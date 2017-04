Virtuelle Tierquälerei Darum kämpft Peta gegen Videospiele

Bei Nintendo dürfte man sich wundern, dass "1-2-Switch" noch einmal Schlagzeilen macht. Schließlich handelt es sich um eine simple Spielesammlung für die neue Konsole Switch. In deren Mini-Games kann man zum Beispiel so tun, als ob man sich mit dem Controller das Gesicht rasiert. Das ist beim Zuschauen lustiger als beim Selbstspielen.

Seit Ende letzter Woche ist "1-2-Switch" also wieder Gesprächsthema - und zwar wegen eines weiteren Minispiels namens "Wettmelken". In dem Spiel zieht man per Controller-Bewegung an virtuellen Comic-Zitzen. Die Schlagzeilen, die man dazu gerade auf vielen Videospielseiten liest, sind Variationen von "Peta kritisiert Nintendo", denn der US-Ableger der Tierrechtsorganisation hat dem Spielekonzern einen Brief geschickt, der auch auf Facebook veröffentlicht wurde.

"Können wir ein wenig Realismus haben?", fragt Peta in dem Brief und plädiert dafür, dass Nintendo das Melken weniger harmlos darstellen sollte. Nintendo könne die Spieler zum Beispiel daran erinnern, dass man durchs Milchtrinken eine Industrie unterstütze, die Kuhmütter von ihren Babys trenne.

In vielen Kommentarspalten ist nun die Aufregung groß - nicht über das Spiel, sondern mehrheitlich über Petas Einwurf. "War ruhig um Peta", heißt es etwa auf Facebook, mit 136 Likes. "Wird ja mal wieder Zeit, dass die mit irgendetwas Lächerlichem wieder Aufmerksamkeit wollen." Und jemand anderes schimpft, ohne weitere Ausführung, aber mit 15 Likes: "Peta sind Fotzen (die sich nebenbei gesagt einen Mist um Tiere kümmern)".

Nicht die erste Games-Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass Gamer sich an einer Peta-Kritik abarbeiten. Die Tierrechtsorganisation hat schon oft öffentlichkeitswirksam etwas an bekannten Videospielen ausgesetzt, von "Final Fantasy" über "Pokémon" bis "Super Mario", wie unsere Fotostrecke zeigt. Die Organisation hat sogar einige eigene Minispiele veröffentlicht.

Zu den jüngsten Gamer-Äußerungen heißt es von Peta Deutschland, Kommentarspalten im Internet seien "grundsätzlich empört": Die kritische Reaktion sei daher keine Überraschung. Es werde aber deutlich, "dass zu viele Menschen noch nicht wissen, wie sehr Kühe für Milch missbraucht werden und sie in der Landwirtschaft nur Milch geben, weil sie von Bauern zwangsweise künstlich befruchtet werden."

Petas Strategie, auf populäre Games-Themen aufzuspringen, ist clever: Die ohnehin diffuse Zielgruppe "Spielefans" ist wohl kaum direkter zu erreichen, als mit selbst erfundenen skurrilen Spielen oder mit kritischen Anmerkungen zu möglichst bekannten Titeln.

Kontakt mit der Zielgruppe

Denn ihr Lieblingsspiel - in dem die angebliche virtuelle Tierquälerei oder deren Verharmlosung meist nur ein Nebenaspekt ist - wollen viele Gamer gern verteidigen, gegen jede Kritik. Wie viele Spieler von "1-2-Switch" hätten ohne den Peta-Brief wohl auch nur eine Sekunde nachgedacht, wie es um Milchkühe steht?

Die Tierrechtsorganisation sieht sich auch nicht als Dauernörgler. "Viele von uns sind mit Nintendo aufgewachsen", heißt es von Peta Deutschland: "Wir lieben Spiele wie 'Nintendogs'." Ein Ziel von Peta sei es, Spielefirmen zu ermutigen, "Produkte zu kreieren, die Tiere feiern - und nicht welche, in denen man dazu ermutigt wird, sie zu quälen oder zu töten". Für Spieler sei es - wie im Kontext des Melkspiels - außerdem entscheidend zu wissen, wo in Spielen die Fantasie anfängt und wo sie aufhört.

Ein Forennutzer bringt den Mechanismus "Peta versus Games" am Montag in einem Online-Forum gut auf den Punkt - und sieht sogar für Nintendo einen Vorteil. "Diese Aktion ist sehr sinnvoll für alle Beteiligten", kommentiert er bei der Spielezeitschrift "Gamestar": "1. Peta generiert Aufmerksamkeit für sich 2. Peta generiert Aufmerksamkeit für Nintendo 3. Der gemeine Forumposter kann sich darüber auslassen und zeigen, wie überlegen er ist."

Interesse selbst von Kritikern

Tatsächlich sind Spielefans, die sich regelmäßig über die Peta-Äußerungen zu Spielen ärgern, für deren Präsenz mitverantwortlich: Schließlich entstehen wohl auch die meisten Medienberichte zum Thema nicht, weil die Peta-Kritik inhaltlich so wichtig und treffend ist, sondern weil sie oft angeklickt wird - auch von Menschen, die so etwas angeblich nie wieder lesen wollten.

Im aktuellen Fall, pünktlich zum Switch-Hype, lässt sich Peta sogar eine gewisse Zurückhaltung attestieren: Für einen noch lauteren Aufschrei im Netz hätte die Gruppe wohl das neue "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" kritisieren müssen, dessen Fangemeinde um ein Vielfaches größer ist als die von "1-2-Switch".

Zudem gibt es auch in "Zelda" vieles, was Peta nicht gutheißen dürfte: vom Umfunktionieren eines Huhns zum Wurfgeschoss bis zum Im-Vorbeigehen-Aufsammeln lebender Krabben. Wer auf ein Wildtier einschlägt, hat Sekunden später ein verzehrtaugliches Stück Fleisch in der Hand. Man munkelt, ganz so leicht geht das im echten Leben nicht.

