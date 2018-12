"Just Cause 4" im Test Die Lizenz zum Sprengen

Bumm!

Wollte man die "Just Cause"-Reihe mit einem Begriff zusammenfassen, so wäre das der richtige Ausdruck. Schließlich geht es darin um Explosionen - um große, um kleine und auch um mittlere. Es geht darum, Dinge in die Luft zu jagen und sich mit einer Art Hyper-Physik zu beschäftigen. Nebenbei ist es aber auch wichtig, ein südamerikanisches Land von einem Diktator zu befreien.

"Just Cause 4" wurde wie seine Vorgänger von den Avalanche Studios entwickelt. Wie seine Vorgänger erlaubt es seinem Protagonisten Rico Rodriguez, weite Teile der Infrastruktur eines fiktiven Landes in die Luft zu jagen. Und dazwischen gilt es, auf Gegner zu schießen und das Land zu bereisen, indem man entweder mit Wingsuit und Fallschirm reist, man Flugzeuge oder Helikopter kapert, Boote übernimmt oder ganz schnöde mit dem Auto fährt.

Am wenigsten geht es bei "Just Cause 4" um die Geschichte. Die ist schnell zusammengefasst: Rico Rodriguez - der früher für die geheimnisvolle Agency arbeitete, eine Art CIA ohne diesen Namen - ist Geheimagent, der dazu ausgebildet wurde, Länder zu destabilisieren. Das macht er auch noch, nachdem er nicht mehr für die Agency arbeitet.

Eine ziemlich dünne Geschichte

In Solis - so heißt der Schauplatz diesmal - ist er aus persönlichen Gründen: Rodriguez' Vater arbeitete vor seinem Tod an einem Wetterbeeinflussungssystem für den Diktator von Solis. Der soll jetzt abgesetzt werden, auch weil er mit der schwarzen Hand zusammenarbeitet, einer Söldnertruppe, die von Solis aus andere Länder terrorisiert.

Das ist natürlich eine ziemlich dünne Geschichte, sie schafft es aber zumindest, einen Gegner einzuführen und zudem ein neues Spielzeug auf die Landkarte zu setzen: schlechtes Wetter. Oder vielmehr: Gewitterstürme voller Blitze, Tornados, die selbst Busse in die Luft schleudern, Sandstürme und auch einen Blizzard, der die Hauptforschungsstation uneinnehmbar macht. Erstmal natürlich. Das soll sich ändern.

Die zweite wichtige Neuerung ist die Konzentration auf den Enterhaken, den Rodriguez am Handgelenk trägt. Er scheint - ganz deutlich wird das nicht - aus einem sehr dünnen und sehr reißfesten Draht zu bestehen, an dem ein Haken angebracht ist. Diesen Haken schießt man raus und verbindet ihn mit Zugmotoren, einem Minidüsenantrieb oder Luftballons. Oder auch mit allen drei Dingen gleichzeitig. So kann man den Haken auf gegnerische Fahrzeuge schießen, sie in den Himmel fliegen lassen und sie per Düsenschub außerhalb der Schussweite bugsieren.

Oder man verbindet zwei riesige Öltanks miteinander und lässt sie vom Motor zusammenziehen. Die Explosion wird großartig werden. Noch besser, wenn sich ein Öltank dabei wie eine riesige Zigarre in den Himmel erhebt und dann ein Feuerwerk herunterregnen lässt.

Es geht ums Chaos

Weil man all diese Funktionen immer wieder braucht - oder zumindest nutzen will, weil sie Spaß machen - kann man sich seine Lieblingskonfigurationen vorbereiten und immer wieder abrufen. So kann man Feinde in die Luft schicken, Hubschrauber mit Vollgas rückwärts an einen Berg fahren, sich einen Düsenantrieb für Autos bauen oder auch einen Panzer in ein Luftschiff umbauen. Und vor allem: Viel Chaos anrichten. Das ist wichtig für den Fortgang der Geschichte.

Je mehr Chaos es gibt, desto größere Teile von Solis können befreit werden und desto mehr Missionen können gemacht werden. Zwischendurch arbeitet man als Archäologe oder Stuntman und schaltet damit weitere Modifikationen für den Enterhaken frei - mit denen man wiederum noch ausgefeilteres Chaos verursachen kann. Oder sich durch Solis bewegen.

Das ist nämlich - neben den Explosionen - mit das Schnönste an "Just Cause 4": sich an einem Baum festhaken, sich hochschleudern lassen und den Fallschirm ziehen und weiter in die Höhe steigen. Sich mit erneuten Zügen nach vorne schwingen, irgendwann den Fallschirm gegen einen Wingsuit eintauschen und durch Schluchten fliegen, zum Fallschirm zurückzuwechseln und sich von einem Auto ziehen lassen, um sich irgendwann so hoch zu schwingen, dass man ein Flugzeug oder Luftschiff kapern kann. Um dann zur Abwechslung mal wieder was in die Luft zu jagen.

Nervig und wunderbar

"Just Cause 4" ist ein wunderbarer Spielplatz, auf dem man sehr viel Unfug anstellen kann. Gleichzeitig aber ist es ein Spiel, das immer wieder nerven kann. Weil die Grundidee auf dem Anrichten von Chaos basiert, dieses Chaos aber immer wieder von Fehlern unterbrochen wird. Figuren bleiben hängen, Autos verhalten sich nicht immer wie geplant und immer wieder verirrt sich die Kamera in Feuergefechten.

Und doch macht "Just Cause 4" viel Spaß. Mehr als so mancher hoch gelobter Titel der letzten Monate. Auch weil es vielleicht nicht viel mehr sein möchte als ein Spielplatz, auf dem man sehr viel Unfug machen kann. Tiefgang kann man dann woanders suchen.

"Just Cause 4" von Square Enix, für PC, Playstation 4 und Xbox One, ca. 60 Euro; USK: Ab 18 Jahren