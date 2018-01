"Monster Hunter: World" im Test Schwerter schwingen, Giganten erlegen

Majestätische Naturlandschaften mit einer unberührten Flora und Fauna. Doch plötzlich platzt der Mensch hinein und möchte sich das unbefleckte Land zu eigen machen. Das war in der langlebigen "Monster Hunter"-Serie schon immer so. Der Spieler übernimmt in den Spielen die Rolle des namensgebenden Jägers. Seine Aufgabe: einen sicheren Raum zur Kolonialisierung schaffen.

"Monster Hunter: World" für Playstation 4 und Xbox One bringt dieses seit über zwei Jahrzehnten in Japan äußerst erfolgreiche Konzept auf den technisch neuesten Stand. Der jüngste Serienableger soll zudem diesmal auch stärker als bisher den Geschmack des westlichen Publikums treffen. Groß hinterfragt wird die durchaus kritikwürdige Prämisse des Spiel aber nach wie vor nicht. Stattdessen tut der Mensch virtuell, was er eben tut: sich breitmachen.

Bei "Monster Hunter" geht es seit jeher um die Befriedigung natürlicher Triebe von Jägern und Sammlern, ehrlich und ohne Zynismus. "Das Erlegen von großen Monstern bedient einen Urinstinkt", sagt Game-Director Yuya Tokuda, als wir ihn zum Spiel interviewen. Es mache Spaß, riesige, gefährliche Kreaturen zu jagen und zu bekämpfen: "Vor allem, wenn man dabei ein gigantisches Schwert schwingt." Tokuda macht eine zeitlupenhafte Ausholbewegung mit einer imaginären Hiebwaffe und ahmt mit tief gestellter Stimme einen Kampfschrei nach.

So sieht "Monster Hunter: World" aus Die lebendigen Naturlandschaften von "Monster Hunter: World" sind bemerkenswert detailreich. Die Entwickler haben sich ein plausibles Ökosystem ausgedacht und eine Nahrungskette entworfen, vom Insekt bis zum Raubtier. Schon in den ersten Spielminuten gibt "World" einen Vorgeschmack auf schwerere Gegner. Dieser an einen T-Rex erinnernde Kreatur sollte man besser nicht unvorbereitet begegnen. Palicos sind niedliche Katzenwesen, die der Spieler mit ins Gefecht nehmen kann. Sie unterstützen ihn mit Heiltränken oder können Monster ablenken. Treffen mehrere Monster aufeinander, bekämpfen sie sich gegenseitig. Eine solche Situation ist für die Jäger von Vorteil, da die Viecher sich gegenseitig schwächen. Man sollte nur nicht zwischen die Fronten geraten. Im Basislager findet nicht nur das blühende Leben, sondern auch die gesamte Verwaltung statt. Hier werden neue Quests bekannt gemacht. In Gesprächen mit Computercharakteren erfährt man zudem Hintergründe zur Spielwelt. Die Handhabung von Fernkampfwaffen ist komplizierter als in einem klassischen Shooter. Es gibt eine Reihe von Munitionstypen, die unterschiedlich auf verschiedene Arten von Panzerung reagieren. Darüber hinaus dauert das Nachladen lange, wildes Rumballern hilft also nicht weiter. Viele Bewohner der Wildnis sind friedlich und müssen nicht angegriffen werden. Zwischen diesen beiden Pflanzenfressern kann man zum Beispiel einfach durchrutschen. In "Monster Hunter: World" gibt es vier Gebiete, die umfangreich und verwinkelt sind. Eine Karte hilft dem Spieler dabei, jede Ecke zu erforschen. Einem Jäger kann man seinen Erfolg anhand der Kleidung und Waffen ansehen, die im Spielverlauf immer imposanter wird. Die Geschichte des Spiels bleibt eher im Hintergrund. Fans spielen "Monster Hunter"-Titel nicht wegen der Handlung. Schade, denn das Potenzial für eine mitreißende Abenteuergeschichte voller Mysterien wäre da.

Man denkt an Godzilla

Tokudas Geste beschreibt ein Phänomen, das auf der ganzen Welt begeistert, sogar über Videospiele hinaus. Im japanischen Kino sind Kaiju-Filme ein fester Bestandteil der Kultur, riesige Ungetüme wie Godzilla legen ganze Städte in Schutt und Asche. Der Triumph ist umso größer, wenn die winzigen Menschen das Monstrum im Finale zu Fall bringen können. Die Varianten sind zahlreich, man denke nur etwa an die riesigen außerirdischen Roboter in "Transformers: The Last Light".

Die Formel geht weit zurück zum Alten Testament, zu David gegen Goliath. Die Steinschleuder, mit der David den gewaltigen Goliath besiegen kann, ist sogar in "Monster Hunter: World" vertreten. Allerdings dient sie bloß zur Ablenkung der Kreaturen.

