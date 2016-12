Neun Tipps für den Gaming-Einstieg Das sollten Sie beim Konsolenkauf beachten

Bald ist Weihnachten. Vielleicht ist jetzt also der richtige Moment, um eine Spielkonsole zu kaufen oder zu verschenken, mit der man sich die Feiertage vertreiben oder den Familienbesuch herausfordern kann.

Sich für ein Gerät zu entscheiden ist aber gar nicht leicht. Man kann nämlich auch Einiges falsch machen: etwa ein Playstation-VR-System für die Playstation 4 kaufen, das ohne zusätzliche Kamera gar nicht funktioniert. Oder sich eine Nintendo-Konsole besorgen, deren Kauf man im März vielleicht bereut.

Auf diese neun Dinge sollten Sie achten:

1. Finden Sie heraus, auf welcher Konsole welches Spiel läuft.

Vor einem Konsolenkauf sollte man sich vor allem klar werden, welche Spiele man gern spielen würde. Manche Blockbuster sind nämlich Exklusivtitel bestimmter Konsolen, sprich: Sie funktionieren zum Beispiel nur auf einer Playstation 4 von Sony, nur auf einer Xbox One von Microsoft oder nur auf einer Wii U von Nintendo.

Eine grobe Übersicht, welche Konsolen gerade oder bald auf dem Markt sind, liefert diese Fotostrecke:

Hat man für seine favorisierten Spiele nicht die richtige Konsole, kann man sie schlicht nicht spielen. Aufwendige "Super Mario"-Spiele - bald erscheint erstmals eine "Mario"-Handy-App - etwa laufen nur auf Nintendo-Konsolen. Und das kürzlich erschienene "The Last Guardian" funktioniert ausschließlich auf der Playstation 4.

Viele Spiele erscheinen aber auch zeitgleich für mehrere Konsolen: Blockbuster wie "Fifa 17", "Watch Dogs 2" und "Dishonored 2" etwa gibt es sowohl für die Playstation 4 als auch für die Xbox One - und sogar für den PC.

Unsere Bildergalerie gibt einen Überblick, auf welchen Konsolen einige in den vergangenen Wochen erschienene Spielehits laufen:

Konsolenspiele kosten meistens etwas mehr als PC-Spiele, in den Handel kommen sie oft für rund 60 Euro. Ein Serien-Spiel wie "Fifa" wird aber spätestens dann billiger, wenn sich der nächste Teil ankündigt. Andere Spiele wie "GTA 5" sind preiskonstanter und kosten auch zwei Jahre nach Erscheinen noch rund 40 Euro.

2. Fragen Sie, womit Freunde und Bekannte spielen.

Wer Online-Multiplayer-Partien mag, sollte herausfinden, auf welcher Plattform der Freundeskreis so spielt. Auch im Jahr 2016 ist es nicht möglich - weil sich die Konsolenhersteller querstellen - etwa als Xbox-One-Besitzer ein Spiel gegen jemanden zu spielen, der dasselbe Spiel auf der Playstation 4 besitzt.

Die besten Chancen hat man noch, wenn es sich bei den Plattformen um eine Xbox One und einen Windows-10-Computer handelt: Microsoft bemüht sich darum, bei neuen Spielen systemübergreifende Mehrspieler-Modi einzubauen. Dass man als Playstation-4-Spieler gegen PC-Spieler antreten kann, ist dagegen selten, geht aber zum Beispiel - mit Einschränkungen - im Autosportspiel "Rocket League".

Ein weiterer Vorteil, wenn im Freundeskreis die gleiche Konsole genutzt wird, ist, dass man sich zumindest Spiele auf Datenträgern ausleihen kann. Dann muss man nicht jeden interessanten Titel selbst kaufen. Viele Konsolenspiele werden heute zwar auch digital verkauft, zumindest die großen Titel erscheinen aber auch noch auf Discs. In Spieleläden kann man oft auch gebrauchte Spiele günstiger kaufen.

