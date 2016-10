"Mafia III" im Test Dieses Angebot können Sie ausschlagen

Spoiler-Hinweis: Dieser Text enthält nur grobe Details zur Handlung des Spiels.

Lincoln Clay hat eine Mission: Nachdem sein Mentor vom Mafia-Boss von New Bordeaux aus dem Spiel genommen wurde, ist er besessen davon, Rache zu üben und selbst die Stadt zu übernehmen. Dabei schreckt der Vietnamveteran vor kaum einer Grausamkeit zurück und nimmt die Mafia von außen ins Visier. Das ist bei "Mafia III" anders als in den Vorgängern, in denen es noch darum ging, sich innerhalb der Organisation hochzuarbeiten.

Die "Mafia"-Serie war von Anfang an umstritten. Fans haben die Spiele geliebt: Die von einem tschechischen Studio erfundene Reihe war immer detailverliebt, hatte eine gute Geschichte, viel Atmosphäre. Kritisiert wurde sie oft für das Gameplay und dafür, dass sie zwar großartige Kulissen hatte, es darin aber wenig zu tun gibt.

"Mafia III" sollte es anders machen. Entwickelt wurde das Spiel erstmals in einem amerikanischen Studio. Immer wieder aber hat man das Gefühl, dass dort zwei verschiedene Teams am Werk waren, die vor allem eins nicht durften: miteinander reden.

Der Anfang ist großartig

Anders lässt sich vieles im Spiel nicht erklären. Auf der einen Seite stehen die großartigen ersten zwei bis drei Stunden. In denen fügen sich Geschichte und Hintergrund zu einer einzigartigen Welt zusammen. Die auf New Orleans basierende Stadt New Bordeaux wird zu einem Kaleidoskop der ausklingenden Sechzigerjahre, einige Einblicke gibt unsere Fotostrecke.

Die Hauptfigur Lincoln Clay, ein schwarzer Vietnamveteran, erfährt institutionellen und individuellen Rassismus. So gut, dass man als Spieler mitfühlen kann. In reicheren Vierteln wird er misstrauisch beäugt, Polizeistreifen fahren extra langsam an ihm vorbei, in ärmeren Vierteln wird er von Weißen beschimpft. Es gibt Geschäfte, in denen er nicht zu lange sein darf, weil sonst die Polizei gerufen wird.

Gleichzeitig ist es ein Genuss, Radio zu hören und durch die Stadt zu fahren. Von dem von Jazzkneipen geprägten French Ward bis in die Einsamkeit des Bayou. Soul, Rock, Jazz, Country: Jeder Song unterstreicht das Lebensgefühl, zeigt eine verängstigte Nation, die am Rande eines Umbruchs steht - die auf einmal Minderheiten Rechte zugestehen muss.

Aus der Gangstergeschichte wird ein Zeitenbild

Lincoln Clay nimmt sich seine Bürgerrechte als Mitglied einer Black Mafia. Seine Geschichte wird in Rückblicken erzählt. Interviews mit Mitstreitern, Gegnern, Freunden erhellen nach und nach das Geschehen und geben dem Spiel damit etwas Dokumentarisches, sie machen aus einer Gangstergeschichte ein Zeitenbild. Sie sind so gut, dass man auf immer mehr Zwischensequenzen hofft.

Und dann kippt das Spiel nach einiger Zeit - oder das andere Team übernimmt. Aus einer recht linearen Erzählung wird "Mafia III" zu einem Open-World-Spiel und verliert sich in einer zu großen Welt. Schade daran sind nicht die zahlreichen Fehler, von denen es bei YouTube einige amüsante Zusammenstellungen gibt. Doch auch wenn jeder Bug und jeder Absturz ärgerlich und einer zu viel ist: Technische Fehler, so nervig sie für manchen Spieler derzeit sein mögen, können mit Updates behoben werden.

Das eigentliche Spiel aber kann kaum noch interessant gemacht werden, weil es im Grunde eine einzige Mission hat, die dutzendfach wiederholt wird: Zu einem Ort fahren, alle Gegner ausschalten und ein Geschäft der Mafia übernehmen. Es geht darum, einzelne Stadtbezirke einzunehmen. Das geschieht, indem man zuerst Unterbosse ausschaltet, indem man zuvor ihre Geschäfte gestört hat. Sind mehrere Unterbosse ausgeschaltet, darf man sich an einem Capo versuchen, bis man schließlich ganz oben in der Hierarchie angelangt.

Töten, schleichen, pfeifen

Das wäre alles kein Problem, wenn es wenigstens ab und an etwas Abwechslung gäbe. Aber nein: Manchmal darf man sich innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal durch das gleiche Gebäude kämpfen. Das ist öde, auch weil die Gegner vor allem eins sind: dumm. Schleichen, pfeifen und damit Gegner anlocken, töten, schleichen, pfeifen. Etwas schwieriger wird es im offenen Kampf, aber auch der ist immer gut zu schaffen.

Nicht viel besser wird "Mafia III" durch die Entfernungen zwischen den Missionen. Wenn man zuerst mit einer Person sprechen muss, die eine Meile entfernt ist, dann zu einer anderen Person fahren muss, die eine weitere Meile entfernt ist, um dann zur eigentlichen Aufgabe weitere drei Meilen zu fahren, ist die Geduld schnell am Ende. Da bringt es auch nicht viel, dass die Fahrten mit der richtigen Musik im Radio oft die besten Teile einer Mission sind.

Viel Potenzial nicht genutzt

"Mafia III" ist eine vertane Chance: Es ist ein Spiel, das vielversprechend startet, eine sehr gute Atmosphäre schafft und einen Zeitgeist passend einfängt, das alle Zutaten hat, eines der wirklich großen und wichtigen Spiele zu werden.

Es ist ein Spiel, bei dem man einfach möchte, dass es gut ist, weil es das Potenzial dafür hat. Weil es zeigen könnte, dass Spiele relevante Geschichten auch im Gangster-Setting erzählen können. Am Ende bleibt "Mafia III" aber nur ein Spiel, bei dem man sich immer wieder fragt, wie es so weit kommen konnte, dass es sich ständig selbst ein Bein stellt und sich mit einem öden Missionsdesign und zahlreichen Unstimmigkeiten aus dem Rennen nimmt.

"Mafia III" von 2K Games, für PC, Playstation 4 und Xbox One; ab 40 Euro; USK: Ab 18 Jahren