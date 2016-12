Digitale Abschiedsgrüße Ruhe sanft, "Game over"

In grauer Vorzeit, als Arcade-Automaten noch nicht obsolet waren, versuchten Entwickler mit aller Gewalt, Spieler zum nächsten Münzeinwurf zu bewegen. Ein simples "Game over - Continue?" war irgendwann nicht mehr genug. Manch einer versuchte, durch plumpe Appelle ans schlechte Gewissen Spieler am Joystick zu halten, nach dem Motto: Nur deine Münze kann den Helden vor dem Tod bewahren.

So perfide geht etwa die "Final Fight"-Reihe vor. Wer in dem Prügelspiel versagt, muss zusehen, wie der gewählte Kämpfer hilflos in absurden Todesfallen festsitzt. Während ein Countdown gnadenlos dem Untergang entgegenzählt, steigt langsam der Wasserpegel oder eine Plattform mit Metallspitzen senkt sich herab. Oder der Held sitzt gefesselt vor einem Bündel Dynamit und versucht, die brennende Zündschnur auszublasen.

Die Szene wirkt fast komisch, doch keine Sorge: Capcom kann auch unnötig grausam. Das Arcade-Spiel zur "Punisher"-Comicreihe konfrontiert Spieler drastisch mit dem Tod des Titelhelden: Der Punisher liegt im Sterben, sein Sidekick Microchip versucht, ihn durch Herzdruckmassage zu retten, während ein EKG anzeigt, wie der Herzschlag immer schwächer wird.

Schreitet der Spieler nicht heldenhaft ein, um den Punisher mit einer Münze zu retten, ist nur noch ein monotones Piepen zu hören und Microchip schlägt verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen.

Nach dem Tod ist vor dem Tod

Auch auf den Heimkonsolen hält sich der Todesscreen wacker. Kein anderes Medium außer dem Computerspiel kann sich erlauben, "You are dead" zu verkünden und sogleich die Frage "Continue?" hinterherzuschieben. Nach dem Tod ist vor dem Tod.

Mittlerweile gibt es viele verschiedene Arten von Todesscreens, die viele verschiedene Aufgaben erfüllen. Manche wollen die Sache nur schnell hinter sich bringen. In "Resident Evil" oder "Grand Theft Auto" legt sich bis heute schlicht ein Schriftzug ("You are dead", beziehungsweise "Wasted") über den Bildschirm.

Wer in "Dark Souls" stirbt - und was sollte man in diesem Spiel auch anderes tun? -, liest ein dezentes "You died", bevor das Spiel direkt weitergeht. Ein schneller Tod und eine ebenso schnelle Reinkarnation vermeiden bei hohem Schwierigkeitsgrad Frustration.