3. Kaufen Sie die richtige Gerät-Variante.

2016 ist der Konsolenmarkt komplizierter geworden. Die Playstation 4 hat mit der Playstation 4 Pro eine leistungsfähigere Variante bekommen, und auch die Xbox One ist mit der Xbox One S überarbeitet worden. Die Konsole ist in der S-Variante kleiner und verfügt über ein 4K-Blu-ray-Laufwerk, was sonst keine andere Konsole bietet.

Was die Playstation 4 Pro von der regulären Playstation 4 und der etwas dünneren Playstation 4 Slim unterscheidet, können Sie hier im Detail nachlesen. Unser Autor kommt in dem Artikel zum Schluss, dass sich eine Pro-Konsole vor allem lohnt, wenn man viel mit dem VR-Headset Playstation VR spielen will oder generell in einer möglichst hohen Qualität spielen und Videos schauen will.

Wer ohnehin keinen Full-HD-Fernseher besitzt oder nur hin und wieder spielt, der dürfte zunächst auch mit einer normalen Playstation 4 oder der Standard-Xbox-One glücklich werden. Beide sind günstiger als die verbesserten Modelle. Wissen sollte man noch, dass die Xbox One nächsten Winter noch eine Überarbeitung bekommt. Das Gerät mit dem Projektnamen "Scorpio" dürfte allerdings teurer werden und sich wohl eher an Hardcore-Spieler richten als an Einsteiger.

Noch auf dem Markt, aber technisch veraltet sind die Playstation 3, die Xbox 360 und die Nintendo Wii. Dafür lassen sich die drei Geräte sehr günstig bekommen und auch die Spieleauswahl ist noch beachtlich. Sie eignen sich vor allem, wenn man nur hin und wieder etwas spielen will und keine hohen grafischen Ansprüche hat. Die meisten neuen Spiele erscheinen aber nicht mehr für die alten Konsolen.

4. Auch der Fernseher ist wichtig.

Was in Punkt 3 angedeutet wurde, ist nicht zu unterschätzen: Die Fähigkeiten einer Konsole lassen sich nur voll ausnutzen, wenn man den passenden Fernseher dafür hat. So bringt etwa das 4K-Blu-ray-Laufwerk der Xbox One S wenig, wenn man noch immer ein Röhrengerät im Wohnzimmer stehen hat.

Und auch Spiele, die von der PS4 Pro in 4K-Auflösung ausgegeben werden, entfalten ihre volle Pracht erst in Kombination mit dem richtigen TV. An den Fernseher angeschlossen werden Heimkonsolen heute in der Regel per HDMI-Kabel.

5. Mit dem Kauf einer Nintendo-Konsole sollte man vielleicht warten.

Ein Sonderfall ergibt sich dieses Jahr für Spieler, die Lust auf Nintendo-Spiele haben - oder für Menschen, die die Konsole gerade wegen Spielen wie "Super Mario" für geeignet für ihre Kinder halten. Mit der Wii U und dem 2DS und 3DS stehen derzeit sowohl Heimkonsolen als auch mobile Geräte des japanischen Herstellers im Handel. Doch schon bald, voraussichtlich im März, bringt Nintendo mit der Switch eine neue Konsole auf den Markt, einen Mix aus Handheld und Heimgerät.

Der Preis der Switch ist noch unbekannt, dafür weiß man schon einiges zu den Funktionen des Geräts. Nintendo hat zudem angekündigt, die Konsole werde "mit breiter Publisher-Unterstützung" erscheinen. Damit stehen die Chancen gut, dass mehr bekannte Spieleserien auch den Sprung auf die nächste Nintendo-Konsole schaffen als zuletzt auf die Wii U. Vermutlich lohnt es sich für Nintendo-Fans also, noch bis März auf die Switch zu warten. Im Zweifel dürften zu deren Erscheinen auch die dann älteren Gerätegenerationen günstiger werden.

