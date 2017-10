Für Gamer ist das Digitalzeitalter praktisch: Ständig erscheinen Spiele, manche bekommt man nach wenigen Monaten zu Ramschpreisen. Kleine Hersteller sehen den Markt anders: Ihre Neuheiten konkurrieren mit Dutzenden, teils Hunderten Produkten - und den Werken der letzten Jahrzehnte. Schafft es ein Spiel nicht auf die Startseiten von Steam oder iTunes, müssen seine Macher aktiv werden, damit Spielefans es überhaupt entdecken.

Viele Entwickler verbindet derselbe Traum: ein prominenter Auftritt ihres Spiels auf YouTube oder Twitch. Was Let's-Player wie PietSmiet oder Gronkh präsentieren, ist Hunderttausenden ein Begriff, bei PewDiePie oder Markiplier sogar Millionen weltweit. War es früher die Spielepresse, seien heute Streamer der "heilige Gral" der Games-PR, sagt Marketingexperte Matthijs Dierckx.

Eine von Dierckx' Thesen lautet: Je enthusiastischer jemand ein Spiel vorstellt, desto größer die Chance, dass der Beitrag Verkäufe generiert. Doch per Rollendefinition fällt Journalisten und Spielekritikern das Schwärmen schwerer als Streamern, die sich als Spielefans inszenieren. Presseberichte machen Games demnach bekannt, bringen aber nicht unbedingt Umsatz.

Anders mancher Stream: In der "New York Times" schätzte neulich ein Entwickler, ein PewDiePie-Video über sein Indie-Spiel "Crypt of the Necrodancer" habe ihm zeitnah rund 60.000 Dollar an Extra-Verkäufen beschert. Kurz darauf verriet Spieldesigner Sean Vanaman - weil er sich über PewDiePie ärgerte -, dass seine Firma allein von "Firewatch" mehr als 3000 Keys, also kostenlose Exemplare, an Profi- und Amateur-Streamer verschickt habe, in der Hoffnung auf viele Videos.

Marketing-Mann Dierckx sagt, manche Studios würden Mitarbeiter monatelang dafür abstellen, mit YouTubern in Kontakt zu kommen. Auch mittelgroße Webstars mit 250.000 Abonnenten seien interessant, wenn sie sich zum Beispiel einem bestimmten Spielegenre widmen.

Silja Gülicher, PR-Managerin bei Nintendo Deutschland meint: "Wenn YouTuber sagen, dass sie ein Spiel gut finden, dann denkt der Großteil ihrer Communities wahrscheinlich ähnlich. Diese Botschafter-Funktion ist sehr wichtig für uns."

Manche Firmen zahlen Honorare



Den Streamern ist diese Rolle bewusst - und manche wollen sie sich gut bezahlen lassen, weit über die Einnahmen durch Video-Klicks und über Reisekosten-Erstattungen hinaus. "Mir hat mal ein Berater eines YouTubers gesagt, dass sogenannte, horrende Opportunitätskosten anfallen würden, um den von ihm vertretenen YouTuber von der Teilnahme an einem unserer Events zu überzeugen", erzählt Thorsten Küchler, PR-Manager bei Square Enix - ein Angebot, das Küchler ablehnte.

Square Enix lade Presse und YouTuber "gleichberechtigt" zu Events ein, sagt Küchler, bezahlen wolle man niemanden dafür, Spiele der Firma zu präsentieren. Ähnlich hält es Nintendo Deutschland, wo Webstars "nur bei besonderen Aktionen", etwa Autogrammstunden in einer anderen Stadt, Honorare bekommen.

Jens Kosche, Deutschland-Geschäftsführer von Electronic Arts, sagt, dass seine Firma manchmal bezahlte Kooperationen mit YouTubern eingehe - klar gekennzeichnet, darauf bestehe EA. Tatsächlich hat EA, nach dem ein oder anderen Branchenärger, mittlerweile klare Transparenz-Regeln für das Zusammenspiel mit Influencern aufgestellt.

Fünf Prozent vom Kaufpreis

Wie viel Einfluss auf die Verkäufe Streams konkret haben, hat ein Datenwissenschaftler von Twitch 2016 herauszufinden versucht. Seine Schätzung: Bei manchen Spielen könnten allein Twitch-Übertragungen der Auslöser für rund 20 Prozent der Verkäufe bei Steam gewesen sein.

Seit diesem Jahr bietet Twitch seinen Nutzern die Option, Spiele, die gestreamt werden, direkt unter dem Videofenster zu kaufen. Streamer, die mit Twitch als "Partner" kooperieren, können bei so generierten Verkäufen von Spielen sowie In-Game-Objekten fünf Prozent des Kaufpreises abbekommen.

Spiele, wie für Streamer gemacht

Kaum zu übersehen ist, dass die Bedeutung der Streamer das Spieldesign beeinflusst. In Tradition etwa des "Goat Simulator" oder des "Surgeon Simulator" wirken heute viele Minispiele wie fürs Spielen vor Publikum optimiert.

Dass die Videomacher ständig neues, gut präsentierbares Material suchen, machen sich kleine Studios wie Pixel Maniacs zunutze. Die Nürnberger Firma hat mit "King of the Pit" ein kostenloses Spiel speziell für Livestreamer entwickelt, das ihr zufolge auch schon von 530 Streamern gespielt wurde. Ein Kniff: Wenn jemand "King of the Pit" per Twitch überträgt, postet ein Bot im Chat nebenan Werbung für kostenpflichtige Spiele von Pixel Maniacs.

"Von unserem Marketingbudget fließen 70 bis 80 Prozent ins Influencer-Marketing, sagt Firmenchef Benjamin Lochmann, "etwa für T-Shirts, die wir verschenken, oder für Eventbesuche, zum Kennenlernen von Webstars."

Wer kann, wählt aus

Ein weiterer Weg, Streamer zu ködern, sind speziell für sie gemachte oder freigegebene Inhalte. "Gib ihnen exklusives Zeug", rät auch Marketing-Mann Matthijs Dierckx, "wie Level, die sonst niemand spielen darf."

Wie so etwas praktisch geht, zeigt zum Beispiel der Spielehit des Jahres, "Playerunknown's Battlegrounds". Hier haben einige Dutzend Influencer Zugänge zu Spielvarianten bekommen, die normalen Käufern noch nicht offenstehen. Entsprechend attraktiv ist es für die Streamer, mit den seltenen Szenen um neue Zuschauer zu werben.

Als Partner habe man vor allem Leute ausgewählt, die das "Battlegrounds"-Spielprinzip schon länger beschäftige, sagt der Entwicklungschef des Spiels, Brendan "Playerunknown" Greene. Es bekomme nicht jeder alles, nur weil er Streamer sei. Wer jetzt noch Partner werden will, könne sich online bewerben - wenn er denn zum Beispiel mindestens 50.000 YouTube-Abonnenten mitbringt.