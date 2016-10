Neue Konsole Nintendo Switch kommt im März auf den Markt

Am Donnerstagnachmittag hat Nintendo erste Details zu seiner nächsten Konsole präsentiert. Als Nachfolger der Wii U erscheint im März 2017 ein Gerät namens Switch, ein Mix aus klassischer Wohnzimmerkonsole und einem Handheld für unterwegs. Der Konzern stellte das neue Gerät mit einem dreiminütigen, unkommentierten Onlinevideo vor.

Über das neue Nintendo-System hatte es seit Monaten Spekulationen gegeben, unter dem Projektnamen NX. Was Switch zum Marktstart kosten wird und wie leistungsfähig die Konsole sein wird, geht aus dem Trailer nicht hervor. Laut der Website des Hardwareherstellers Nvidia findet sich im Inneren ein Tegra-Prozessor des Unternehmens.

Nintendo Switch is coming March 2017! Catch the Preview Trailer and visit https://t.co/j4Unm459lg for more details. pic.twitter.com/EV7zPiVf35 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 20. Oktober 2016

Nach allem, was sich aus dem jetzt veröffentlichten Video ableiten lässt, scheint sich die neue Konsole ähnlich wie Sonys Playstation Portable oder der klassische Game Boy Advance nutzen zu lassen: Man hält das Gerät samt HD-Bildschirm in den Händen, links und rechts vom Bildschirm finden sich die Bedienmöglichkeiten, Nintendo spricht von zwei "Joy-Con-Controllern".

Offenbar lassen sich die Steuerungselemente abnehmen: Die Konsole kommt dann wie ein Tablet oder Smartphone mit großem Display daher. Die beiden Joy-Con-Controller lassen sich auch einzeln nutzen, sprich: Man kann einen Teil der Steuerung zum Beispiel einem Freund überlassen und dann mit ihm zusammen spielen.

Nintendo Switch als Handheld

Anschluss an Fernseher möglich

Als dritte, klassische Spielvariante lässt sich Switch mit Fernsehern verbinden, indem man den Mittelteil der Konsole einzeln in eine Art Basisstation steckt. Vom Sofa aus lassen sich Spiele dann auch mit einem herkömmlichen Gamecontroller steuern, dem sogenannten Nintendo Switch Pro Controller.

Gezeigt wird in Nintendos Clip unter anderem das viel erwartete Open-World-Abenteuer "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Ebenso war ein neues 3D-"Super Mario"-Spiel zu sehen (ungefähr bei Minute 2:10), genau wie "Skyrim". Letzteres Rollenspiel der Spielefirma Bethesda ist ursprünglich 2011 erschienen, in diesen Tagen kommt es als überarbeitete Neuauflage erneut in den Handel.

Nintendo Switch-Spieler im Auto

Nintendo schreibt, die Konsole werde "mit breiter Publisher-Unterstützung" erscheinen, namentlich werden in einer Pressemitteilung etwa Electronic Arts, Konami, Activision und Ubisoft erwähnt. Switch-Spiele lassen sich anscheinend in Form von Spielemodulen in das Gerät schieben.

Ein wichtiges Produkt

Wie groß das Interesse an Nintendos ungewöhnlichem Spielesystem ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Die aktuelle Konsole des Unternehmens, die Wii U, eine Weiterentwicklung der Wii, verfehlte über die letzten Jahre hinweg die Erwartungen. Beim Absatz liegt sie mittlerweile weit hinter den Konkurrenzgeräten Playstation 4 von Sony und Xbox One von Microsoft.

Im Bereich seiner Mobilkonsolen wie beim 3DS bekommt Nintendo die starke Konkurrenz günstiger oder gar kostenloser Smartphone-Games zu spüren. Im Sommer mischte Nintendo über "Pokémon Go" zumindest indirekt recht erfolgreich in diesem immer wichtiger werdenden Markt mit. Entwickelt worden war "Pokémon Go", das in vielen Ländern einen regelrechten Hype auslöste, von Niantic Labs, nicht von Nintendo.

Zuletzt hatte Nintendo Anfang September mit einer überraschenden Ankündigung auf Apples jüngster Produktpräsentation Aufsehen erregt. Bei dem Event in San Francisco hatte der japanische Konzern ein Mobilspiel für iOS-Geräte präsentiert, "Super Mario Run". Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto sagte damals, mit der iOS-Variante wolle Nintendo so vielen Spielern wie möglich die Chance geben, ein Mario-Spiel zu spielen, unabhängig vom Alter. Die Einstiegshürde sei niedriger denn je.