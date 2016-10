Lustige Videos zu "GTA V" Beim Note7 versteht Samsung offenbar keinen Spaß

LG Smartwatch Urbane 2nd Edition



Hardwareprobleme machten LG bei seiner Smartwatch Urbane 2nd Edition zu schaffen. Die Smartwatch mit dem Betriebssystem Android Wear war erst knapp eine Woche im Handel, als LG im November vergangenen Jahres die Notbremse zog. Käufer bekamen ihr Geld zurück.



Die Urbane 2nd Edition war die erste Android-Smartwatch mit LTE-Modem, die in den Handel kam. Mängel in der Verarbeitung des Displays hätten zu Grafikfehlern und Beeinträchtigungen bei der Nutzung geführt, teilte LG später mit. Im März 2016 brachte das Unternehmen eine überarbeitete Version auf den Markt. Wie bei den meisten anderen Umtauschaktionen hielten sich auch hier sowohl der materielle als auch der Imageschaden in Grenzen.