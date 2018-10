PlayStation Classic Diese Spieleklassiker bringt Sony auf seine Retro-Konsole

"Resident Evil", "Metal Gear Solid" und "GTA": Die Retro-Konsole Classic wird eine ganze Reihe an Games-Klassikern vorinstalliert haben. Das kleine Gerät, eine Mini-Nachbildung der 1994 erstmals verkauften PlayStation, soll am 3. Dezember auf den Markt kommen. Sie wird rund 100 Euro kosten und lässt sich per HDMI an moderne Bildschirme anschließen.

Sony hat am Montag alle 20 Spiele bekanntgegeben, die zum Paket gehören:

"Battle Arena Toshinden"

"Cool Boarders 2"

"Destruction Derby"

"Final Fantasy VII"

"Grand Theft Auto"

"Intelligent Qube"

"Jumping Flash!"

"Metal Gear Solid"

"Mr Driller"

"Oddworld: Abe's Oddysee"

"Rayman"

"Resident Evil Director's Cut"

"Revelations: Persona"

"Ridge Racer Type 4"

"Super Puzzle Fighter II Turbo"

"Syphon Filter"

"Tekken 3"

"Tom Clancy's Rainbow Six"

"Twisted Metal"

"Wild Arms"

Sony-Konkurrent Nintendo konnte mit seinen Mini-Ausgaben des NES und SNES schon viele Fans in die Achtziger- und Neunzigerjahre zurückholen - obwohl es mit Emulatoren günstigere Alternativen gibt, alte Spiele auf aktueller Hardware zu spielen.