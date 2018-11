Er sei ein Mann gewesen, der mit "schierer Entschlossenheit und unglaublichem, selbst erlerntem Geschäftssinn ein bemerkenswertes Vermächtnis geschaffen" habe. Solche Sätze stehen in einem Nachruf auf den US-Unternehmer Mario Segale, der vergangenen Dienstag mit 84 Jahren gestorben ist. Erschienen ist der Nachruf auf der Website des Marlatt Funeral Home aus Kent im amerikanischen Bundesstaat Washington.

Segales Eltern waren aus Italien eingewanderte Landwirte, heißt es dort. Er selbst habe sich in der Gegend ab den Fünfzigerjahren über das Bau- und Immobiliengeschäft einen Namen gemacht - auch, indem er in der Stadt Tukwila den "Segale Business Park" aufbaute.

Er habe das Jagen und Angeln geliebt, heißt es weiter über Segale, ebenso die Farbe Rot und gutes italienisches Essen ("ohne Käse!") und eine "ausgezeichnete Zigarre".

Namens-Inspiration für Super Mario

Dass in diesen Tagen jedoch weltweit über Segales Tod berichtet wird, hat noch einen anderen Grund: Er inspirierte Nintendo dazu, einen seiner Videospielcharaktere Mario zu taufen.

Im Nachruf auf Segale heißt es dazu: "Während er die Inspiration für den Namen von Nintendos Super Mario war, weil die Firma in den Siebzigerjahren Mieter in seinem Gewerbegebiet war [in den meisten anderen Quellen ist vom Anfang der Achtzigerjahre die Rede; Anmerkung der Redaktion], wich er der Berühmtheit immer aus und wollte stattdessen für das bekannt sein, was er in seinem Leben erreicht hatte."

Erfunden hatte den heute als Mario bekannten Charakter Nintendos späterer Star-Entwickler Shigeru Miyamoto. Die Figur in Marios ikonischer Optik hatte im Spiel "Donkey Kong" von 1981 zunächst Jumpman geheißen (ob es sich bei Jumpman um Mario selbst oder um eine eigenständige Figur handelt, ist jedoch umstritten).

Der Name Jumpman kam im Unternehmen allerdings nicht gut an - und so ließ man sich bei Nintendo vom Namen des US-Vermieters inspirieren, wie Shigeru Miyamoto 2015 mit einem Nicken in diesem YouTube-Video bestätigte. Unklar bleibt allerdings, ob ein weiterer Teil der kursierenden Anekdote zum Thema stimmt: Demnach waren sich die Nintendo-Mitarbeiter in den USA und Segale begegnet, weil dieser eine überfällige Mietzahlung eintreiben wollte.

Mario Segale hinterlässt dem Nachruf zufolge seine Ehefrau und vier Kinder.