"Pizza Connection 3" Ein Klassiker wird aufgewärmt

Am Anfang hat man noch ein schlechtes Gewissen: Der Imbisswagen steht auf einem Schulhof, die Kinder strömen in der Mittagspause herbei, zahlen völlig überzogene Preise für lausige Pizza. Doch als Spieler von "Pizza Connection 3" darf man keine Gewissensbisse haben. Nur mit schmutzigen Tricks und heimtückischen Manövern schafft man es im Pizza-Konkurrenzkampf bis nach ganz oben.

Das war schon vor mehr als 20 Jahren so, als der erste Teil der Wirtschaftssimulation für PC und Amiga erschien. Mit "Pizza Connection" gelang dem deutschen Entwicklerstudio Software 2000 im Jahr 1994 ein Hit. Mit der Erfahrung aus dem Spiel "Bundesliga Manager" zeigten die Strategieexperten, wieviel Spaß komplexe Spiele mit detaillierten Statistiken machen können.

Software 2000 gibt es nicht mehr. Der deutsche Publisher Assemble Entertainment will der Pizza-Simulation nun ein Denkmal setzen und bringt das Spiel mit einem modernen Anstrich zurück auf den Bildschirm (Windows, Linux, macOS). Das Spielprinzip ist beinahe identisch wie im ersten Teil, allerdings hat "Pizza Connection 3" eine zeitgemäße Grafik. Die Pizzen werden in dreidimensionalen Öfen gebacken, rund um die Restaurants schlendern Touristen, und die Sonne spiegelt sich im Lack der Autos.

Ein derber Start für Spieler

Der Einstieg ist das Spiel ist ziemlich hart. In den ersten Levels der Kampagne soll der Spieler zum Restaurantchef ausgebildet werden, um später Filialen auf der ganzen Welt zu betreiben. Das Tutorial hilft dabei jedoch nicht wirklich. Die Tipps sind viel zu ungenau, um den Spieler zu unterstützen. Auch wenn man es geschafft hat, Kellner, Köche und Lieferanten in die richtigen Schichten einzuteilen, heißt das noch lange nicht, dass der Laden auch läuft.

Es kann immer wieder passieren, dass die Gäste erbost das Lokal verlassen, weil ihnen das Essen nicht schmeckt oder sie zu lange warten müssen. Den Grund dafür zu finden, ist nicht leicht. Es kann daran liegen, dass Kellner trödeln, dem Koch die Zutaten fehlen oder die Lebensmittel im Lager vergammelt sind. Es kostet Nerven, bis man die entsprechenden Zahlen in den Spielstatistiken richtig auswerten kann und das Zusammenspiel beherrscht.

Nach einigen frustrierenden Anläufen macht "Pizza Connection 3" aber richtig Spaß. Der Aufbau des Pizza-Imperiums in Berlin, Rom, Sydney, Paris und anderen Weltstädten entwickelt sich zu einem schön schmutzigen Konkurrenzkampf, der immer wieder mit einer mafiösen Familiengeschichte aufgelockert wird, in der man erfährt, wer die eigenen Eltern sind und warum man selbst nur ein paar Tausend Euro und eine klapprige Imbissbude auf Rädern geerbt hat.

Pizza aus dem Baukasten

Mit dabei ist auch wieder der legendäre Back-Baukasten, mit dem man eigene Pizzen entwerfen oder Klassiker wie eine Quattro Formaggi verfeinern kann. Das ist durchaus wichtig für die Auswahl der Zielgruppen. So sind Studenten begeistert, wenn man sie mit billigem Analogkäse und ein paar Ameisen auf der Pizza ins Restaurant lockt. Für die Touristen ist das nichts, da muss es schon ein extravaganter Teig sein und ein bisschen mehr Gewürze.

Der Spielfluss wird leider immer wieder durch Bugs wie falsch beschrifteten Restaurants getrübt, und auch die Maussteuerung ist ein wenig schwerfällig. Das nervt vor allem dann, wenn man nach jeder Grundrissänderung im Restaurant sämtliche Tische und Stühle neu platzieren muss.

Doch die Stärke des Spiels liegt in den Diagrammen und Listen, mit denen Statistik-Nerds voll auf ihre Kosten kommen - wenn auch nicht mit dem gleichen Tiefgang wie "SimCity" oder "Civilization VI". Es gibt genügend Infos zu Zielgruppen, Logistik und Finanzen, mit denen sich die Pizza-Kette gezielt ausbauen und die Konkurrenz ausschalten lassen.

Ist man erst einmal drin im Geschäft, dann läuft der Managerjob fast von alleine. Dann kann man sich auf die wichtigen Dinge im Mafialeben konzentrieren. Zum Beispiel darauf, welche Plakate der Konkurrenz übersprüht werden sollen, welche Lebensmittellager aufgebrochen und in welcher Küche die Kakerlaken platziert werden sollen. Das fühlt sich dann fast so großartig an wie früher in den Neunzigerjahren.

"Pizza Connection 3" von Assemble Entertainment, für Windows, macOS und Linux, ca. 30 Euro; USK: Ab 6 Jahren

