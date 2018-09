Millionen Zuschauer auf YouTube und Twitch, Preisgelder in siebenstelliger Höhe, Fans in fast allen Altersgruppen: Professionelles Zocken, genannt E-Sport, ist populär wie nie. In einer losen Serie stellen wir die beliebtesten E-Sport-Titel vor - so, dass auch Einsteiger verstehen, worum genau es darin geht.