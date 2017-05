"Pokémon Go" in der Kirche Dreieinhalb Jahre auf Bewährung für russischen Blogger

Ein 22-jähriger Russe ist in Jekaterinburg zu dreieinhalb Jahren Haft auf Bewährung sowie 160 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Er war im Herbst 2016 in Untersuchungshaft gekommen, nachdem er sich im August in der orthodoxen "Kathedrale auf dem Blut" beim Spielen der Smartphone-App "Pokémon Go" gefilmt hatte. Die Aufnahme hat seitdem mehr als 1,9 Millionen Klicks gesammelt.

Richterin Yekaterina Shoponyak entschied am Donnerstag, dass der Mann sich des Verbreitens von Hass und der Beleidigung der Gefühle von Gläubigen schuldig gemacht habe. Er habe auch ein verbotenes technisches Gerät besessen, hieß es - einen Stift mit eingebauter Kamera, der bei ihm zu Hause gefunden worden war.

Die Richterin sagte laut der russischen Nachrichtenagentur Tass, der Blogger habe skandalöse Videos aufgenommen, "um Geld zu verdienen und berühmt zu werden". Laut der Nachrichtenagentur AP betonte sie zudem, dass der Mann nicht nur wegen des "Pokémon Go"-Videos vor Gericht war, sondern wegen mehrerer Videos, die Gläubige beleidigt hätten. So habe der Blogger etwa über die unbefleckte Empfängnis gespottet und die Existenz von Jesus und des Propheten Mohammed geleugnet.

Dank an die Journalisten

Nach dem Urteil bedankte sich der Mann laut AP bei Reportern, weil sie auf seinen Fall aufmerksam gemacht hätten. "Ich wäre ohne die Unterstützung der Journalisten wahrscheinlich ins Gefängnis geschickt worden", wird er zitiert. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor tatsächlich eine Gefängnisstrafe gefordert. Der Anwalt des Mannes sagte, es sei unwahrscheinlich, dass der Blogger das jetzige Urteil anfechten würde.

Zu "Pokémon Go" sagte der Blogger laut einem Reuters-Bericht, er werde das Spiel nicht mehr spielen: "Es ist schon wieder aus der Mode." Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass steht der Mann bis zum 14. August unter Hausarrest, wie zwischenzeitlich schon im Jahr zuvor.

Der Fall des Bloggers hatte letztes Jahr weltweit Schlagzeilen gemacht, da viele Städte Probleme im Umgang mit den Massen von "Pokémon Go"-Spielern hatten. In Russland ist die Monsterjagd in Kirchen offiziell verboten - was kürzlich sogar für eine Kontroverse um eine "Simpsons"-Folge sorgte. In manch anderen Ländern wie Saudi-Arabien darf man sogar überhaupt kein "Pokémon Go" spielen.

Alexei Nawalny kommentierte den Prozess am Donnerstag auf Twitter. "Ich bin in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen, wo 98 Prozent der Bürger Atheisten waren", schrieb der bekannte russische Oppositionelle. "Und jetzt höre ich ein Urteil, bei dem ein Mann für Atheismus verurteilt wird."