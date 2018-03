"Metal Gear Survive" im Test Zombies?! Ich kämpfe mit dem Menü!

Die Geschichte von "Metal Gear Survive" ist schnell zusammengefasst: Ein Wurmloch öffnet sich über einer Militärbasis und saugt alles darunter Befindliche auf. Ein Soldat oder eine Soldatin - je nachdem, was der Spieler bevorzugt - wird in die hinter dem Wurmloch gelegene und von Zombies bevölkerte Einöde geschickt, um einen verschollenen Rettungstrupp zu suchen. Und dann wird das Spiel etwas öde.

Die "Metal Gear"-Serie gibt es bereits seit 1987 und spätestens mit dem 1998 erschienenen "Metal Gear Solid" ist sie eine der wichtigsten Spielereihen überhaupt geworden: Ihr Schöpfer Hideo Kojima gilt als Star unter den Spieleentwicklern. Der Japaner schuf Kriegsspiele, die irgendwo zwischen Genialität, Größenwahn und Wirrheit schwanken und aus vollem Herzen gegen den Krieg sind.

Es sind Werke, die Massenvernichtungswaffen anprangern, gleichzeitig aber nicht davor zurückschrecken, diese eben auch faszinierend zu finden und die Ambivalenz zu zeigen, mit der Menschen sich gegenüber Krieg und Waffen verhalten. Die Spiele machen deutlich, wie Menschen Werkzeuge bewundern, die sie töten können. Kojima nutzte dafür eine schwer zu fassende Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit, spielerisch und doch entschlossen, versponnen auf den Punkt. Er schuf Schleichspiele voller schlauer Gedanken und erinnerungswürdiger Gegner.

"Metal Gear" ohne den Star

Kojimas letztes "Metal Gear" war "Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain", bei dessen Produktion er sich mit dem Hersteller der Spiele, Konami, auseinanderlebte. Und das so endgültig, dass er die Firma verließ und sein Name zusätzlich von Spielecovern und Werbematerialien verschwand, sein Name geradezu ausradiert wurde.

Kojima hat heute sein eigenes Produktionsstudio und arbeitet mithilfe von Sony an einem mysteriösen Projekt namens "Death Stranding", Konami macht ohne ihn bei "Metal Gear" weiter.

"Metal Gear Survive" ist das erste Spiel der Zeit nach Kojima, die kostbare Marke soll weiter genutzt werden. Die Technik und Grafik allerdings auch, weshalb "Metal Gear Survive" erst einmal so aussieht wie die Vorgänger, nur etwas trister. In einer öden Landschaft liegen die Überreste der Mother Base verstreut, jener künstlichen Insel, die der zentrale Ort von "The Phantom Pain" war. Jetzt sind es Trümmer, in denen man sich erst einmal zurechtfinden muss - und überleben. Das Spiel heißt schließlich nicht umsonst "Metal Gear Survive".

Tiere jagen, Wasser finden

Das Überleben ist nicht einfach. Mit den raren Ressourcen muss man vorsichtig umgehen. Man darf die Basis nie zu weit hinter sich lassen, muss immer wieder Tiere jagen, sauberes Wasser finden. Außerdem sucht man Datenfragmente aus Servern, die in der Landschaft verstreut sind und in deren Nähe sich zombieartige Wesen herumtreiben, die bekämpft oder umgangen werden müssen.

Das alles ist sehr, sehr mühsam. Klar, ein Survival-Spiel will nicht einfach sein, es will das Überleben schwierig machen, schließlich ist das der Reiz an der Sache. Hier aber kämpft man vor allem durch zig Menüs, sucht in Tabellen nach passenden Einträgen, muss wieder und wieder in der Hilfe nachschauen, weil eine weitere Funktion so wenig selbsterklärend ist, dass man sie unmöglich durchschauen kann.

Es gibt verschiedene Werkstätten, in denen man Waffen bauen kann, Zäune, Molotowcocktails - aber erst einmal keinen Kochtopf, in dem man einen nahrhaften Eintopf zubereiten oder Wasser abkochen kann. Jede dieser Werkbänke hat ein eigenes Menü, jedes davon wirkt anders, für simpelste Funktionen braucht man verschiedene, nicht immer nachvollziehbare Schritte. Und das alles muss man herausfinden, während im Hintergrund die Zeit tickt, die Spielfigur Hunger bekommt oder langsam dehydriert und wieder aus den knappen Vorräten hochgepäppelt werden muss.

Die Abwechslung fehlt

Es ist nicht nur der Kampf mit den Menüs, der bald sehr ermüdend wird: Auch die Landschaft nervt, genau wie die gleichförmigen Aufgaben. Dass man immer wieder in einen Nebel abtauchen muss, in dem man nichts sieht und in dem neben Wassermangel und Hunger auch noch die Luft zum Atmen knapp wird, macht das Spiel auch nicht abwechslungsreicher.

"Metal Gear Survive" kann sicher einigen Spielern Spaß machen, es ist ein halbwegs solides Spiel mit toller Grafik. Wer hier aber eine Fortsetzung oder eine sinnvolle Ergänzung der "Metal Gear"-Serie sucht, ist falsch. Der abstruse Humor von Kojima, seine immer wieder deutlichen Fragen an Krieg und Gewalt kommen hier nicht mehr vor. Die Filmsequenzen sind weniger dominant und vor allem deutlich weniger interessant.

"Metal Gear Survive" ist ein Spiel, das seine Berechtigung sucht, sie aber nicht findet. Es möchte von dem großen Namen der Reihe profitieren, ohne ihm gerecht zu werden. Dass man in einem Spiel mit einem sehr großen Singleplayer-Anteil immer online sein muss, dass man nebenbei für einen zusätzlichen Speicherplatz rund 10 Euro zahlen muss und auch ansonsten einige käufliche Hilfe zu bekommen ist, die man eigentlich im Spiel erwarten würde, sind da fast Nebensächlichkeiten. Weder Kojima noch "Metal Gear" haben dieses mittelmäßige Werk verdient.

"Metal Gear Survive" von Konami, für Playstation 4, Xbox One und PC (Download), ca. 40 Euro; USK: Ab 16 Jahren