Flatrate für Videospiele Das sind die zehn besten Games bei Playstation Now

Schon seit zwei Jahren ist die Online-Plattform in den USA online, nun dürfen auch die deutschen Spieler ran: Am Donnerstag hat Sony die Videospiele-Flatrate Playstation Now auch hierzulande freigeschaltet. Mehr als 400 Spiele stehen zur Verfügung, darunter vor allem Titel, die für die Playstation 3 entwickelt worden sind. Doch auch einige PS4-Spiele stehen zur Auswahl.

Alle diese Spiele lassen sich sowohl mit einer PS4 als auch mit einem PC spielen, wenn man einen Playstation-Controller an den Rechner angeschlossen hat. Da die Spiele auf den Sony-Servern ablaufen und Spielstände in der Cloud gesichert werden, wird kaum Speicherplatz auf der Festplatte benötigt und auch die Anforderungen an die Hardware sind recht gering.

Sony empfiehlt aber eine Internet-Verbindung mit einer Bandbreite von mindestens 5 Mbit pro Sekunde, um die Flatrate anzuzapfen. In unserem Test mit einer 16 Mbit-Leitung laufen die Spiele die meiste Zeit ruckelfrei ab. Lediglich zur Primetime am Abend kommt es zwischenzeitlich zu Aussetzern. Dann wird ein Warnsymbol eingeblendet, das zum Speichern auffordert. Das Bild wird in solchen Momenten dann nur noch verwaschen angezeigt und Klötzchen wackeln über den Bildschirm.

Diese Unterbrechungen treten sehr selten auf, sind jedoch ärgerlich. Denn das Spiel läuft auf dem Sony-Server weiter, auch wenn auf dem heimischen Fernseher nichts mehr zu erkennen ist. Wird man während einer Störung von einem Gegner attackiert, kann die Spielfigur schon längst am Boden liegen, wenn die Verbindung wieder steht.

Fans beschweren sich über hohen Abo-Preis

Die ersten sieben Tage sind kostenlos, danach verlangt Sony 17 Euro im Monat für die Spiele-Flatrate. Wer in der kostenlosen Probephase nicht rechtzeitig kündigt, der zahlt für den kommenden Monat die Gebühren. Das Abo lässt sich monatlich kündigen.

Einige Spieler beklagen sich über zu hohe monatliche Kosten für Spieler, da die Zehn-Euro-Grenze im Vergleich zu Streaming-Plattformen wie Netflix, Spotify und Co. überschritten sei. "Der Preis ist schon sehr happig", schreibt ein Nutzer auf dem Playstation-Blog. Ein anderer kommentiert: "16,99 Euro für PS Now ist einfach nur unverschämt von Sony."

Teuer wird für Fans vor allem das Paket mit einem Playstation-Plus-Abo, um online gegen andere Spieler anzutreten. Dabei kommen immerhin knapp 300 Euro im Jahr zusammen. Im Gegensatz zu den USA gibt es in Deutschland bisher keine Möglichkeit, mit einem Jahresabo zu sparen. Spieler können Playstation Now in den Vereinigten Staaten gleich für zwölf Monate bestellen und zahlen dann rund zehn Euro im Monat.

Die Auswahl an Spielen bei Playstation Now ist zwar sehr groß. Doch wer aktuelle Blockbuster erwartet, der sucht vergeblich im Menü. Die neuesten Spiele im Angebot wie "Uncharted 3", "Killzone Shadow Fall" und "Evolve" sind meist älter als zwei Jahre. Dennoch finden sich in der Liste viele Spitzentitel, die auch Jahre nach der Veröffentlichung noch Spaß machen.

