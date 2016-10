Handyspiel "Paper Planes" Flieg durchs Netz, kleiner Papierflieger

Zum internationalen Tag des Friedens hat Google ein Spiel ins Netz gestellt, das Menschen aus aller Welt zusammenbringen soll. Dazu sollen die Spieler virtuelle Papierflieger durchs Internet sausen lassen.

Entwickelt hat der Internetkonzern das Spiel gemeinsam mit dem Produktionsstudio Active Theory. Der Titel: "Paper Planes". Gespielt werden kann es kostenlos, entweder als Browserspiel oder als Android-App und nur auf mobilen Endgeräten, nicht auf PC oder Notebook.

Das Spielprinzip ist einfach: Falten, senden, einfangen. Bevor man ein Papierflugzeug durch das Netz schickt stempelt man den eigene Standort auf ein digitales Blatt Papier. So können andere Nutzer sehen, woher der digitale Papierflieger kommt.

So funktioniert es

Bei der Browserversion gelangt man zunächst zu einem virtuellen Briefpapierbogen, auf dem ein digitaler Stempel mit dem aktuellen Standort gesetzt wird. Mit wenigen Wischbewegungen wird das Papier zum Flieger gefaltet.

Dann geht es los: Wie bei einem echten Papierflugzeug muss das Smartphone zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten werden, mit einer Wurfbewegung schießt man den virtuellen Flieger in die Luft. Zur Sicherheit erscheint vorher eine Warnung auf dem Bildschirm: "Don't let go of your phone", "lassen Sie ihr Smartphone nicht los". Hat man den virtuellen Wurf geschafft, zeigt das Spiel an, wie viele andere Flugzeuge gerade durchs Netz fliegen.

Irgendwo wird schließlich ein Nutzer das versandte Papierflugzeug mit einem virtuellen Fangnetz auf seinem Smartphone einfangen. Auch dafür müssen die richtigen Bewegungen am Smartphone simuliert werden. Ist ein Flieger ins Netz gegangen, kann er mit Daumen und Zeigefinger auseinandergefaltet werden.

Hilft ein wenig gegen Einsamkeit: Das Browserspiel Paper Planes verschickt Ortsstempel aus der ganzen Welt durch das Netz.

Erst dann offenbaren sich die Ortsstempel aller Nutzer, die dieses Papierflugzeug bereits eingefangen, geöffnet und weitergeschickt haben. Bei unserem Test bekamen wir auf diese Weise digitale Stempel von Nutzern aus Bogota, Paris und Haifa zu sehen. Und so geht es mit den Netzfliegern immer weiter: Man setzt seinen Stempel zu den anderen, faltet das virtuelle Papier erneut und schickt den Flieger auf die nächste Reise.

Fazit:

"Paper Planes" ist ein kurzweiliges Spiel für zwischendurch. Vor allem aber eines für die einsamen Momente im Leben. Durch das Versenden und Empfangen der virtuellen Papierflugzeuge fühlt man sich den anderen Spielern in aller Welt verbunden - und ist so ein kleines Stück weniger einsam.