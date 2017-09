Aus der Mini-Serie "Was ist ein Spiel wert?" Getty Images Videospiele unterhalten mal Stunden, mal Jahre: Doch was sind sie Gamern wert? In zunächst drei Folgen widmen wir uns jeweils einer Frage rund um Spielepreise.

Dies ist Folge zwei. In Folge eins ging es bereits um den Zweck teils aberwitziger Rabattaktionen, Folge drei wird sich um die Chancen von Spiele-Flatrates drehen.

Am Textende finden Sie Meinungen unserer Leser zum Thema Spielepreise.

Viele Spieleserien haben einen starken zweiten Teil: Das Konzept des Spiels ist noch frisch und die Entwickler haben dank des Erstlings ein Gespür dafür, was bei den Fans ankommt. Prinzipiell gilt das auch für zwei aktuelle Blockbuster, den kürzlich erschienen Online-Shooter "Destiny 2" und das "Herr der Ringe"-Actionspiel "Mordor: Schatten des Krieges", das am 10. Oktober auf den Markt kommt.

Doch beide Spiele werden derzeit heftig kritisiert: wegen der Ideen ihrer Entwickler, wie sich mit dem zweiten Teil mehr verdienen lässt. "Mikrotransaktionen sind das Krebsgeschwür der Spielebranche", schreibt ein YouTube-Nutzer unter ein "Destiny 2"-Video. Zu "Schatten des Krieges" kommentiert jemand: "Dieses Zeug bringt mich dazu, mir das Spiel illegal zu besorgen."

Woher kommt dieser Frust? Und wo verläuft die Grenze zwischen Zusatzangeboten, die Gamer akzeptieren, und Angeboten, die sie verdammen?

Ständig lockt der Zusatzkauf

Die Geschäftsmodelle von Spielen variieren heute stark, oft schon je nach Plattform oder Genre. Zahlte man früher noch einmalig im Laden, gibt es heute einige Titel, bei denen man auch im Spiel selbst immer wieder mit Zusatzangeboten konfrontiert wird, aktuell etwa in der Basketball-Simulation "NBA 2K18".

Eine schlaglichtartige Übersicht an Geschäftsmodellen, vom Sammelkarten-System aus "Fifa" bis hin zu Nintendos Amiibo-Plastikfiguren, liefert unsere Fotostrecke:

