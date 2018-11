Ich stapfe durch ein dichtes Gebüsch dieser verstrahlten Welt. Um mich herum ist alles grau, braun und rot, alles wirkt verdorrt, knochig und vor allem leblos. Die Welt wird kurz lebendiger, als mir Miss Nanny entgegenschwirrt, ein Hausroboter aus der Zeit vor der Atom-Apokalypse. Ich lausche, während sie mir eine bizarre Geschichte von "Goldlöckchen" erzählt, das von den drei Bären gefressen wird. Die zufällige Begegnung wird so ein kleiner, charmanter Moment in "Fallout 76", ein kurzes Aufflackern einer Narration, die dieser Welt Sinn gibt.

Leider gibt es nicht viele solcher Momente. Das neue "Fallout 76" ist keine direkte Fortsetzung der beliebten Rollenspiel-Reihe, die für ihre offene Postapokalypse-Spielwelt und die darin erzählten Geschichten bekannt ist. "Fallout" zeichnet ein Bild von Amerika nach einem Atomkrieg, von den Überlebenden, die gerade so über die Runden kommen. Es geht um neue gesellschaftliche Strukturen, um Verbände, um Feindschaften, um rostige Siedlungen, die den nun Wenigen eine Heimat bieten.

"Fallout 76" hat noch immer dieses Szenario, das Spiel verzichtet jedoch größtenteils auf die Geschichte. Der neue Teil ist ein Survival-Spiel, das online gespielt wird, ausgelegt auf Multiplayer-Erlebnisse.

Es geht ums Überleben

Die Struktur des Spielens wird dabei von menschlichen Bedürfnissen bestimmt. Angelehnt an andere Survival-Spiele gilt es auf Hunger, Durst und die Ausdauer zu achten. Dementsprechend besteht ein großer Teil des Spielens aus der Suche nach Nahrung oder Getränken, die möglichst nicht verstrahlt sind.

Der Spieler kann an bestimmten Stationen Wasser abkochen und filtern, er kann Essen zubereiten, eigene Rüstungen oder Waffen aus Teilen zusammenbauen, die er in der Spielwelt gefunden hat. Und genauso viel Zeit wie mit solchen Aktivitäten verbringt er wohl damit, sich zu überlegen, was er hier eigentlich tut.

Während ich durchs Ödland zog, habe ich auch einige andere Spieler befragt, was sie in "Fallout 76" erlebt haben. Hier ist eine Auswahl ihrer und meiner Erlebnisse:

Sie winken und ziehen ihres Weges

Rundum zufrieden mit dem Spiel wirkt kaum einer der Spieler. "Bei der Ankündigung wurde versprochen, dass auch Einzelspieler auf ihre Kosten kommen", erzählt mir beispielsweise Sabrina. Die 27-jährige spielt "Fallout 76" bisher allein. "Ich mag es nicht, mit Fremden zu spielen und meine Freunde zocken alle nicht", sagt sie.

Sie wandere nun schon seit einigen Stunden durch die Spielwelt, erzählt Sabrina - es ist ihr Versuch, einer Geschichte zu folgen, die nur in Fragmenten vorhanden ist. "Schon nach kurzer Zeit habe ich mich ziemlich gelangweilt", sagt sie dann auch. Für Einzelspieler wird ihrer Meinung nach nicht genug geboten.

Ein zweiter Spieler, der wie ich Matthias heißt, ist zwiegespalten. Er hat das Spiel schon etwa 25 Stunden gespielt - vom Erlebnis für Einzelspieler ist er nicht überzeugt. Das liegt auch daran, dass es in diesem Spiel keine Nebencharaktere gibt, die die Welt interessanter machen würden, Figuren, die etwas zu erzählen hätten. Mit dem Multiplayer-Aspekt des Spiels hat der 31-jährige dafür durchaus Spaß: "Bisher sind mir nur zwei aggressive Spieler aufgefallen", sagt er. "Einer hat Camps demoliert, der andere im Startgebiet andere Spieler gejagt." Sonst seien in "Fallout 76" alle menschlichen Mitspieler kooperativ und freundlich gewesen.

Eine begeisterte Spielerin hat "Fallout 76" immerhin in Sophia gefunden. "Die riesige Welt als einer der ersten Menschen wieder zurückzuerobern, der Gedanke gefällt mir sehr", erzählt die 26-jährige. Sie habe "enorm Spaß" und bisher ebenfalls kaum Probleme mit anderen Spielern gehabt, im Gegenteil: "Bei einem Kampf gegen ein viel zu starkes Monster kam mir ein Spieler mit höherem Level zur Hilfe, zusammen haben wir die Bestie dann erlegt", sagt Sophia.

Wie eine alte, rostige Fabrik

Ich selbst habe mir meine Zeit in der Postapokalyse-Welt spannender vorgestellt. Ich möchte dieses Spiel eigentlich gernhaben - es macht mir das aber sehr schwer. Ein wenig fühlt sich "Fallout 76" an wie eine alte Fabrik, in der Holz verarbeitet wird. Die Maschinen ächzen, Späne fallen, Rost an vielen Stellen. Irgendwie riecht es hier gut und die Umgebung kommt mir vertraut vor - aber nun soll diese Fabrik plötzlich Mikrochips herstellen. Das funktioniert nicht.

Das Spiel ist, dank der schlecht verwalteten Engine, die schon bei "Fallout 4" nicht mehr so recht wollte, technisch fehlerhaft. Vor allem in Kämpfen gibt es Ruckler, immer wieder ploppen Texturen oder Gegenstände plötzlich ins Bild. Es kommt zu Abstürzen, Server sind nicht mehr erreichbar. Kurzum, bei diesem ambitionierten Projekt scheint schon das Fundament modrig.

Und dennoch gibt es diese charmanten Momente. Kleine Geschichtchen, die ich in verlassenen Herrenhäusern oder Fabrikgeländen finde. Tonbänder, Schriftstücke oder quakende Roboter, die etwas über diese verstrahlte Welt erzählen wollen. Und natürlich gibt es andere Spieler, die mir im besten Fall beim Erkunden helfen. Die mit mir Missionen lösen, mir die Haut retten. Oder auch auf mich schießen. Aber gibt es diese Spieler nicht auch in so vielen anderen Spielen?

Als vor über zwei Jahren "No Man's Sky" erschien, waren viele Spieler entsetzt. Kaum ein Versprechen, das im Vorfeld gegeben wurde, wurde gehalten. Leere Welten, kaum Aufgaben - die wenigsten Käufer fanden im Spiel einen Sinn. Doch dann begannen die Entwickler mit der Korrektur. Immer wieder gab es Updates, die neue Features, Möglichkeiten, Inhalte brachten. Die Welt war irgendwann nicht mehr leer, sie hatte Sinn - und man hatte endlich einen Grund, dort Zeit verbringen. Diesen Weg hat "Fallout 76" noch vor sich - und los geht er vielleicht schon gerade: mit einem 48-GB-Update, das am Montag erschienen ist.

"Fallout 76" von Bethesda, für PC, Playstation 4 und Xbox One, ab 18 Jahren, circa 60 Euro