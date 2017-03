Videospiel "Mass Effect: Andromeda" Planeten haben viel Zeit

"Planeten sind gewaltig

Planeten strahlen weit

Planeten sind allmächtig

Planeten haben viel Zeit"

So besingt Liedermacher Rainald Grebe in "Planeten" etwas lethargisch die Anziehungskraft von Himmelskörpern. Viel Zeit hatte auch Entwickler Bioware für "Mass Effect: Andromeda". Nach kosmischen Maßstäben sind die fünf Jahre seit dem letzten Teil der Videospielreihe zwar noch nicht mal ein Zucken. Für die Fans der "Mass Effect"-Trilogie aber muss sich die Entwicklungszeit für den Nachfolger wie eine Ewigkeit angefühlt haben.

Spoiler-Hinweis: Dieser Artikel geht nur grob auf die Geschichte von "Mass Effect: Andromeda" ein. Dafür wird im nächsten Absatz das Ende von "Mass Effect 3" erwähnt.

2012 veröffentlichte Bioware das letzte der Abenteuer um Commander Shepard - und das entpuppte sich für viele Fans als Enttäuschung. Das Rollenspiel hatte Spielern große Entscheidungsfreiheit versprochen - am Ende blieb davon nur ein trauriges Deus Ex Machina übrig. Alle Entschlüsse, die der Spieler über drei Teile hinweg getroffen hatte, wurden in Minuten von einem allmächtigen Gottwesen revidiert.

Um sich von dem faden Beigeschmack des großen Finales freizumachen, gibt es nun einen radikalen Schritt: raus aus der Milchstraße, rein in die titelgebende Andromeda-Galaxie.

Tiefgefrorene Astronauten haben sich an Bord gigantischer Raumschiffe auf eine 600 Jahre lange Reise in das neue Sternensystem gemacht. Ihr Ziel: intergalaktisches Neuland. Im Grunde genommen also eine perfekte Manifestation des Spielers, der sich in den Spielen der Reihe wie die Crew des Raumschiff Enterprise immer auf einer Mission befand: "Dorthin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist."

Anfangen ist mühsam

"Planeten sind einsam

Planeten sind scheu

Planeten treiben ziellos umher

Planeten sind so

Planeten sind so

Planeten sind so

Uninteressant"

Langeweile - das ist ein Wort, das die ersten Stunden von "Mass Effect: Andromeda" passend beschreibt. Nach der Auswahl eines Charakters steht zwar ohne Umschweife die Ankunft in der neuen Galaxie an. Die zur Kolonisation ausgewählten Planeten entpuppen sich aber nicht als Paradiese, sondern als lebensfeindliche Staubklumpen. Dann wird erst einmal fürchterlich viel geredet - mit Charakteren, deren Gesichter ebenso fürchterlich animiert wurden und deren Schicksale kaum berühren.

Im Anschluss erbt der Spieler auf plumpe Art und Weise das Amt des "Pathfinder", um für die Kolonisten ein Habitat zu finden, die bösen Aliens zum Klump zu schießen, neue Begleiter zu rekrutieren - und mal wieder hinter das Geheimnis alter Alienartefakte zu kommen.

Die Welt von "Mass Effect: Andromeda" Fünf Jahre nach dem letzten "Mass Effect" ist nun ein neuer Teil der Science-Fiction-Serie erschienen. Der Held der Serie heißt nun nicht mehr Shepard, sondern Ryder. In "Mass Effect: Andromeda" wird der Spieler zum „Pathfinder“ ernannt, der eine Expedition in unerforschtes Gebiet leitet. Auch das Raumschiff ist neu: Die "Normandy" aus den Vorgängern wurde gegen die "Tempest" getauscht. Nach dem für viele Fans enttäuschenden Ende von "Mass Effect 3" verlegte Entwickler Bioware die Handlung kurzerhand in eine andere Galaxie: Andromeda. Und gleich 600 Jahre in die Zukunft. Der Spieler ist Teil einer Expedition, die Kolonien in Andromeda errichten soll. Nach 600 Jahren Tiefschlaf erwachen die Forscher in der neuen Heimat aber in einem Alptraum. Die ausgewählten Habitat-Planeten entpuppen sich als lebensfeindliche Wüsten. Neben menschlichen Verbündeten sind auch wieder Aliens mit an Bord. Einige der Rassen aus den Vorgängern sind ebenfalls mit nach Andromeda gereist – so wie der Pilot Kallo Jath, ein Salarian. Nur ein Teil der Planeten in den Systemen Andromedas können wirklich betreten werden. Alle anderen werden wie in vergangenen "Mass Effect"-Spielen manuell gescannt. Für manche Spieler ein ödes Ärgernis, für andere Meditation. Das Scannen beschränkt sich aber im neuen Teil nicht nur auf die Himmelskörper selbst, auch am Boden können mit dem Minicomputer Omnitool Fauna, Flora und technische Gegenstände auf ihre Geheimnisse überprüft werden. Für die Erkundung des Planeten können Spieler auf den Nomad zurückgreifen – eine Mischung aus Jeep und Panzer. Zu Fuß steht jetzt ein Jetpack zur Verfügung, mit dem es sich auch in der Vertikalen reisen lässt. In den Einsätzen trifft Held Ryder auf potenzielle Mitstreiter, die sich nach getaner Arbeit ein gemütliches Plätzchen an Bord des Raumschiffs einrichten. Bei den anschließenden Missionen kann der Spieler zwei seiner Teammitglieder als Begleiter wählen. Dabei empfiehlt sich eine ausgewogene Mischung zwischen technischen, biotischen (Space-Magie) und kämpferischen Fähigkeiten. "Mass Effect: Andromeda" ist wie seine Vorgänger eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter. Die häufigen Feuergefechte werden durch diplomatische Verhandlungen, Rätselpassagen und das Aufwerten des eigenen Charakters ergänzt. Wie schon bei den Vorgängern ist es auch in "Andromeda" möglich, die Mitglieder seiner Crew mit Komplimenten ins Bett zu bekommen. Je nachdem, welches Geschlecht der Spieler zu Anfang des Spiels wählt, kommen andere Konstellationen in Betracht. Bioware hat auch dieses Mal wieder auf eine Mischung aus hetero- und homosexuellen Optionen geachtet. Das Verhältnis zur eigenen Crew steht wie früher im Vordergrund. Obwohl an manchen Stellen des Spiels grafische Patzer wie schlecht animierte Gesichter die Glaubwürdigkeit der Charaktere leicht ankratzen, machen es die gelungenen Dialoge oft wieder wett. Eine geheimnisvolle untergegangene Alien-Zivilisation, deren Rätsel gelöst werden müssen, gibt es auch im neuen "Mass Effect". Die Reise in die neue Galaxie haben Menschen und Aliens gemeinsam an Bord gigantischer "Archen" überstanden – im Tiefschlaf. Nach und nach wachen immer mehr der Zehntausenden Raumfahrer auf. In den Dialogen gibt es wieder verschiedene Gesprächsoptionen. Ihr Ausgang ist aber nun weniger vorhersehbar als bei den Vorgängern. Spieler sollten sich ihre Worte gut überlegen, besonders wenn sie einem uralten, übellaunigen Krogan gegenüber stehen.

