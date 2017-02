Computerspiel "Orwell" Der Überwachungsstaat bin ich!

Was, die Frau will ausgehen? Hat sie nicht irgendwann mal behauptet, dass sie das gar nicht mag?! Wer "Orwell" spielt, ist schnell versucht, noch in der kleinsten Ungereimtheit den Beleg für eine große Verschwörung finden zu wollen.

Als Angestellter eines fiktiven Staates namens "The Nation" wird man in dem Computerspiel beauftragt, eine Überwachungssoftware namens Orwell zu testen - jedoch unter Realbedingungen. Mit dem Programm lässt sich mehr oder weniger Legales anstellen: Man kann Zeitungsmeldungen und soziale Netzwerke auswerten, Chats und Telefonate mitschneiden, Smartphones und Computer durchstöbern. Aber wen jucken Datenschutz und Privatsphäre, wenn es Bombenanschläge in der Hauptstadt zu verhindern gilt?

"Orwell" gibt es bereits seit Ende Oktober für den PC zu kaufen, das Spiel passt perfekt zu den aktuellen Ereignissen - zumal die Handlung im April 2017 spielt. In den USA etwa wird angesichts der neuen Einreiseregeln von Donald Trump gerade wieder diskutiert, ob und wie bei Einreisenden auch die Social-Media-Profile kontrolliert werden sollten.

Ist jede Spur wichtig?

Der Spieler recherchiert in "Orwell" über Verdächtige von einem virtuellen Arbeitsplatz aus. Die Spielumgebung kommt daher wie ein Mix aus Facebook und den Browsern Chrome und Windows Explorer. Einen Teil der entdeckten Informationen - idealerweise nur relevante Dinge - stellt man einem Ermittler zur Verfügung, der die Informationen meistens kommentiert und später etwa für Verhöre verwendet. So stellt sich immer wieder die Frage: Ist jede Netzspur einer Person auch berichtenswert?

Entwickelt wurde das Spiel von der kleinen Hamburger Firma Osmotic Studios. Die Idee kam dem dreiköpfigen Kernteam 2014, ein Jahr nach den ersten Snowden-Enthüllungen. Man habe sich beim Konzipieren des Spiels aber nicht allzu sehr an realen Überwachungssystemen wie XKeyscore orientiert, erzählen die Entwickler bei einem Studiobesuch. Auch der Landname "The Nation" sei bewusst allgemein, damit man "Orwell" eben nicht als Spiel etwa nur für die NSA-Überwachung wahrnimmt. "Wir wollten das Problem Überwachung als solches herausstellen", heißt es.

"Die Realität ist zum Teil noch extremer", meint außerdem Mitentwicklerin Melanie Taylor. "Denn in 'Orwell' kann man nur zu Zielpersonen Daten sammeln, nicht zu jedem Bürger." Außerdem gebe es zum Beispiel keine Stichwortsuche im System.

Nicht so kompliziert, wie es zunächst wirkt

Da "Orwell" vor allem eine spannende Geschichte erzählen soll, sind Metadaten - die Informationen, wer wann mit wem kommuniziert hat - im Spiel weniger wichtig. Entscheidend sind viel mehr Kommunikationsinhalte wie Chatnachrichten, Blogeinträge und abgespeicherte Notizen, denn vor allem durch sie lernt man die verschiedenen Charaktere kennen.

"Orwell" ist im Kern ein Suchspiel. Es geht darum, per Mausklick in einem Haufen Informationen die richtigen zu erwischen und weiterzugeben. Das ist jedoch weniger kompliziert, als es klingt: Übermittelbare Information stechen optisch hervor, man gerät also nicht in Gefahr, wirklich jedes gefundene Detail festhalten zu müssen.

Zeitdruck gibt es im Spiel nicht, erst das Abgeben bestimmter Informationen führt dazu, dass es weitergeht. Mitunter frustriert dieser Ablauf ein wenig. So fühlt man sich hin und wieder doch genötigt, Dinge zu übermitteln, die man vielleicht hätte zurückhalten wollen - und sei es nur aus Neugier, wie Sabotage oder mangelnde Sorgfalt beim Auswerten das Spiel beeinflusst.

Fünf Kapitel, vier Stunden Spielzeit

Das Spiel ist in fünf Kapitel unterteilt, die man in rund vier Stunden bewältigt - wenn man nicht allzu langsam liest. Lesen muss man in "Orwell" nämlich viel - das Spiel, das es trotz deutscher Entwickler nur auf Englisch gibt, hat keine Sprachausgabe. Stattdessen wird man mit eintöniger, aber gut zur Atmosphäre passender Musik beschallt. Man muss diesen Fokus auf Details, auf das geschriebene Wort mögen, ein Spiel für nebenbei ist "Orwell" eher nicht. Wer sich aber auf das Konzept einlässt, der wird trotz trockener Thematik gut unterhalten.

Obwohl die Geschichte von "Orwell" vor allem gegen Spielende packend ist, ist der Reiz des Spiels rückblickend ein anderer: Es ist der Perspektivwechsel, den es anbietet. Die Chance - und sei es nur in einem Spiel, samt der etwas anderen Logik einer Spielwelt - die Sicht derer einzunehmen, für die Überwachung zumindest auf den ersten Blick kein Problem ist, sondern ihr Job.

Die "Orwell"-Entwickler wurden von der hervorragenden Simulation "Papers Please" von 2013 inspiriert. Darin konnte man erfahren wie es sich anfühlt, als Grenzbeamter Pässe zu kontrollieren und angesichts des Zeitdrucks und der Komplexität der Aufgabe schnell nur noch nach Bauchgefühl statt nach Fakten zu entscheiden.

In "Orwell" merkt man, dass es auch problematisch sein kann, wenn jemand ohne zeitliche und gesetzliche Einschränkung in den Digitalspuren anderer Menschen versinkt: Irgendwann findet man über jeden irgendetwas Verdächtiges.

"Orwell" von Osmotic Studios, für Windows, Mac OS X, SteamOS und Linux, alle fünf Kapitel für 9,99 Euro auf Steam, kostenlose Demoversion verfügbar