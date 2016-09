Spiele-App "Pokémon Go" verliert Millionen Nutzer - der Erfolg bleibt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es klingt wie Nintendos größter Albtraum: Binnen vier Wochen hat "Pokémon Go", die wohl populärste Spieleneuheit dieses Sommers, laut Marktforschern rund 15 Millionen täglich aktive Nutzer verloren. Und auch die Downloadzahlen sinken, dazu gibt es offenbar einen Rückgang bei der durchschnittlichen Spielzeit. Ist der Hype vorbei, wie zum Beispiel das Branchenmagazin "Meedia" titelt?

Wohl kaum. 15 Millionen täglich aktive Nutzer muss man erst einmal verlieren können. Der App bleiben noch ungefähr 30 Millionen täglich aktive Nutzer, zitiert "Bloomberg" Schätzungen von "Apptopia". Ein unfassbar populäres Spiel wird gerade zu einem nur noch sehr beliebten.

In vielen Ländern erscheint das Spiel erst jetzt. Bilder aus Taiwan oder Thailand bieten einigen Interpretationsspielraum (beim "Time"-Magazin etwa assoziiert man Endzeitszenarien mit den Fotos). Sie zeigen: Diese App ist nicht am Ende. Auch im deutschen Straßenbild ist "Pokémon Go" noch immer präsent, ob nun auf der Kölner Domplatte oder am Jungfernstieg in Hamburg. Spannend wird hier die Frage, wie sich der Schulstart auf die App-Nutzung auswirkt.

Niantic tut zu wenig, um Spieler dauerhaft zu halten

Dennoch tut "Pokémon Go"-Hersteller Niantic bislang zu wenig, um Spieler dauerhaft zu fesseln. In ländlichen Gegenden etwa ist "Pokémon Go" bis heute ein eher frustrierendes Erlebnis. Der Autor dieses Artikels etwa hat in Hamburg ein Dutzend Poké-Stops in seiner Umgebung. In seiner Heimat, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, ist der nächste Poké-Stop dagegen kaum noch auf der digitalen Landkarte zu erkennen.