"Mass Effect: Andromeda" ist ein Mix aus Rollenspiel und Shooter geblieben, nur diesmal mit Hüpfen. Nach der Entschlackung der letzten beiden Teile haben sich die Macher zudem entschieden, dem Spieler wieder mehr Statistikmenüs zumuten zu können. Dementsprechend werden eifrig Erfahrungspunkte in Talentbäumen verteilt und Ausrüstungswerte verglichen.

Offenbar hat sich Bioware auch am eigenen Mittelalter-Rollenspiel "Dragon Age: Inquisition" orientiert. In der Folge sammelt der Spieler zentnerweise Rohstoffe, um eigene Waffen und Rüstungen zu bauen.

Der Mix funktioniert noch

"Planeten wissen nicht, wie sie heißen

Wenn sie's wüssten

Was hätten sie davon?

Planeten sind eher unauffällig

Denken: ich geh schon mal

Vielleicht merkt's ja keiner

Planeten zeigen überhaupt keine Leistungsbereitschaft

Denken, wer halb anständig aussieht, kriegt seine Umschulung in den Arsch geschoben"

Mutig wirkt "Mass Effect: Andromeda" nach den ersten 15 Stunden nicht. Neue fürchterlich verzerrte Gesichter, bekannte Konflikte mit exotischen Aliens. Dennoch entfaltet das Spiel nach der zähen Eingewöhnungsphase eine Sogwirkung. Die Mischung aus Erkunden, Kämpfen, diplomatischen Verstrickungen, Entscheidungen und dem obligatorischen Beischlaf mit den Crewmitgliedern funktioniert immer noch so gut wie in den wunderbaren Vorgängerspielen.

Neuerungen bietet "Mass Effect: Andromeda" aber auch - und die beziehen sich auf den Forschergedanken. Mit dem Omnitool, einem Computer am Handgelenk, kann der Spielcharakter nun seine Umwelt scannen. Dadurch erfährt er nicht nur einiges über Flora und Fauna der unbekannten Welten. Er bekommt auch Hinweise auf neue Technologie und die Schwachstellen von Gegnern. Auch Rätsel müssen mit der Mechanik gelöst werden. Ein Trick, den sich die Macher bei den "Batman"-Spielen oder dem letzten "Witcher"-Teil abgeschaut haben.

Was tun auf dem neuen Planeten?

Und dann sind da ja noch die Planeten selbst. Die Welten, auf denen der Spieler landen kann, müssen für die nachfolgenden Space-Siedler urbar gemacht werden. Dabei wartet eine Entscheidung auf den "Pathfinder": Sollen militärische Posten errichtet werden? Oder Forschungsstationen?

Im eigenen Raumschiff namens "Tempest", das im Verlauf des Spiels mit neuen Begleitern bevölkert wird, reist der "Pathfinder" von System zu System - auf der Suche nach intelligentem Leben, interessanten Gesprächspartnern und laufenden Zielscheiben. In einer Sternenkarte fliegt der Spieler in der Ich-Perspektive von Himmelskörper zu Himmelskörper wie in einer privaten Planetariumsvorstellung.

Wirklich betreten lässt sich aber nur ein Teil der Planeten. Die anderen werden, natürlich, gescannt. Geht es doch hinunter, bieten sich aber spektakuläre Aussichten, vom Sonnenaufgang über Felsformationen in der Wüste bis zu Gewitterschauern über den Säuretümpeln einer Giftwelt.

"Und doch schau ich gern zu ihnen auf

Ich schaue so gern zu den Planeten auf

Ich schaue so gern zu ihnen auf"

Letztlich machen es die Entwickler einem schwer, "Andromeda" gut zu finden. Durch den schwerfälligem Auftakt, technische Unzulänglichkeiten und eine oftmals überfordernde Menge an Aufgaben verstellt Bioware den Blick auf die DNA des Spiels. Dabei ist die unverkennbar jene von "Mass Effect". Man braucht Geduld, um das zu merken. Doch das Warten lohnt sich. Und Planeten haben ja viel Zeit.

"Mass Effect: Andromeda" von Bioware, für Playstation 4, Xbox One und PC, ca. 60 Euro; USK: Ab 16 Jahren