6. Ziehen Sie einen Spiele-PC als Alternative in Erwägung.

Mit Ausnahme von einigen Konsolen-Exklusivtiteln erscheinen viele bekannte Spiele auch für Computer - zum Teil sogar zu günstigeren Preisen. Will man also viel spielen, ist es vielleicht sinnvoll, einen Spielecomputer anzuschaffen, auch wenn dessen Kauf auf den ersten Blick teurer erscheint. Tipps zum Kauf eines Spielerechners haben wir vergangenen Winter in einem Artikel zusammengefasst.

Unsere Fotostrecke beleuchtet Vor- und Nachteile des PC-Spielens:

15 Pro- und Kontra-Argumente zum PC-Gaming (+) Die Rechenpower

Moderne PC sind um einiges leistungsfähiger als Spielekonsolen - das zeigen Spiele wie "Grand Theft Auto 5", die auf guten Computern einen noch besseren Gesamteindruck hinterlassen als auf der Playstation 4 und der Xbox One. Zudem haben Computerspieler in der Regel mehr Möglichkeiten, die Spiele individuell zu konfigurieren. Bei exotischen Rechner-Zusammenbauten ist es aber auch möglich, dass einzelne Spiele mal gar nicht laufen. (+/-) Die Aufrüstbarkeit

Wer eine Konsole besitzt, hat jahrelang dieselbe, irgendwann veraltete Hardware zur Verfügung. Die Folge: Der große Sprung bei der Grafik kommt erst dann, wenn man den Konsolennachfolger kauft - etwa in Form der Playstation-4-Variante Pro. PC-Spieler dagegen können jederzeit ihren Computer aufrüsten.

Die ständigen Fortschritte bei der Technik haben aber auch eine Kehrseite: Im Laufe der Zeit steigen die Anforderungen der Spiele. Wer wirklich alles spielen können will, muss nach einiger Zeit eventuell noch einmal Geld investieren. Auf einer Konsole sind prinzipiell alle Spiele, die dafür veröffentlicht werden, auch abspielbar. (-) Die Faulheit mancher Hersteller

Ein weiterer PC-Nachteil, der nicht direkt mit der Hardware zu tun hat: Manche Konsolenspiele werden von den Herstellern erst spät oder lieblos umgesetzt. Das Fußballspiel "Pro Evolution Soccer 2016" etwa sieht auf dem PC schlechter aus als auf Xbox One und Playstation 4. Und beim Spiel "Batman: Arkham Knight" war es noch schlimmer: Das Actionspiel lief auf dem PC anfangs so schlecht, dass der Hersteller Käufern sogar anbot, ihr Geld zurückzubekommen. Unterm Strich sind solche Fälle aber selten. (+/-) Der Einstiegspreis

In Sachen Hardware muss man überlegen, was man will: Will man einfach nur möglichst aktuelle Spiele spielen, kommt man mit der Anschaffung einer Konsole günstiger weg. Die Playstation 4 und die Xbox One etwa bekommt man momentan für Preise schon für rund 300 Euro. Ein Spiele-PC, auf dem auch die neuesten Titel gut laufen, kostet dagegen rund tausend Euro. Hinzu kommen eventuell weitere Ausgaben, etwa für einen Monitor. Will man vor allem ältere Spiele oder Indie-Games spielen, kann man locker auch zum Preis der Konsolen einen Rechner finden. (+) Multitasking

Bedenken sollte man beim Preis noch, dass man bei einem PC mehr bekommt als eine rein auf Spiele ausgelegte Hardware, deren Software nur der Hersteller kontrolliert. Viele Playstation-4-Besitzer freuten sich etwa, als sie 2015 eine Spotify-App auf ihre Konsole bekamen. PC-Spieler haben schon seit Jahren Zugriff auf Musik- und Videostreaming-Dienste, die sie jederzeit nutzen können. Keine Konsole bietet die Möglichkeit, binnen Sekunden aus einem Spiel in ein Schreibprogramm oder eine Filmschnittsoftware zu wechseln. (+) Die Genre-Bandbreite

