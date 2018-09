Nintendo gewinnt vor Gericht Schluss mit "Mario Kart" auf Tokios Straßen

In Tokio können Reisende ihr Geld in allerlei Nerd-Aktivitäten investieren, vom Besuch einer abgedrehten Robotershow bis zu einer Virtual-Reality-Version von "Mario Kart". Zu den gefährlicheren Optionen gehört es indes, in der Gruppe mit kleinen Karts mitten durch die japanische Metropole zu düsen - auf Wunsch verkleidet als Nintendo-Figur, etwa als Mario, Luigi oder Yoshi.

Denn anders als im Konsolen-Klassiker "Mario Kart", in dem von der Strecke gefallene Fahrer immer wieder neu auf die Fahrbahn gesetzt werden, droht in Tokio unter Umständen sofort das "Game over", wenn man eine Kurve mal nicht richtig nimmt. Allein binnen einem Monat gab es im Frühjahr 2018 in Tokio 50 Unfälle mit Karts.

Nun jedoch dürfte sich die riskante Raserei verändern - wegen eines Gerichtsurteils. Das Tokyo District Court hat nach Angaben von Nintendo nämlich entschieden, dass der berühmt-berüchtigte Kartfahrten-Anbieter Mari Mobility Development aufhören muss, Nintendofiguren-Kostüme zu verleihen. Er muss auch noch eine Strafzahlung an den Spielekonzern leisten, Mari Mobility Development hatte sich keine Erlaubnis geholt, die Figuren für Werbezwecke einzusetzen.

Mari Mobility Development, bis vor Kurzem noch als MariCar bekannt, bestätigte das Urteil und teilte mit, eine Berufung in Betracht zu ziehen. Die Website des Unternehmens ist nach wie vor online und wirbt weiter um mutige Touristen. Auf den derzeitigen Werbefotos sind unter anderem "Minions"-Kostüme zu sehen.