"Persona 5" im Test Ein Monster, das Freizeit frisst

Spoiler-Hinweis: Dieser Text enthält keinerlei Spoiler, die über die ersten zwei Spielstunden hinausgehen.

Dieses Spiel ist ein Monster. Ein Monster, das Freizeit frisst. Mit Dutzenden Charakteren, mehreren parallel laufenden Handlungssträngen, unzähligen Monstern zum Sammeln und vielen, vielen weiteren Ablenkungsmöglichkeiten. Durchschnittsspielzeit: etwa 80 bis 100 Stunden.

Auf den ersten Blick ist das von Atlus entwickelte "Persona 5" nur ein ganz normales japanisches Rollenspiel: Die Helden sind eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Teenagern mit schicken Frisuren, die Kämpfe eher taktisch als actionreich.

Doch die Story beginnt klein, nimmt dann aber schnell viel größere Dimensionen an. Damit ist "Persona 5" mittlerweile fast eine Rarität. Denn im Gegensatz zu Playstation-2-Zeiten, als es solche Spiele wie Sand am Meer gab, finden sie heute außerhalb Japans kaum noch statt. Selbst "Final Fantasy", Urgestein und Klassenprimus des Genres, hat sich inzwischen weit von seinen Wurzeln entfernt.

Zwischen Street Art und Snapchat

"Persona 5" ist da konservativer. Was das Spiel sonst noch besonders macht, ist die Qualität seiner Elemente: das Spieldesign, die Story und vor allem die schlicht umwerfende Inszenierung. Von der ersten Minute an ist "Persona 5" ein Feuerwerk aus Coolnees und Kreativität, mit einem sehr konsequenten, eigenen Stil irgendwo zwischen Comic, Street Art und Snapchat.

Unzählige kleine Animationen, clevere Details und ein Funk- und Pop-Soundtrack voller Ohrwürmer sorgen dafür, dass sogar Dinge wie die Menüs Spaß machen.

Und auch die Story von "Persona 5" überzeugt. Sie steht trotz der "5" im Namen auf eigenen Füßen und ist so auch für Einsteiger verständlich. Bezüge zu den Vorgängern gibt es höchstens in Form einiger Insidergags. Das Szenario und die Charaktere sind aber ganz neu.

Schule ist die Hölle

Die Geschichte beginnt mit einem klassischen Albtraumszenario: dem ersten Tag an einer neuen Schule. Denn der namenlose Protagonist ist nach einem Zusammenstoß mit dem Gesetz gerade zu einem entfernten Verwandten nach Tokio gezogen. Und als wäre diese Situation nicht schlimm genug, entpuppt sich seine neue Schule als besonders furchtbar.

Böse Gerüchte machen die Runde, die soziale Hackordnung ist in Stein gemeißelt und die Lehrer sind entweder übertrieben streng oder völlig überfordert. Und warum interessiert sich niemand dafür, dass die Mitglieder des populären Volleyballteams mit blauen Flecken aus jedem Training kommen?

Gemeinsam mit ein paar anderen Außenseitern und Freaks findet der Spieler schnell heraus, dass es dafür eine so simple wie grauenhafte Erklärung gibt - und eine übernatürliche Lösung. Denn mit Hilfe einer mysteriösen App, die plötzlich auf ihren Smartphones erscheint, können der Held und seine Freunde in das sogenannte Metaverse eindringen.

Das ist eine Traumwelt, in der finstere Sehnsüchte von Menschen Gestalt annehmen, und in der die Helden als geheime und durchgestylte Diebesbande für Recht und Gerechtigkeit sorgen.

Doppelleben zwischen Alltag und Monsterjagd

Fortan geht es in "Persona 5" ständig zwischen Alltag und Metaverse hin und her: Einerseits muss der Spieler sein Leben organisieren, Freunde treffen, sich einen Nebenjob suchen und fürs Examen büffeln. Und anderseits muss er Monster züchten und Ausrüstung basteln und damit in der Traumwelt gegen die Geister von bösen Lehrern und Verbrechern kämpfen.

Mit diesem Doppelleben verlangt "Persona 5" dem Spieler ständig schwere Entscheidungen ab, belohnt ihn aber auch mächtig für jeden klugen Schachzug. Das Spiel schafft es, seine sehr komplexen und ausgereiften Systeme für Charakterentwicklung und Taktikkämpfe so zu präsentieren, dass sie auch für Genre-Laien verdaulich bleiben.

Keine Angst vor schwierigen Themen

Die Story ist dabei weit mehr als nur ein Vorwand für die Monsterklopperei. Denn auch wenn seine Charaktere gelegentlich aus der Realität fliehen, macht "Persona 5" das nicht. Stattdessen packt das Spiel furchtlos schwierige und sehr aktuelle Themen wie Sexismus, Terrorangst, Missbrauch und soziale Ungerechtigkeit an - nicht immer subtil, aber immer sensibel.

Dabei traut es sich sogar, die schwere Kost immer wieder mit albernem und schrägem Humor aufzulockern. Um das alles genießen zu können, braucht es allerdings gute Englischkenntnisse. Deutsche Stimmen und Texte gibt es nämlich nicht.

Wer "Persona 5" ernsthaft spielen will, braucht zudem genug Freizeit, das Spiel ist länger als viele TV-Serien. Doch die Investition lohnt sich: Denn genau wie eine gute Serie bleibt die Mischung aus High-School-Drama und Monsterjagd bis zum Schluss spannend, herausfordernd und vor allem unglaublich cool.

"Persona 5", für Playstation 3 und Playstation 4, ca. 60 Euro, Altersfreigabe ab 16 Jahren