Zum Durchklicken: Wie in Spielen gestorben wird "Dragon's Lair" von 1983 war vor allem wegen seiner herausragenden Grafik aus der Feder des ehemaligen Disney-Zeichners Don Bluth bekannt. Auf dem Weg zur Rettung der Prinzessin Daphne kann Ritter Dirk auf unterschiedlichsten Wegen zum Tode kommen - er wird von Tentakeln erwürgt, von Schlangen vergiftet oder vom Drachen verbrannt. "Mensch ärgere Dich nicht": Schon das Vorbild, das indische "Pachisi", gilt als von der hinduistischen Lehre der Reinkarnation beeinflusst. Stirbt ein Mensch bei seiner Reise durch die Welt, wird er wiedergeboren und beginnt die Reise erneut. Erst nach dem Erreichen des Nirwanas ist der Zyklus beendet. Berüchtigt sind die Game-over-Screens von "The Oregon Trail" (1971). Das Lernspiel sollte historisch akkurat die Geschichte der frühen Siedler in den USA erzählen. Manchmal etwas zu akkurat, etwa wenn alle Charaktere an der Ruhr sterben. Erwischt ihn ein Geist, hat der runde gelbe Kerl ausgemampft. Dabei ist seine Todesanimation so bizarr wie einprägsam: Der immerhungrige Mund öffnet sich immer weiter, bis Pac-Man sich in Nichts auflöst. Beim Schach ist die geschlagene Figur für immer vom Brett, oder jedenfalls bis zur nächsten Partie. Aber hier gibt es schon einen Ausweg aus dem Reich der Toten: Überquert ein Bauer das Brett komplett, kann er durch eine andere Figur ersetzt werden, auch wenn sie schon aus dem Spiel genommen wurde: Wiedergeburt, womöglich als Dame. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Freudensprung, erkennen Mario-Veteranen als das letzte Todeszucken des Klempners. Hier hat ihn im Spiel "Super Mario Bros." von 1985 ein Gumba erwischt. Unbarmherzig senkt sich die Kreissäge: Bei der Arcade-Version von "Ninja Gaiden" aus dem Jahr 1988 drohte nach einem verlorenen Kampf der Tod des Ninja-Helden. Abzuwenden war er nur durch das Einwerfen neuer Münzen. Für großen Frust sorgte das Survival-Horrorspiel zur Filmreihe "Freitag der 13" von 1989. Erwischte Psychokiller Jason alle Jugendbetreuer im Camp, sorgte dieser Game-over-Screen für Frust. Das Alles-ist-vorbei-Prinzip namens Permadeath findet sich auch in den ältesten Analogspielen. Eine unrettbare Gruppe von Spielsteinen beim "Go" wird "tot" genannt. Todesparade: Nach dem Ende von "Doom 2" präsentiert der Shooter von 1994 noch einmal alle gegnerischen Monster und wie sie sterben. Mittendrin unser Held, der Space Marine Weltall-Beerdigung mit Laser-Salut: Wer in "Wing Commander" stirbt, erhält eine Bestattung mit allen militärischen Ehren. Nur die Trauerrede des Oberkommandierenden wirft ein schlechtes Licht auf die eigene Leistung. "Er starb ohne eine Chance, sich zu beweisen." klingt eher nach einem bedauerlichen Unfall als nach einem Kriegshelden. Das Indie-Game "Risk of Rain" (2013) bietet mehr als tausend Möglichkeiten zu sterben. Fast ebenso viele Game-over-Screens bietet das Spiel. Von "Dein Tod war extrem schmerzhaft" bis zu "Deine inneren Organe haben versagt". Fatal: "Mortal Kombat" ist berüchtigt für seine Fatalities, die Todesszenen, nachdem der Gegner besiegt ist. Die obige Szene aus dem aktuellen Teil "Mortal Kombat X", in der Cyborg Kano den Donnergott Raiden aufschlitzt, ist da noch relativ harmlos. Das Spiel ist in Deutschland nicht für Jugendliche freigegeben.

Andere Todesscreens frustrieren bewusst: Die Adventures von Sierra sind dafür bekannt, dass alles den Helden umbringen kann. Oft ist ein Tod nicht vorhersehbar, manchmal vollkommen unsinnig. Als wäre das nicht genug, verspotten die Todesscreens in "Space Quest" Spieler auch noch. Die Qualität der Reihe schwankt stark, doch eines ändert sich nie: Für den Protagonisten Roger Wilco lauert hinter jeder Ecke der Tod - und mit ihm eine schnippische Bemerkung der Entwickler.

Erstaunlicherweise führt Pirat Guybrush Threepwood ein ungefährlicheres Leben als Hausmeister Wilco. Der Protagonist in "Monkey Island" kann (fast) nicht sterben, egal was der Spieler tut. Dennoch gibt es einen Todesscreen, der zum Sinnbild des Streits der Neunzigerjahre-Adventure-Gamedesign-Philosophien wurde.

Das Leben geht weiter

Wer in "The Secret of Monkey Island" auf den falschen Abschnitt einer Klippe klickt, stürzt in den Tod, ohne dass es irgendeinen Weg gegeben hätte, die Gefahr zu erkennen. Der Todesscreen macht die Dummheit des Spielers für die Willkür der Entwickler verantwortlich, ganz wie Sierra es tut. Doch plötzlich wird Guybrush wieder auf die Klippe zurück katapultiert und erklärt lakonisch: "Rubber tree" - Gummibaum.

Wenn die Rede von gefakten Todesscreens ist, darf natürlich auch der Meister der Meta-Spielereien nicht fehlen: Hideo Kojima verwirrt oder belustigt die Spieler seiner "Metal Gear Solid"-Reihe gern durch den unkonventionellen Gebrauch konventioneller Spielelemente.

In "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" etwa hat Naked Snake Pillen im Gepäck, die ihn den eigenen Tod vortäuschen lassen, um zum Beispiel Wachen in die Irre zu führen. Kaum ist die Pille geschluckt und Naked Snake zusammengebrochen, erscheint der normale Todesscreen, man hat aber immer noch Zugriff auf das Inventar mit dem Gegenmittel.