Viele Spielekategorien wie Aufbaustrategiespiele und Simulationen existieren praktisch nur auf dem PC. Dasselbe gilt für Mobas, also für Team-Rollenspiele wie "League of Legends". Im Bereich E-Sports, also bei organisierten Onlinewettkämpfen, wird überwiegend auf dem PC und über Onlineplattformen für den Computer gespielt. Mit Titeln wie "Star Citizen" sind gerade einige PC-exklusive Highlights in der Mache, die sich in die Reihe von Computerklassikern wie "World of Warcraft" und "Starcraft 2" einreihen könnten. Und auch wer kleine Indie-Titel schätzt, findet auf dem PC mehr Auswahl als auf den Konsolen. (-) Die Konsolen-Exklusivtitel

Umgekehrt gibt es natürlich Reihen, mit denen man nur als Konsolenspieler Freude hat. Die Abenteuerspielreihe "Uncharted" etwa gibt es nur für die Playstation-Konsolen. Und "Mario"-Spiele wie "Mario Kart" wird es wohl auch in Zukunft nur auf Nintendo-Hardware geben. Zumindest in Sachen Xbox-Exklusivtitel gibt es aber Besserung: Microsoft setzt mittlerweile stark auf Spiele, die sowohl auf der Xbox One, als auch unter Windows 10 laufen. (+) Die Spielepreise

Nie kam man für so wenig Geld an so viele Computerspiele wie momentan. Dank Aktionen wie Steams Sale-Angeboten und digitalen Sammlungen wie dem "Humble Bundle" kosten viele gute Spiele nur wenige Euro. Auch aktuelle Blockbuster-Spiele sind auf dem PC meist 10 bis 20 Euro günstiger, Konsolenspiele sind außerdem preiskonstanter. (+) Online-Gaming

Für den PC gibt es nicht nur viel mehr Onlinespiele. Ein großer Vorteil besteht auch darin, dass man - von Spiele-Abonnements wie bei "World of Warcraft" abgesehen - kostenlos im Internet spielen kann. Playstation- und Xbox-Spieler brauchen dafür eine Playstation-Plus- beziehungsweise Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft, die monatlich Geld kostet. (+) Die Mod-Szene

Für zahlreiche bekannte Titel wie das Rollenspiel "The Elder Scrolls: Skyrim" und das Strategiespiel "Warcraft III" haben Fans eigene Erweiterungen - Mods - erstellt, die den Spielspaß deutlich verlängern. In der Regel werden die Mods kostenlos ins Internet gestellt, auf Konsolen sind sie eher Ausnahmen. Manchmal werden aus den Erweiterungen später sogar eigenständige Spiele, etwa im Fall der "Half-Life"-Mod "Counter-Strike" und der "ArmA 2"-Mod "DayZ". Mittlerweile gibt es allerdings auch Spielehersteller wie Bethesda, die versuchen, PC-Mods auch auf Konsolen zugänglich zu machen. (+/-) Die Couch-Kompatibilität

Klar, klassische PC-Tower nehmen noch immer jede Menge Platz weg und sind nicht sonderlich schick. Doch mittlerweile gibt es auch viele Gaming-PC wie die Steam Machines, die so kompakt gebaut sind, dass man sie auch im Wohnzimmer hinstellen kann. Mit dem Steam Controller gibt es sogar ein Gamepad, das Maus und Tastatur imitiert - praktisch für die Couch.

Ist der eigene PC zu klobig, kann man sein Bild auch per Streaming-Box auf den Fernseher bringen. Und steht er zumindest halbwegs in Fernsehernähe, reicht oft auch schon ein HDMI-Kabel zur Bild- und Tonübertragung. (+) Die Steuerung

Gern schwärmen Konsolenspieler davon, wie toll ihr Gamepad ist. Tatsächlich sind Controller wie der der Playstation 4 gut zu bedienen - sie lassen sich aber auch an Computer anschließen. Auf dem PC hat man alternativ außerdem die Möglichkeit, Maus und Tastatur gleichzeitig zu nutzen, was gerade bei Shootern ein Vorteil ist. (+) Das Spielearchiv