Mit Fantasie-Waffen gegen Fantasie-Giganten

Die Tötungswerkzeuge sind ausgefallen und haben mit der Realität so wenig gemein wie die prähistorisch anmutenden Monster. Eine Doppellanze kann etwa so geschwungen werden, dass sie die Spielfigur wie ein Stabhochspringer auf den Rücken eines Widersachers katapultiert. Aus der Distanz arbeitet der Spieler hingegen mit Gewehren, die sich in einem langen Umbauvorgang um eine Scharfschützenfunktion erweitern lassen. Absurd mutet ein gigantischer Dudelsack an, mit dem Melodien gespielt werden können, die ganzen Jägergruppen mit unterstützenden Status-Effekten unter die Arme greifen.

Bei den Waffen scheinen die Entwickler ihrer Fantasie freien Lauf gelassen zu haben. Das zahlt sich vor allem im kooperativen Online-Mehrspielermodus aus, in dem bis zu vier Spieler gleichzeitig auf die Jagd gehen. Frontaler Angriff, Unterstützung aus dem Hintergrund oder Lockvogel: Jeder kann eine sinnvolle Rolle einnehmen und durch die oftmals flexiblen Waffen dynamisch auf Situationen reagieren. Das Spiel kann aber auch allein gespielt werden.

Überzeugend am Spiel ist sonst vor allem das Verhalten der Kreaturen. "Wir wollten, dass die Monster sich nicht nur durch ihr Äußeres unterscheiden, sondern auch durch ihr eigenständiges Verhalten", erklärt Lead-Designerin Sayaka Kenbe. "Sie sollen eigene Charaktere sein, eine eigene Persönlichkeit besitzen."

Diese Zielsetzung zeigt sich in "Monster Hunter: World" schon beim "Groß-Jagras", einem der ersten Monster im Spiel. Die Kreatur mutet wie eine gigantische Echse an und windet sich entsprechend durch das Dickicht. Verschlingt der Jagras ein anderes Tier, wird er müde und zieht sich in sein Nest zurück. Stört der Spieler ihn beim Beutezug, wird er besonders wütend und verfolgt ihn eine lange Zeit.

Die Animationen dabei beeindrucken. Wenn später im Spiel Monster mit ihrem gepanzerten Schädel durch Wände brechen oder riesige Schleimbälle auf den Spieler abfeuern, ist das furchteinflößend oder eklig. Oder beides zugleich.

Das ewige Streben nach Verbesserung

Obwohl das Spiel zu Beginn eine abenteuerliche Pionierstimmung vermittelt und die Erforschung der überzeugend wirkenden Ökosysteme fasziniert, geht es im Kern um die Selbstoptimierung der eigenen Spielfigur. Je öfter man eine Art erlegt, desto mehr bringen die Wissenschaftler in der Basis über sie in Erfahrung. Das mündet in bessere Ressourcen, die aus dem Kadaver entnommen werden können. Und in besserer Ausrüstung.

Die Trophäe einer erfolgreichen Jagd lässt sich wortwörtlich anziehen, bis die Rüstung irgendwann so massiv ist, dass selbst die dicken Brocken Schwierigkeiten haben, sie zu knacken.

Ob "Monster Hunter: World" dem Spieler Spaß macht, hängt vor allem davon ab, wie viel er diesem immer gleichen, an Online-Rollenspiele oder sogenannte Dungeon Crawler erinnernden Ablauf abgewinnen kann. Die Story jedenfalls spielt schon nach wenigen Stunden keine große Rolle mehr. Sie dient hauptsächlich dazu, Neueinsteiger in die komplexen Regeln der Spielmechanik einzuführen.

Das ist auch bitter nötig, denn obwohl "Monster Hunter: World" zugänglicher ist als seine Vorgänger, muss man ganz schön viel lernen: Die vielen Menüs und Möglichkeiten zum Charakterausbau wirken zunächst erschlagend. Und auch das Timing im Kampf will gelernt sein. Es ist nicht wichtig, wilde Tastenkombinationen auswendig zu lernen, sondern den richtigen Moment abzuwarten.

Hat man diese Hürde aber erst einmal genommen, entwickeln sich vor allem im Mehrspielermodus kolossale Kämpfe. Zumal sich das Fantasy-Setting so weit von der Tätigkeit des echten Waidmanns entfernt, dass keinerlei moralische Bedenken auftreten sollten. So kann man sich locker über 50 Stunden lang auf die virtuelle Monsterjagd machen.

"Monster Hunter: World" von Capcom, für Playstation 4 und Xbox One; ca. 55 Euro; USK: Ab 12 Jahren; getestet auf Playstation 4. PC-Version erscheint im Herbst 2018.