"Meine Talking Angela" und "Dog Run" Verbraucherschützer mahnen Spiele-Apps für Kinder ab

Wegen angeblicher Kostenfallen hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zwei Anbieter von Spiele-Apps für Kinder abgemahnt. Wie die Verbraucherschützer am Montag mitteilten, beanstanden sie die hohen Beträge von teils mehr als 100 Euro für im Spiel kaufbare Güter. Außerdem sei die Werbung dafür sehr aufdringlich. Beide Spiele hätten keine Altersbeschränkung und richteten sich vor allem an jüngere Kinder.

In der einen App namens "My Talking Angela" müssen die Spieler ein virtuelles Katzenbaby adoptieren und aufziehen. Um die Katze schneller großzuziehen oder virtuelle Accessoires zu kaufen, können die Nutzer eine In-Game-Währung in Form von Diamanten und Münzen erwerben. Für einen einzelnen Kauf können dabei bis zu 109,99 Euro fällig werden. Allein in Googles Play Store wurde die App bereits mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen, im Beschreibungstext ist sogar von "über 165 Millionen Downloads" die Rede.

In der anderen App namens "Dog Run" schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Hundewelpen, der über verschiedene Hindernisse springen muss. Dabei sammelt er Münzen ein. Auch hier sind In-App-Käufe in Höhe von bis zu 100 Euro möglich.

Fortwährende Kaufanreize

In beiden Spielen würden die Nutzer durch Pop-up-Werbung fortwährend aufgefordert, In-App-Käufe zu tätigen und für virtuelle Spielewährung mit Euro zu bezahlen, heißt es. Dabei werben die Anbieter laut Verbraucherzentrale teilweise mit Aufschriften wie "Super-Rabatt" sowie hohen Preisnachlässen und digitalen Rabatt-Countdowns. Kinder würden durch solche Appelle persönlich und unvermittelt zum Kauf bewegt, ohne das Angebot kritisch beurteilen zu können, kritisieren die Verbraucherschützer.

"Hohe Beträge bei In-App-Käufen in Spiele-Apps sind keine Seltenheit", sagte Manfred Schwarzenberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. "Die Anbieter nutzen die geschäftliche Unerfahrenheit und den Spieltrieb der Kinder offenbar schamlos aus", kritisierte er. Es könne nicht sein, dass in einer für Kinder gestalteten Spiele-App mit einem Klick Hundert Euro oder mehr ausgegeben werden können. "Uns werden immer wieder Fälle gemeldet, in denen Kinder schnell mehrere Tausend Euro in Spiele-Apps ausgegeben haben."

Die beiden Anbieter der Spiele sollen ihre Geschäftspraktiken nach dem Willen der Verbraucherschützer ändern und eine Unterlassungserklärung abgeben.