Geschäftsmodelle von Videospielen Einmalkäufe: Einmal zahlen und dann ohne Einschränkungen oder ständige Zusatzangebote spielen, so oft man will: Dieses traditionelle Modell von Videospielen gibt es auch heute noch bei vielen Titeln, vor allem, wenn sie eher storylastig sind. Selbst im Mobilspiel-Markt gibt es Apps, die ohne jede Ablenkung wie optionale Spielerweiterungen auskommen, darunter zum Beispiel das Geschicklichkeitsspiel "Leo's Fortune". Season-Pässe und DLC: Erschienen früher für große Titel nur gelegentlich Add-ons (extra zu kaufende und in der Regel durchaus aufwendige Erweiterungen), werden heute viele Vollpreisspiele wie "Battlefield 1" öfter erweitert. Diese Zusätze werden meist als kostenpflichtiger Download angeboten, als sogenannter DLC. Wer alle Erweiterungen bekommen und nicht ständig nachzahlen will, kann bei vielen Spielen vorab einen Staffel- oder Premiumpass kaufen. Er kostet meist 30 bis 50 Euro und beinhaltet alle in absehbarer Zeit erscheinenden DLCs. Veröffentlichung in Episoden: Manche Spiele wie Telltales "The Walking Dead" und "Game of Thrones" oder Square Enix' "Life is strange" und "Hitman" werden von vorneherein in meist mehrstündige Episoden aufgeteilt. Wer die ganze Story erleben will, muss für jede Episode einzeln zahlen. Alternativ lassen sich auch hier Season- beziehungsweise Staffelpässe kaufen. Der Vorteil für die Entwickler: Sie müssen nicht das ganze Spiel gleichzeitig fertigbekommen und nehmen aber ab der ersten Episode Geld ein. In-App-Käufe: Fast jedes kostenlos angebotene Handyspiel, wie "Die Simpsons Springfield", setzt auf In-App-Käufe - also auf Angebote, in der App selbst echtes Geld auszugeben. Ein plumper Weg, Spieler zum Geldausgeben zu motivieren, sind künstliche Wartezeiten, nach dem Motto: "Entweder du wartest X Stunden oder du zahlst uns X Euro und kannst schneller weiterspielen". Ein Synonym für In-App-Käufe lautet "Mikrotransaktionen", was nach geringen Beträgen klingt: Mancher Kauf in einem Handyspiel ist aber auch richtig teuer. Werbefreiheit gegen Aufpreis: Manche In-App-Käufe haben keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, etwa alternative Kostüme für die Hauptfiguren. Manchmal hilft das Geldausgeben Spielern aber auch, erheblich schneller voranzukommen oder gar im Duell mit anderen zu bestehen. Vergleichsweise unproblematisch sind Komfort-Angebote. So wie etwa in "Pro Pinball: Timeshock". In diesem Flipperspiel lässt sich für einmalig drei Euro die Werbung abschalten. Manche Spiele schaffen es übrigens auch, sich komplett durch Anzeigen zu finanzieren. Lootboxen: Momentan in Spielen wie "Overwatch" angesagt sind sogenannte Lootboxen - digitale Kisten, in denen sich virtuelle Belohnungen wie beispielsweise Kostüme befinden. Der Knackpunkt: Was genau drin ist, weiß man vor dem Kauf nicht. Will man also ein bestimmtes Extra haben, muss man im Zweifel viele Boxen öffnen. Den Zugang zu den Boxen kann man sich erspielen, alternativ lässt sich dafür Geld ausgeben: Blizzard etwa verkauft derzeit 50 "Overwatch"-Lootboxen für 40 Euro. Zur Einordnung: Das Spiel selbst kostet auch 40 Euro. Sammelkarten: Ähnliche Systeme wie das Lootboxen-Konzept aus "Overwatch" findet man anders inszeniert auch in weiteren Spielen. Das Vollpreis-Fußballspiel "Fifa 17" etwa wird für sein Sammelkarten-System im Modus "Ultimate Team" geliebt wie gehasst. Hier kann man sich den Zugang zu Sammelkarten-Paketen mit neuen Spielern für sein Team erspielen oder erkaufen. Limits, wie viel Geld man in solchen Systemen ausgeben kann, gibt es in der Regel nicht. In "Fifa 17" und "Fifa 18" kann man auf einen Schlag 12.000 "Fifa-Points" kaufen - für 99,99 Euro, was mehr ist als der eigentliche Spielepreis. Abogebühren: Ein Modell, das nicht mehr in Mode ist, sind monatliche Abogebühren für Onlinespiele. Heute gibt es sie zum Beispiel noch beim Rollenspiel-Klassiker "World of WarCraft". Hier werden 12,99 Euro pro Monat beziehungsweise alternativ 65,94 Euro pro halbem Jahr an Gebühren verlangt. "Mit einem Abonnement braucht ihr euch keine Sorgen um eure Spielzeit mehr machen", heißt es auf der Abo-Website: "Spielt einfach soviel ihr wollt!" Amiibo und Co.: Manche Spiele wie "Zelda: Breath of the Wild" bieten Extras, die Spieler nur zu Gesicht bekommen, wenn sie sich eine Plastikfigur zum Spiel dazukaufen, zum Beispiel zu einem Preis von 15 Euro. Bei Nintendo werden diese Figuren Amiibo genannt. Verbindet man beispielsweise einen "Wolf-Link"-Amiibo mit "Breath of the Wild", hat man im Spiel einen Wolf an der Seite von Hauptfigur Link. Wer den Amiibo nicht besitzt, etwa, weil dieser im Handel ausverkauft war, muss auf diese Funktion verzichten. Sondereditionen: Dass manche Fans bereit sind, für ein Spiel mehr als nur den vermeintlichen Vollpreis von 60 oder 70 Euro auszugeben, nutzen Hersteller auch in Form von Sonder- und Sammlereditionen. Viele Spiele wie "Batman: Arkham Knight" erscheinen in diversen, teils teureren Fassungen, die oft um digitale, manchmal aber auch physische Extras ergänzt wurden. Das Ubisoft-Spiel "Watch Dogs" erschien 2014 in zehn Versionen: So erhielten Fans bestimmte Zusätze nur, wenn sie das Spiel bei einem bestimmten Händler vorbestellten.

Trend zu Bezahlmodellen in Vollpreisspielen

Von der Verbraucherzentrale NRW heißt es in einer Einschätzung zu Games-Geschäftsmodellen, dass sich auf dem Markt der Vollpreisvideospiele derzeit "ein gewisser Paradigmenwechsel" zeige, in Form einer "konsequenten Einführung von Mikrotransaktionen und Bezahlmodellen über eine Einmalzahlung des Spiels hinaus". Diese Entwicklung sei kritisch zu begleiten.

Wie sehr sich Spieler über die Entwicklung in Richtung der Zusatzangebote ärgern, variiert. Ein Teil der Gamer hat eine recht grundsätzliche Abneigung gegen kostenpflichtige Extras: "Am schlimmsten sind DLCs, bei denen die Inhalte so wirken, als hätten sie eigentlich noch zum Hauptspiel dazugehört", klagte etwa schon 2015 ein junger Mann auf der Messe Gamescom, als wir Besucher fragten, was sie an der Branche hassen.