Fünfzehn Dinge, die Eltern wissen sollten 1) "Pokémon Go" ist ein neues Handyspiel, in dem Spieler in der echten Welt auf Pokémon-Jagd gehen - man muss sich also wirklich draußen bewegen, um voranzukommen. Monstern begegnet man beim Streifen durch die reale Umgebung, hilfreiche Extras wie Pokébälle zum Fangen der Monster findet man etwa an Denkmälern oder anderen Sehenswürdigkeiten. Diese wurden für das Spiel erfasst und heißen darin Poké-Stops. 2) Das Spiel ist tatsächlich laufintensiv. Wer zum Beispiel ein Ei findet, muss erst einige Kilometer damit laufen, damit daraus ein Monster schlüpft. Es ist also nicht unbedingt eine Ausrede eines Spielers, wenn er sagt, jetzt müsse er noch einmal unbedingt um den Block gehen. Wenn ein Monster wie hier mal im eigenen Badezimmer auftaucht, hat man schon Glück gehabt. 3) Wo sich ein Spieler befindet, merkt das Spiel über den GPS-Sensor seines Smartphones. Wer "Pokémon Go" spielt, sollte also im Hinterkopf haben, dass die Entwickler des Spiels prinzipiell und dann auch recht genau wissen, wo man sich aufhält. Aufpassen sollte man daher auch bei Screenshots: Wer im Internet postet, dass er auf Monsterjagd ist, verrät durch sein Bild mitunter auch, wo er sich gerade aufhält. 4) Das Spiel verlangt vom Spieler, fast durchgehend auf sein Smartphone-Display zu achten - genau so wichtig ist es aber, die echte Umgebung nicht aus den Augen zu verlieren. Nur weil auf der anderen Seite ein seltenes Monster auftaucht, sollte man nicht unbedacht über eine sechsspurige Straße laufen. Und nur, weil zum Beispiel eine Polizeistation ein Poké-Stop ist oder eine Arena zum Kämpfen, sollte man nicht einfach reinmarschieren. 5) Manchmal funktioniert die GPS-Verortung von Plätzen auch nicht perfekt. Dann scheint sich ein Monster zum Beispiel in einer Baugrube oder in einem See aufzuhalten. In solchen Fällen gilt: Lieber eins weniger fangen, dafür ist es dann vielleicht nicht das letzte vor dem Krankenhaus-Aufenthalt. Oft reicht es auch schon, nur ungefähr in der Nähe der Monster zu sein, um sie zu erwischen. 6) "Pokémon Go" kann man auch mit und gegen andere spielen, das funktioniert aber eher indirekt: Man setzt Monster in sogenannten Arenen ab, wo dann andere Spieler mit ihren Pokémon gegen diese Monster antreten können. Anders als manche Schlagzeile zum Spiel suggeriert, kann man nicht jederzeit und überall gegen andere kämpfen oder andere Spieler gezielt an x-beliebige Orte locken, etwa um sie auszurauben. 7) Zutreffend ist allerdings, dass sich einige Poké-Stops an abgelegenen Orten befinden - dorthin sollte man im Dunkeln oder allein vielleicht nicht unbedingt gehen. Andere Spieler, theoretisch auch Kriminelle, können bei "Pokémon Go" zwar nicht sehen, wo man sich gerade hinbewegt - sie können aber ahnen, dass an einem Poké-Stop eine gute Chance besteht, andere Spieler zu treffen, die mindestens ihr Handy dabei haben. 8) Ein Chatsystem oder ähnliches gibt es direkt im Spiel nicht, zumindest bisher nicht. Spieler können sich theoretisch also nur über andere Plattformen verabreden. Die einzige Möglichkeit, andere Spieler direkt über das Spiel "anzulocken", ist es, einen Poké-Stop durch einen virtuellen Gegenstand, ein sogenanntes Lockmodul aufzuwerten, sodass dort zeitweise mehr Pokémon auftauchen - und damit vielleicht auch mehr Spieler, die sie fangen wollen. 9) Freunde können aber auch gemeinsam auf die Jagd gehen. Bei einem Test zu zweit begegneten wir zum Beispiel ungefähr den selben Monstern am selben Ort. Man nahm sich die Pokémon also nicht gegenseitig weg, sondern hatte jeweils unabhängig voneinander die Chance, sie zu fangen. Und auch die Chance, sich in unbekannten Gegenden zu verlaufen, ist geringer, wenn man zu zweit ist. Ein wichtiger Tipp noch: "Pokémon Go" saugt eher am Akku als am Datenvolumen, man sollte daher darauf achten, dass einem nicht plötzlich das Handy ausgeht. 10) Grundsätzlich ist "Pokémon Go" ein kostenloses Spiel. Wer will, kann aber auch echtes Geld ausgeben, etwa für neues Equipment. Man sollte mit seinem Kind also am besten vorher über den Umgang mit dieser Funktion reden oder dessen App-Store-Account so einstellen, dass keine Ausgaben ohne Erlaubnis der Eltern möglich sind. Die App selbst bietet keine Möglichkeit, In-App-Käufe zu unterbinden oder Spielzeiten zu begrenzen. Aber auch ohne echtes Geld auszugeben, kann man das Spiel gut spielen. 11) Von der Aufmachung und dem Spielprinzip her ist das Spiel schon kindgerecht: Das Fangen von Monstern und die Kämpfe laufen darauf hinaus, dass man geschickt über sein Smartphone-Display wischen muss. Bei den Kämpfen hilft die Kamera des Geräts dabei, die Monster in die echte Welt einzubauen - die Funktion stellt man aber in der Regel schnell ab, weil das Fangen ohne den Effekt einfacher geht. 12) In Deutschland ist das Spiel erst am 13. Juli erschienen. Wer "Pokémon Go" davor schon gespielt hat, hat also zumindest keine Version genutzt, die es im deutschen Google Play Store oder Apples AppStore gibt. Und wer das Spiel aus solchen Drittquellen installiert hat, muss aufpassen, keine Trojaner-verseuchte Version erwischt zu haben - vor solchen warnen Sicherheitsexperten. 13) In den Datenschutzbestimmungen des Spiels wird darauf hingewiesen, dass eine Identifizierung des Nutzers für andere Spieler möglich ist, wenn man seinen echten Namen als Benutzernamen angibt. Es empfiehlt sich also, ein Pseudonym als Trainernamen zu wählen. Laut Hersteller Niantic können auch unter 13-Jährige das Spiel nutzen, wenn ein Elternteil über den sogenannten "Pokémon Trainer Club" seine Einwilligung dafür gibt. 14) Gesammelte Informationen über seine Nutzer kann Niantic laut den Bestimmungen unter bestimmten Umständen an Dritte weitergeben. So heißt es unter anderem: "Wir könnten jegliche Informationen über Sie (...), die sich in unserem Besitz oder Kontrollbereich befinden, an Regierungen oder Strafverfolgungsbehörden oder private Beteiligte offenlegen, wenn wir es nach unserem eigenen Ermessen für notwendig und angemessen erachten: (a) um auf Ansprüche, Gerichtsprozesse (einschließlich Vorladungen) zu reagieren; (b) um unser Eigentum, unsere Rechte und unsere Sicherheit, sowie das Eigentum, die Rechte und die Sicherheit von Dritten oder der allgemeinen Öffentlichkeit zu schützen; und (c ) um jegliche Aktivität, die wir als illegal, unethisch oder rechtlich anfechtbar erachten, aufzudecken und zu stoppen." Es lohnt sich also, die Datenschutzbestimmungen einmal in Ruhe durchzuarbeiten. 15) Der letzte Tipp ist der wohl wichtigste für Eltern: "Pokémon Go" macht Spaß, auch Erwachsenen. Statt sich also zu fragen, was im Spiel möglich ist und was nicht oder wie kindgerecht oder gefährlich es ist, ist es wohl das Beste, das Spiel einfach mit dem Nachwuchs gemeinsam anzugehen. So kann man zum Beispiel abschätzen, welche Poké-Stops ungefährlich sind und wie vielen anderen Spielern man im Alltag begegnet. Und vielleicht entdeckt man so ja auch ein Hobby, das einen mit seinen Kindern verbindet.