"You are dead, dead, deeead!"

Das obskure Quasi-Adventure "Total Distortion" schräg zu nennen, ist euphemistisch. Sollte man allerdings im Kampf gegen einen Guitar Warrior fallen, ist die Belohnung einer der berühmtesten Todesscreens aller Zeiten (berühmter als das Spiel selbst). Darauf ist der Warrior zu sehen, wie er ein zweifelsfrei sickes Gitarrensolo spielt, während ein ohrwurmverdächtiger Song ertönt: "You are dead, dead, deeead!"

"Fallout 2" hat sich für den absoluten Klassiker unter den Todes-Screen-Motiven entschieden: ein Skelett, das die spärlichen sterblichen Überreste des Spielercharakters darstellen soll. Dazu ist ein Voice-over zu hören. Der Inhalt der Nachricht richtet sich nach der Todesart und dem Zeitpunkt in der Geschichte des Spiels.

Black Isle Islands/ WASD Screen aus "Fallout 2"

Mal wird Sierra Konkurrenz gemacht: "Boy, are you stupid. And dead." Mal erfahren Spieler, wie die Geschichte nach dem Heldentod ausgeht: "Your death has sealed the fate of everyone else on Earth. The Enclave triumphs, releasing the FEV virus into the atmosphere. Millions die, and the Earth falls silent ... again."

Was kriegt die Katze?

Nicht nur die Zukunft wird in Todesscreens vorhergesagt, manche fassen auch das Geschehene übersichtlich zusammen: Wann und wo bin ich wie gestorben, und was habe ich bis dahin erreicht? Die titelgebende Hauptfigur aus "The Binding of Isaac" hinterlässt einen letzten Tagebucheintrag. Isaac fasst zusammen, was ihn umgebracht hat und welche Gegenstände er eingesammelt hat und seiner Katze vererben möchte.

AFP Szene aus "Call of Duty - Modern Warfare"

Manche Todesscreens sollen mit kurzen Tipps verhindern, dass Spieler sie allzu bald wieder erblicken. "Call of Duty: Modern Warfare" kehrt nach dem Tod automatisch an den letzten Checkpoint zurück, damit sofort eifrig weiter geballert werden kann. Der Ladebildschirm gibt währenddessen mal mehr, mal weniger hilfreiche Hinweise - etwa, dass man bei Beschuss in Deckung gehen sollte (nicht hilfreich) oder dass man Handgranaten zurückwerfen kann (sehr hilfreich).

"Spec Ops: The Line" stellt eine harsche Kritik am Genre des modernen Militär-Shooters dar und greift sogar den typischen Ladebildschirm auf. Anfangs erhalten Spieler Gameplay-Tipps, wenn Captain Walker stirbt, zum Beispiel: "To avoid fire while on the move, take cover while sprinting. You'll slide into cover from further away." Gut zu wissen. Doch je weiter das Spiel voranschreitet und je grauenvoller Captain Walkers Erlebnisse und Taten waren, desto häufiger finden sich solche Perlen:

Yager Development/ WASD Screen aus "Spec Ops"

Ein grinsender Bösewicht

Eine ganz klassische Variante des Todesscreens , fast schon retro, ist ein in die Kamera grinsender Bösewicht, der den Helden verspottet. Auch dieser Screen ist nicht gestorben: "Batman: Arkham Asylum" und seine Nachfolger zeigen beim Tod des dunklen Ritters eine letzte Nachricht des Schurken, der ihn auf dem Gewissen hat. In "Arkham Asylum" springen Spieler von der entfremdenden dritten Perspektive im Moment des Todes sogar plötzlich in die Ego-Perspektive, um die letzten Sekunden des Fledermausmanns erlebbar zu machen.

Die Rollenspiele von Bethesda hingegen setzen durchgehend auf die Perspektive des Avatars. Aber wer zum Beispiel in "The Elder Scrolls: Skyrim" von einem Riesen gekeult wird, verlässt den Körper des Spielers und darf ihm zusehen, wie er Hunderte Meter weit durch die Landschaft geschleudert wird.

Es gibt also viele originelle Todesscreens, die die unterschiedlichsten Effekte haben. Bleibt nur zu hoffen, dass nach dem realen Tod ebenfalls etwas Stimulierenderes als ein simples "Game over" wartet.