Viele andere Spieler sagen, sie fänden Mikrotransaktionen, also beispielsweise optional käufliche virtuelle Gegenstände, eher in Ordnung, wenn sie keinen Einfluss auf den Spielerfolg haben. Dinge wie Kostüme sind nach dieser Denke als Zusatzangebot hinnehmbar, ein durch Geld erworbenes Item, das dafür sorgt, dass der Spieler leichter vorankommt als andere, geht dagegen gar nicht. Wer solche Gedanken kennt, versteht die Aufregung um "Destiny 2" und "Schatten des Krieges" besser.

Streitpunkt Lootboxen

Im Zentrum des Zorns stehen in beiden Spielen sogenannte Lootboxen, wie sie auch in andere Titel immer häufiger eingebaut werden. Lootboxen kann man sich als virtuelle Schatzkisten vorstellen, aus denen Spieler je nach Spiel zum Beispiel neue Kostüme oder neue Waffen bekommen. Den Zugang zu den Boxen kann man sich wahlweise gegen echtes Geld erkaufen oder - was ein Zeitinvestment erfordert - freispielen.

Anders als bei vielen klassischen In-App-Käufen auf dem Handy, wo man Konkretes zu einem konkreten Preis bekommt, erwirbt man bei Lootboxen nur eine gewisse Chance, seinen Wunschgegenstand zu erwischen, ihr Inhalt ist mehr oder wenig Zufall. So kann das Gewünschte zwar in jeder nächsten Box sein, aber eben auch nicht.

Wie genau die Chancen stehen, etwas Bestimmtes zu erwischen, wird von den Herstellern selten freiwillig offengelegt - in China hat beim Online-Multiplayer-Shooter "Overwatch" immerhin gesetzlicher Druck geholfen.

Darum sind die Fans so sauer

Bei "Schatten des Krieges" entzündet sich die Kritik an der Geschäftstüchtigkeit der Entwickler vor allem daran, dass der Titel eigentlich ein Einzelspielerspiel ist und trotzdem eine Lootbox-Kaufoption bietet. Von Boxen mit neuen Waffen oder Ork-Gefolgsleuten abgesehen, soll es in dem Spiel zudem möglich sein, mithilfe von echtem Geld Erfahrungspunkte-Booster zu kaufen, mit denen der eigene Charakter schneller stärker wird. Wer also im 60-Euro-Spiel zusätzliches Geld ausgibt, kann es im Zweifel schneller durchspielen.

"Mordor"-Fans haben vor diesem Hintergrund die Sorge, dass der Spielablauf künstlich erschwert oder in die Länge gezogen sein könnte, damit die Käufe überhaupt interessant werden. Die Entwickler wiederum betonen, dass alle Zusatzkäufe optional seien, man könne auch ohne Ausgaben an das "komplette Spielerlebnis" kommen.

Bei "Destiny 2" ärgert es viele Fans, dass in den Lootboxen aus einem spielinternen Echtgeld-Shop namens Eververse auch Modifikationen stecken können: Ausrüstungs-Updates, mit deren Hilfe man zum Beispiel mehr Schaden einstecken kann. Die Modifikationen lassen sich zwar alternativ erspielen, durch die Kaufoption fällt aber auch hier, in einem Multiplayer-Shooter, zahlenden Spielern der Fortschritt tendenziell leichter.

Befeuert wird die Wut dadurch, dass in "Destiny 2" sogenannte Shader - Möglichkeiten, die eigene Rüstung einzufärben - im Unterschied zu Teil eins Verbrauchsgegenstände geworden sind. Wer öfter mal den Look seiner Figur ändern will, muss die Shader daher immer wieder finden - oder mit Lootbox-Käufen nachhelfen. Eine Veränderung, von der nur der Hersteller profitiert.

Die Verbraucherzentrale NRW wünscht sich von Spieleentwicklern grundsätzlich mehr Transparenz bei Zusatzangeboten. Ihrem Wunsch nach sollten Spieler schon vor dem Kauf erfahren, "welchen konkreten Spielinhalt sie für die Mikrotransaktion erhalten, was dieser konkret in Euro kostet und welchen konkreten Nutzen der jeweilige Inhalt hat", heißt es in ihrer Stellungnahme.

Potenziell "besonders problematisch"

Geschäftsmodelle, "bei denen Spielinhalte nur im Zusammenhang unbekannter Zufallsfaktoren erhalten werden können", also Lootbox-Systeme, schätzen die Düsseldorfer Verbraucherschützer als potenziell "besonders problematisch" für Gamer ein.

Inwiefern die Aufregung um die Bezahlangebote die Verkäufe eines Spiels wie "Mordor: Schatten des Krieges" beeinflusst, ist bislang schwer abzuschätzen: "Destiny 2" jedenfalls ist trotz aller Kritik recht erfolgreich gestartet. So mancher verärgerte Spieler dürfte es zähneknirschend doch gekauft haben.

Darauf haben natürlich auch die Entwickler gehofft: Mangels besonderer Regulierung etwa in Sachen Lootboxen sind es derzeit schließlich nur die Spieler selbst, die ihnen und ihren Geschäftsmodellen einen Strich durch die Rechnung machen könnten.