Microsoft hat diesen Sommer viel Lob dafür bekommen, dass seit Kurzem auch ausgewählte Xbox-360-Spiele auf der Xbox One laufen. Für PC-Spieler ist eine solche Abwärtskompatibilität nichts Besonderes: Dank Updates laufen viele alte Spiele auch auf aktuellen Computern. Außerdem gibt es Dienste wie GoG.com, die darauf spezialisiert sind, Klassiker für aktuelle Betriebssysteme verfügbar zu machen - meistens zu niedrigen Preisen. (+/-) Die Einfachheit der Konsolen

Immer wieder hört man das Argument, PC wären viel komplizierter als Konsolen, mit einer Konsole könne man direkt losspielen. Das stimmt irgendwie schon, allerdings hat sich die Lage durch die Digitalisierung gewandelt: Heute brauchen auch Konsolen immer einmal wieder Online-Updates, mitunter steht die Konsole einem dann stundenlang nicht zur Verfügung. Und auch viele Konsolenspiele starten erst, nachdem man sie installiert und zum Teil riesige Updates heruntergeladen und eingespielt hat. Dafür laufen nach wie vor die meisten Konsolenspiele relativ absturzfrei. (+) Die Zukunft

Womöglich ist Virtual Reality (VR) das nächste große Ding auf dem Spielemarkt. Gut für PC-Spieler, denn - anders als Sonys Playstation VR - werden zumindest die VR-Brillen Oculus Rift und HTC Vive mit Computern verbunden. "VR auf Konsolen überhaupt zum Laufen zu bringen, ist sehr schwierig", sagte Oculus-Gründer Palmer Luckey SPIEGEL ONLINE. Und selbst wenn sich VR nicht durchsetzt, gibt es auf dem PC immer noch deutlich mehr Hardware- und Software-Experimente als auf den Konsolen, gerade von unabhängigen Entwicklern.

7. Virtual Reality (VR) gibt es derzeit nur auf der Playstation 4.

Wer Virtual-Reality-Spiele auf der Konsole spielen will, hat derzeit nur auf der Playstation 4 die Möglichkeit dazu - mit dem Headset Playstation VR, das für rund 400 Euro angeboten wird. Zum Spielen zwingend benötigt wird auch eine Playstation-4-Kamera für rund 60 Euro. Und wer Spiele nicht nur mit dem normalen Pad steuern will, kann noch zwei Move-Controller dazukaufen, die im Doppelpack 80 Euro kosten.

Mehr zu Playstation VR erfahren Sie in diesem Artikel und im Video:

Die VR-Brillen HTC Vive und Oculus Rift funktionieren bislang nur mit einem leistungsfähigen PC. Und auch Handybrillen wie Samsungs Gear VR oder Googles Daydream-Headset lassen sich nicht in Verbindung mit Konsolen nutzen.

8. Unterschätzen Sie nicht die Zusatzkosten fürs Online-Spielen.

Spieler, die bislang nur auf dem PC online gespielt haben, sollten wissen, dass auf der Playstation 4 und der Xbox One fürs Spielen übers Internet ein monatlicher Zusatzbetrag fällig wird. Sonys Online-Dienst heißt Playstation Plus und kostet standardmäßig 6,99 Euro im Monat, genauso viel wie Microsofts Angebot namens Xbox Live Gold. Bei beiden Diensten gibt es auch längerfristige Angebote mit besseren Konditionen, das Guthaben fürs Online-Spielen lässt sich auch bei Drittanbietern günstiger kaufen.

Für Entertainment-Apps wie YouTube oder Netflix oder zum Herunterladen von Spiele-Updates braucht man auf beiden Konsolen kein Online-Monatsabo. Sowohl in Playstation Plus als auch in Xbox Live Gold ist der Zugang zu bestimmten Spielen enthalten, Abonnenten der Dienste können sie kostenlos spielen.

