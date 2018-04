Alles beginnt mit diesem verfluchten Schwert. Kaum hat der Held - ein Schnabeltier - die Waffe in die Hand genommen, verkürzt sich seine Lebenszeit auf 60 Sekunden. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Das Spiel ist nach einer Minute noch nicht zu Ende, denn der Held wacht nach seinem Tod immer wieder auf. Aber eben nicht an dem Ort, an dem er gestorben ist, sondern am Startpunkt.

Das unter anderem via Steam erhältliche Indie-Spiel "Minit" erinnert grafisch an "Zelda" für den Game Boy. Ähnlich wie der Actionheld in "The Legend of Zelda: Link's Awakening" schwingt das Schnabeltier sein Schwert durch eine farbarme Pixelwelt und muss Monster töten und Aufträge erfüllen. Doch mit dem Umfang des Rollenspiels aus den Neunzigerjahren hat "Minit" nicht viel zu tun.

Im Gegensatz zum Vorbild handelt es sich bei "Minit" eher um ein Fast-Food-Rollenspiel. Doch dessen Tempo ist angenehm hoch: Bei dem häppchenweise erzählten Spiel zählt jede Minute und der Zeitdruck hat seinen Reiz. Der Spieler wird beim ständigen Sterben zu einem routinierten Dauerschleifen-Profi wie Bill Murray in der Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier".

Kaffee nach dem Kampf gegen Riesenkrebse

In der Regel müssen Aufträge erfüllt, Gespräche geführt und Gegenstände wie Gießkannen und Taschenlampen gefunden werden, um in neue Gebiete vorzustoßen. Hilft man dem Wirt, die Riesenkrebse zu vernichten, bekommt man dafür beispielsweise einen Kaffee spendiert. Mit dem Koffeinschub schafft es der Held dann, Kisten zu verschieben und an einen Leuchtturmschlüssel zu gelangen.

So muss sich der Spieler durch viele kleine Mini-Abenteuer hangeln, die er aber erst einmal entdecken muss. Und das wird immer schwieriger. Während sich der Start mit dem Schwert simpel spielt, weil die ersten Buschbarrikaden schnell aus dem Weg geräumt sind, wird es bald ziemlich herausfordernd, sich unter Zeitdruck in der Ödnis zurechtzufinden.

Dann kann der Countdown ziemlich frustrierend werden, da man immer wieder denselben Weg laufen muss. Dennoch sind die Aufgaben recht fair auf der Karte verteilt, alle wichtigen Orte sind gut zu erreichen. Praktisch ist vor allem, dass sich der Startpunkt im Verlauf des Spiels verschiebt, etwa, indem der Held in einen Wohnwagen in der Wüste umzieht. Von dort aus lassen sich dann neue Aufgaben ansteuern.

Wer ohne viel Dialoge und komplexe Handlung durch Schwarzweiß-Level rennen, ein paar Rätsel lösen und Geheimgänge entdecken will, dem dürfte "Minit" gefallen. Mit Charme und Geschwindigkeit fesselt das Spiel für eine kurze Zeit an den Bildschirm und erinnert dabei an die Game-Boy-Glanzzeiten von "Zelda".

"Minit" von Devolver Digital, für Windows-PC, Mac und Linux, Playstation 4 und Xbox One, ca. 10 Euro