Die Facebook-Tochter Oculus bringt im Frühjahr 2019 eine neue Virtual-Reality-Brille auf den Markt. Am Mittwoch stellte das Unternehmen ein Modell namens Oculus Quest vor, das versucht, die Stärken der bisherigen Headsets in einem Gerät zu vereinen.So ist die Quest wie die dieses Jahr erschienene Oculus Go kabellos und benötigt auch kein Smartphone und keinen Highend-PC als Antrieb. Das bedeutet: Die Brille selbst reicht für das VR-Erlebnis - jedenfalls solange ihr Akku hält.

Zugleich soll die neue Brille aber zwei Dinge bieten, die der Go fehlen und die Besitzer an der für Gaming-PC angebotenen Oculus Rift schätzen: Einerseits zwei Handcontroller, die Handbewegungen des Spielers in die virtuellen Welten übertragen. Anderseits Blockbuster-Spiele wie "Superhot VR" und "The Climb", die es auf der Go nicht gibt, weil ihr nicht nur die passende Steuerungsoption fehlt, sondern auch die nötige Rechenpower.

Für die Quest sind beide Spiele, ein Actionspiel mit raffinierter Zeitkontrolle-Option und ein Kletterspiel (siehe Fotostrecke), nun angekündigt worden, neben weiteren ebenfalls von der Rift bekannte Titel wie "Moss" und "Robot Recall". Und auch ein "Star-Wars"-VR-Spiel namens "Vader Immortal" soll Lust auf die neue Brille machen. Oculus will mit diesem Line-up signalisieren: Mit der Quest kriegen Gamer richtige VR-Spiele, nicht nur simple Spielereien. Insgesamt sollen zum Start der Brille 50 Games erhältlich sein

Wie viel Rift-Spiele in der Quest-Version optisch einbüßen und ob dies das Spielerlebnis beeinträchtigt, wird sich erst im Praxistest zeigen. Klar ist schon jetzt, dass die meisten Entwickler ihre Spiele grafisch nicht 1:1 umsetzen werden können. Dafür wird auch die Quest nicht leistungsstark genug sei, ihrer technischen Überlegenheit der Go gegenüber zum Trotz. Am Display wird es übrigens nicht liegen, dass Spiele etwas weniger schick als auf der Rift aussehen - es bietet beachtliche 1600x1440 Pixel pro Auge.

Keine Sensoren im Raum nötig

Wie schon die Windows-Mixed-Reality-Headsets setzt Oculus bei der Quest auf sogenanntes Inside-Out-Tracking. Das heißt: Die Sensoren, die die Controller im Raum erkennen, stecken im Headset. Man muss also nicht wie bei der Rift oder der HTC Vive vor dem Spielen noch Zusatzhardware wie Tracker im Raum platzieren.

Beim Tracking komme bei der Quest ein System namens Oculus Insight zum Einsatz, heißt es in einer Oculus-Ankündigung: Es verwende "vier Ultra-Weitwinkel-Sensoren und Computer-Vision-Algorithmen, um Ihre genaue Position in Echtzeit ohne externe Sensoren zu verfolgen." Insight biete "ein stärkeres Gefühl der Immersion, Präsenz und Mobilität und die Fähigkeit, über die Raumgröße hinauszugehen". Das von der Rift bekannte Guardian-System soll Spieler davor bewahren, mit der Brille auf dem Kopf gegen Schränke oder Wände zu laufen.

Google-Entwickler Brandon Jones schreibt auf Twitter, dass ihn das Tracking der Brille beim ersten Ausprobieren an ein High-End-Windows-Mixed-Reality-Headset erinnert, "mit einem größeren Sichtfeld". Das Quest-System habe beim Erkennen der Controller lediglich die erwartbaren Schwächen: So gebe es etwa kurze Tracking-Aussetzer, wenn man die Controller bewusst hinter seinen Kopf hält oder ungewöhnliche Armbewegungen macht. Als größeres Problem sieht Jones das aber nicht. Bei seinem kurzen Quest-Test spielte er ein Tennis-Spiel, keinen von der Rift bekannten Titel.

Ein durchaus attraktiver Preis

Während einige Hardware-Details zur Quest wie die Akkulaufzeit noch unbekannt sind, hat Oculus direkt schon mal den Preis genannt. In den USA soll das Headset demnach ab 399 Dollar aufwärts kosten, die 399 Dollar werden dabei für eine Version der Brille mit 64 Gigabyte Speicher fällig. Wer viele Games ausprobieren will, sollte also damit rechnen, für mehr Speicherplatz auch mehr Geld ausgeben zu müssen. In Deutschland dürfte die Quest letztlich in ähnlichen Preisregionen wie die Rift landen, die derzeit für 450 Euro samt Touch-Controllern verkauft wird.

Von der ersten Ankündigung aus betrachtet, ist die Quest unterm Strich ein spannender Versuch Facebooks, VR unter die Massen zu bringen - ohne die Hürde des Hightech-PC und ohne die Limitierungen der Oculus Go, mit der Gamer zwar mobil sind, aber in Sachen Tracking und Auswahl an großen Spielen stark eingeschränkt sind.

Auch der Preis schreckt weniger ab als einst bei der Rift, für die zum Marktstart 2016 zunächst 699 Euro fällig wurden - und das damals noch ohne Handcontroller. Die Quest dagegen wird nun ähnlich kosten viel wie die Playstation 4 Pro und die Xbox One X, die Luxus-Varianten der aktuellen Spielkonsolen von Sony und Microsoft.