Fake-Angebot Nein, es gibt keinen Nintendo-Switch-Emulator

Betrüger versuchen derzeit, Spielefans einen angeblichen Switch-Emulator zu verkaufen. Dabei handelt es sich vorgeblich um ein Programm, das die Nintendo-Konsole auf einem Rechner simuliert, damit man Switch-Games wie "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" auch ohne Switch spielen kann. Das Ganze ist aber nichts als eine Abzockmasche, wie etwa "Heise Security" berichtet.

Wer im Netz auf einen entsprechenden Link klickt, kommt auf die Webseite des vermeintlichen Emulators und wird zunächst aufgefordert, ein Smartphone-Abo für knapp fünf Euro pro Woche abzuschließen.

Zwar haben die Hintermänner auf dem Software-Entwicklerportal Github eine Projektseite eingerichtet, vermutlich um das Emulator-Märchen auf den ersten Blick glaubwürdiger zu machen. Wer dort den angeblichen Emulator herunterlädt, scheint sich zwar aktuell immerhin keine Schadsoftware einzufangen, hat am Ende aber nur eine nutzlose Readme-Datei sowie Änderungsprotokolle auf dem Rechner.