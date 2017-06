Gaming-Pressekonferenzen Merkwürdige Momente auf der Spielemesse E3

In das Schema "Das letzte Spiel war gut, und der nächste Teil verspricht auch viel" fallen neben "Battlefront II" noch diverse andere Spieleneuheiten. Auf das hervorragende "Wolfenstein: The New Order" soll am 27. Oktober etwa "Wolfenstein: The New Colossus" für Playstation 4, Xbox One und PC folgen, mit jeder Menge irrer Ideen.

Auf denselben Plattformen erscheint am 27. Februar 2018 das Open-World-Spiel "Far Cry 5", in dem der Spieler diesmal in den USA fanatische Christen aufmischt, die zugleich Waffenliebhaber sind. Ein frisches, provokantes Szenario.

Horrorfans können sich noch über "The Evil Within 2" freuen. Der Nachfolger des Gruselspiels kommt am 13. Oktober, ebenfalls für Playstation 4, Xbox One und PC.