Ein weiteres großes Problem von "Pokémon Go" ist die fehlende Interaktion mit anderen im Spiel selbst. Weil man nicht direkt gegen Freunde und deren Pokémon antreten kann, trifft man in den Kampf-Arenen vor allem auf Vielspieler. Gegen deren Monster hat man als Gelegenheitszocker keine realistische Chance.

Ein wenig ist das so, als könnte man in "Fifa" nur online gegen die besten Spieler überhaupt antreten, nicht aber gegen den Couch-Kumpel nebenan. Je später man bei "Pokémon Go" einsteigt, desto schwieriger ist es, erfolgreich zu sein.

Zuletzt ist auch noch Niantics Update-Politik, kombiniert mit technischen Schwächen, negativ aufgefallen: "Pokémon Go" hatte aufgrund des großen Interesses häufig Serverprobleme. Manche Aktualisierung brachte zuletzt auch mehr Nutzerärger über neue Schwierigkeiten als Freude über neue Funktionen.

"Pokémon Go" ist ein Meilenstein

Doch selbst wenn die Nutzerzahlen der App erwartungsgemäß weiter sinken werden, bis sie sich auf einem niedrigeren Niveau einpendeln, ist und bleibt "Pokémon Go" ein Meilenstein der jüngeren Spielegeschichte. Einerseits, weil es Niantic unterm Strich doch halbwegs überzeugend gelungen ist, ein Angebot bereitzustellen, das selbst Gelegenheitsspieler anspricht und das Potenziale von ortsbasierten und Augmented-Reality-Spielen für die Zukunft erahnen lässt.

Anderseits, weil "Pokémon Go" eindrucksvoll bewiesen hat, wie groß die Strahlkraft von Nintendo-Marken noch immer ist, wie sehr sie junge wie ältere Gamer zusammenführen können. Nintendo hat dafür keine konkreten Pläne, aber potenziell könnte ein guter "Super Mario"-, "Mario Party"- oder "Mario Kart"-Ableger fürs Smartphone wohl den Erfolg von "Flappy Bird" locker übertrumpfen.

Hypes sind eben nicht haltbar

"Flappy Bird" zeigte 2014 wie auch "Quizduell", dass ein App-Hype selten Monate oder gar Jahre anhält. Letzteres Mehrspielerspiel wird heute noch von einer beachtlichen Zahl Menschen gespielt, Gesprächsthema ist die App aber längst nicht mehr.

Bei fast jedem Spiel ist es also so, dass bald Spieler wegfallen, die nur neugierig waren oder denen es langfristig an Zeit oder Interesse fehlt. Bei "Pokémon Go" dürfte die Mehrheit der Nutzer in diese Gruppe fallen, zumal die App an sich kostenlos und die Einstiegshürde niedrig ist.

Nach dem Hype wird es erst spannend

Sind die Massen weg, bleibt meistens eine je nach Spiel kleinere oder größere Menge Hardcore-Fans, so wie es auch bei "Ingress" der Fall ist, dem vorherigen Spiel der "Pokémon Go"-Macher. Eine bekannte App wie "Pokémon Go" dürfte außerdem noch neue Nutzer gewinnen, die erst nach dem Hype einsteigen und auf eine bestimmte Funktion warten oder bis die Server stabil laufen.

Welche Auswirkungen "Pokémon Go" auf den Spielmarkt hat, wird sich wohl erst in einigen Monaten deutlich zeigen: Dann dürften Handy-Spieler wohl diverse vom Niantic-Erfolg inspirierte Apps erwarten. Ein Riesenhype löst nämlich fast immer auch einen App-Trend aus. Was "Pokémon Go" gestartet hat, ist also allein deshalb noch lange nicht vorbei.

Zusammengefasst: Marktforschern zufolge kommt "Pokémon Go" aktuell auf 30 Millionen tägliche aktive Spieler. Das sind 15 Millionen weniger als noch vor vier Wochen, aber immer noch extrem viele. Die Zahlen lassen erahnen, dass Niantic viel, aber nicht alles richtig gemacht hat und dass Nintendo-Figuren noch immer die Menschen begeistern.