9. Kaufen Sie eventuell noch einen zweiten Controller dazu.

Bedenken sollte man zuletzt vielleicht noch, dass bei den Konsolen jeweils meist nur ein Controller dabei ist - wenn man nicht gerade ein spezielles Paket mit mehr Zubehör kauft. Wer also mit Freunden etwa an Heiligabend gleich an einem Gerät losspielen will, kauft am besten gleich noch ein zweites Gamepad vom Hersteller dazu, das je nach Angebot und Konsole zwischen 40 und 55 Euro kostet.

Tipps aus unserem Archiv, welche Spiele man zu zweit an einer Konsole oder am PC spielen kann - und das sogar ohne ständige Internetverbindung -, liefert unsere Bilderstrecke:

1. "Gang Beasts" Unser erster Tipp ist ein Spiel, das noch gar nicht richtig fertig ist - aber schon jetzt witzig. "Gang Beasts" ist ein Prügelspiel für den PC, in dem sich bis zu acht Spieler mit Knetfiguren bekämpfen. Ziel ist es, die Gegner aus dem Level zu werfen. Wer etwa auf einem Riesenrad oder einem LKW zuletzt übrig bleibt, gewinnt. Erschwert wird das Überleben durch die eigenwillige Physik des Spiels. "Gang Beasts" lässt sich für 20 Euro bei Steam als Vorabversion herunterladen. 2. "Rocket League" Fußballfans haben mit "Fifa" und "Pro Evolution Soccer" gleich zwei gute Spielereihen, die Multiplayer-Partien am selben Gerät erlauben. Doch was, wenn man vom klassischen Gekicke genug hat? Dann lohnt ein Blick auf "Rocket League", ein Autofußballspiel für die Playstation 4, die Xbox One und den PC. Per Splitscreen können darin bis zu vier Spieler gleichzeitig auf Torjagd gehen, im selben Team oder aufgeteilt. Das leicht zu lernende, aber schwer zu beherrschende Spiel kostet rund 20 Euro. Einen ausführlichen Test zum Spiel lesen Sie hier. 3. "Lara Croft und der Tempel des Osiris" Wer lieber mit seinen Freunden als gegen sie spielt, den könnte dieses Action-Adventure mit Lara Croft als Hauptfigur ansprechen. In dem Spiel für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 ziehen bis zu vier Spieler gemeinsam los, um den Tempel des Osiris zu retten. Dafür muss das Team Gegner bekämpfen und Rätsel lösen. Optisch wie spielerisch erinnert das für 20 Euro erhältliche Spiel an die "Diabo"-Reihe, die für Action-Rollenspiel-Fans eine gute Alternative ist. So bieten die Konsolenversionen von "Diablo 3" ebenfalls einen Offline-Multiplayermodus für maximal vier Spieler. Mehr zu "Lara Croft und der Tempel des Osiris" erfahren Sie hier. 4. "Octodad" Starke Nerven braucht man bei "Octodad". In dem Geschicklichkeitsspiel für den PC, die Playstation 4 und Xbox One hilft man einem unter Menschen lebenden Oktopus, seinen Alltag zu meistern - vom Restaurant- bis zum Supermarktbesuch. Bis zu vier Spieler können dabei die Arme und Beine der Hauptfigur bedienen, was immer wieder im Chaos endet. In "Octodad" geht so häufig etwas schief, dass selbst unbeteiligte Zuschauer genug zu lachen haben. Das Spiel kostet rund 15 Euro. 5. "Halo: The Master Chief Collection" Wenige Actionspiele wurden so sehnsüchtig erwartet wie "Halo 5", Microsofts Blockbuster für die Xbox One. Doch mancher Serienfan der Reihe verachtete den Shooter schon vor Erscheinen, weil er anders als die Vorgänger keinen Splitscreen-Modus an Bord hat. Gut, dass es für frustrierte Fans noch die "Halo: Master Chief Collection" gab. Die Sammlung für die Xbox One enthält mehrere "Halo"-Spiele, ursprünglich für die Vorgängerkonsolen, die sich zu zweit per Splitscreen spielen lassen. Im Handel gibt es das Shooter-Paket schon ab rund 40 Euro. Das hier gezeigte Bild stammt aus "Halo 3". 