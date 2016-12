Künstliche Intelligenz Forscher machen Super Mario zum Selbstgänger

Videospielfiguren gehören zum dümmsten, was der Bereich Künstliche Intelligenz zu bieten hat. Sie gehorchen dem Menschen, der mit ihnen spielt, aufs Wort. Wenn der es will, stürzen sie sich in Abgründe und rennen gegen Wände, so lange es nur Punkte bringt. Und wenn sie den menschlichen Spielern langweilig werden, landen sie im Daten-Orkus.

Aber muss da so sein? Neun Informatikstudenten der Uni Tübingen haben der Videospielfigur Super Mario für ein Forschungsprojekt eine künstliche Intelligenz, ein Gefühlsleben und sogar eine eigene Stimme verpasst. So ausgerüstet, kann der Abenteuerklempner die Spielwelten, in denen er bisher ferngesteuert agierte, selbst erforschen. Er kann autark Punkte sammeln und Gegner erledigen. Und als wäre das nicht schon genug, versteht der verbesserte Super Mario auch noch gesprochene Befehle, Fragen und Hinweise, die man ihm per Mikrofon zuruft.

Statt es dem neuen Mario zu überlassen, selbst herauszufinden, wie man mit den komischen Gegnerfiguren umgeht, kann man ihm deshalb auch einfach Tipps zurufen: "Wenn Du auf die Goombas springst, sterben sie." Super Mario fügt dieses Wissen dann seiner (derzeit sehr begrenzten) Datenbank mit Weltwissen hinzu: einer Sammlung von beobachteten Gegenständen und Gegnern - und was man mit ihnen tun kann.

Die MarioAI genannte Software war ein Projekt des Fachbereichs Informatik am Lehrstuhl für "Kognitive Modellierung" an der Universität Tübingen. Im Rahmen des Projekts sollten Studenten lernen, wie man Software-Wesen mit Weltwissen, Gefühlen und Zielen ausrüstet. Wie sich also ein Programm selbst Ziele setzen und Strategien entwickeln kann

Das YouTube-Video dazu, das die Forscher am Wochenende ins Netz gestellt haben, ist von einem feinen, bösen Humor durchzogen. "Mario, wie geht es Dir", fragt eine Forscherstimme. "Gut", antwortet Mario über die Sprachausgabe und eine Sprechblase im Spiel. "Mario, fühl Dich weniger gut", lautet plötzlich ein Befehl. Und Mario antwortet pflichtschuldig: "Irgendwie fühle ich mich nicht mehr so gut :("

Doch hinter diesem absurden Dialog steht ein wichtiger Mechanismus: Dass die Spielfigur eben auch ein Gefühlsleben hat und nicht nur robotische Reaktionen, macht sie so interessant. Dieser Mario hat Bedürfnisse und richtet sein Verhalten danach aus. Erst wenn der Hunger nach Münzen gestillt ist, geht er seiner Neugier nach und erkundet die Welt. Auf diese Weise kann er Hierarchien von Verhaltensweisen erstellen und sein Verhalten optimieren.

Jenseits von Computerspielen gibt es viele Einsatzmöglichkeiten für diese Technik. Vom selbstfahrenden Auto bis zur sich selbst optimierenden Fertigungsstraße können kognitive, also vom menschlichen Wahrnehmung- und Erkenntnisapparat abgeschaute, Modelle angewendet werden.