6. "Mario Kart 8" Nintendo ist seit Langem für grandiose Partyspiele bekannt. Das hat sich auch auf der Wii-U-Konsole nicht geändert, wo sich per Splitscreen bis zu vier Spieler in "Mario Kart 8" messen können. Wie in den Vorgängerspielen kann man sich während der Rennen gegenseitig rammen und abschießen, sodass nicht immer der beste, sondern manchmal auch der Fahrer mit dem meisten Glück gewinnt. Für einen Couch-Abend mit Freunden ist neben "Mario Kart 8" vor allem das Prügelspiel "Super Smash Bros." empfehlenswert, es hat sogar einen Acht-Spieler-Modus. Einen Test zu "Mario Kart 8" finden Sie hier, beide Spiele kosten etwa 50 Euro. 7. "Trials Fusion" Für ein schnelles Duell zwischendurch eignet sich das Motorrad-Rennspiel "Trials Fusion". Hier konkurrieren bis zu vier Fahrer an einem Bildschirm, anders als bei "Mario Kart 8" rasen sie auf verschiedenen Spuren und können keine Items einsetzen. Wer stürzt oder zu langsam fährt, bekommt einen Minuspunkt. Die Steuerung des Spiels ist simpel, der Einstieg unkompliziert. "Trials Fusion" gibt es für zehn bis 25 Euro für den PC, die Xbox 360, die Xbox One und die Playstation 4. Die wenigen Multiplayer-Strecken des Grundspiels lassen sich mit Fan-Parcours aus dem Internet ergänzen. 8. "Little Big Planet 3" Wer klassische Jump'n'Runs mag und gern kleine Rätsel löst, der könnte mit "Little Big Planet 3" glücklich werden. Das Hüpfspiel für die Playstation 3 und Playstation 4 können bis zu vier Personen gleichzeitig spielen. Die Abenteuer der Hauptfigur Sackboy werden dabei in einer Knuddeloptik präsentiert, die auch Menschen ansprechen könnte, die sich sonst selten mit Videospielen beschäftigen. Das Spiel ist vergangenen Herbst erschienen und mittlerweile recht günstig: Die Playstation-3-Version bekommt man für ungefähr 15 Euro, die Playstation-4-Version für rund 25 Euro. Mehr zu "Little Big Planet 3" finden Sie hier. 9. "Worms" Eine Reihe, die seit den Neunzigerjahren wenig von ihrem Reiz verloren hat, ist "Worms". Mittlerweile existieren Dutzende Ableger, Varianten und Neuauflagen des Geschicklichkeitsspiels - und das für die meisten gängigen Plattformen. Bei "Worms" wird abwechselnd gespielt, zwei Wurm-Teams versuchen sich gegenseitig mit allerlei verrückten Waffen ins Jenseits zu befördern. Je nachdem, für welchen Teil der Reihe man sich entscheidet, gibt es die "Worms"-Spiele schon für wenige Euro. Viele Spieler ziehen die 2D-Titel wie "Armageddon" denen mit 3D-Ansicht vor. Im Bild zu sehen ist "Worms Battlegrounds", das bis zu vier Spieler spielen können. 10. "Portal 2" Zuletzt noch ein Klassiker, der aber in Würde gealtert ist: "Portal 2" ist ein Shooter ohne Gewalt, der daher als "Ego-Puzzler" bezeichnet wird. Mithilfe eines speziellen Gadgets lassen sich Löcher in Wände schießen, die in Wirklichkeit Portale sind. Was im einen Loch verschwindet, kommt aus dem anderen heraus. Von diesem Prinzip ausgehend gilt es, allerlei Rätsel zu lösen - ein forderndes, originelles, oft auch lustiges Spiel. "Portal 2" gibt es für den PC, die Xbox 360 und die Playstation 3. Für zwei Spieler im Splitscreen-Modus gibt es spezielle Missionen, bei denen Kooperation gefordert ist. "Portal 2" kostet je nach Plattform zehn bis 20 Euro, einen Test zum Spiel finden Sie hier.

