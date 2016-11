Neue "Pokémon"-Spiele im Test Die Monsterjagd geht weiter

Auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr wurden Pikachus gesucht, ein Kellner gab seinen Job auf, um jedes Taschenmonster in Neuseeland zu fangen: Kein Videospiel hat 2016 einen solchen Medienrummel erzeugt wie die virtuelle Schnitzeljagd "Pokémon Go". Zeitweise wurden Sehenswürdigkeiten von Monsterjägern belagert, auf gefühlt jedem zweiten Smartphone-Bildschirm lief das Spiel.

Knapp vier Monate später veröffentlicht Nintendo nun den nächsten regulären Teil der "Pokémon"-Serie. Im Gegensatz zum kostenlosen Handyspiel für iOS und Android handelt es sich um ein klassisches Vollpreisspiel für 2DS und 3DS, die in die Jahre gekommenen Mobilkonsolen der Japaner.

Die Millionen "Pokémon"-Fans stört das wenig, im Gegenteil: Sie fiebern dem Spieleduo "Pokémon Sonne" und "Pokémon Mond", das über drei Jahre in Entwicklung war, entgegen. Offenbar so sehr, dass Nintendo jüngst einen neuen größten Vorbestellerrekord vermeldete.

Wie spielt sich das neue "Pokémon"?

Entwickler Game Freak behält in den neuen Spielen die nunmehr 20 Jahre alten "Pokémon"-Grundprinzipien bei, erweitert sie jedoch in vielerlei Hinsicht oder wandelt sie ab. Im Mittelpunkt des knapp 30-stündigen Einzelspielerabenteuers steht erneut ein wahlweise weiblicher oder männlicher Teenager: Er hat gerade den Wohnort gewechselt und muss sich nun in einer neuen Umgebung behaupten.

Serientypisch spielen dabei einmal mehr Pokémon die entscheidende Rolle. Wieder gilt es, möglichst viele der Kreaturen zu fangen und zu trainieren, um mit ihrer Hilfe andere Pokémon zu besiegen und Herausforderungen zu meistern.

So weit, so bekannt. War es in den Vorgängerspielen das Ziel, weltbester Pokémon-Trainer zu werden, rückt nun die sogenannte Inselwanderschaft in den Fokus. Gemeint ist eine uralte Tradition der Ureinwohner von Alola - einer wunderschönen, an Hawaii angelehnten Inselwelt -, die den Protagonisten mit zahlreichen, immer schwieriger werdenden Aufgaben konfrontiert. Ein interessanter Ansatz, zumal Game Freak ihn mit Puzzles und Minispielen anreichert.

Gleichzeitig schenken die Entwickler dem Verhältnis zwischen Mensch und Pokémon mehr Aufmerksamkeit - allem voran durch einen redseligen Begleiter namens Rotom. Das Geist-Pokémon bewohnt bereits kurz nach Spielbeginn den Navigationscomputer und gibt Tipps. Auch die jederzeit auf Abruf bereitstehenden Transport-Pokémon sind eine willkommene Ergänzung: Sie ersparen der Spielfigur unnötige Laufarbeit und werden manchmal in kleinere Rätsel eingebunden. Noch mehr über die Neuerungen und Unterschiede der Spiele erfahren Sie in unserer Fotostrecke:

Das sind die neuen "Pokémon"-Spiele Das neue "Pokémon"-Spiel für Nintendo 2D und 3DS ist in zwei Versionen erhältlich, "Pokémon Sonne" und "Pokémon Mond". Sie unterscheiden sich in erster Linie durch die darin vorkommenden Kreaturen. Frei nach dem Motto: Wer sich alle schnappen möchte, kommt ums Tauschen mit andere Spielern per Internetverbindung nicht herum. Weiterer Unterschied: Während "Pokémon Sonne" in der Spielwelt stets die Uhrzeit der 3DS-Systemuhr abbildet, läuft die interne Uhr von "Pokémon Sonne" zeitversetzt um zwölf Stunden. Die Spielfigur erhält ihr erstes Taschenmonster, in diesem Fall das Vogel-Pflanzen-Pokémon Bauz. Solche und andere für die Geschichte wichtige Momente setzt Entwickler Game Freak nun erstmals in prima geschnittenen Zwischensequenzen in Szene. Gegen Ende einer Inselprüfung bekommt es der Spieler mit einem besonders großen und hartnäckigen Pokémon zu tun. Zusätzlicher Nervenkitzel: Wilde Pokémon können nun andere Pokémon zur Hilfe herbeirufen. Die Kämpfe sind gut animiert, die Kreaturen gewohnt kunterbunt gestaltet. Auf eine Anzeige in stereoskopischem 3D muss man jedoch sowohl bei Duellen als auch bei der Erkundung der Spielwelt verzichten. Lediglich im Fotomodus funktioniert der 3D-Regler. Pokémon-Center sind erneut die erste Anlaufstelle für jeden Trainer. Bei der netten Dame in der Bildmitte kann man seine Kreaturen heilen. Die Händler rechts im Bild verkaufen allerlei nützliche Ausrüstung, allen voran Heiltränke und Pokébälle. Hauptsache individuell: Modeboutiquen versorgen den Helden auf jeder Insel mit neuen Outfits. Das dazu nötige Taschengeld gibt's kurz nach Spielbeginn von Frau Mama, die das Inselabenteuer ihres Sprösslings in jeder Hinsicht unterstützt. Viele altbekannte Pokémon präsentieren sich in einer neuen, sogenannten Alola-Form. Elektro-Pokémon Raichu zum Beispiel nutzt seinen Schweif nun als eine Art Surfbrett. Ultrabestien zählen zu den mächtigsten Kreaturen in "Pokémon Sonne" und "Pokémon Mond". Was genau die mysteriöse Aether Foundation mit ihnen vor hat, findet jeder Spieler am besten selbst heraus. Entwickler Game Freak macht keinen Hehl daraus, dass man die Spielwelt Hawaii nachempfunden hat. Die knapp dreißigstündige Inselwanderschaft beginnt auf der nordwestlich gelegenen Vulkaninsel Mele-Mele. Viele brenzlige Situationen lassen sich schnell entschärfen, indem man die neue Z-Kraft des jeweiligen Pokémons entfesselt. Fanliebling Pikachu etwa heizt seinen Widersachern mit dem Manöver "Gigavolt-Funkensalve" ein. Im Gegensatz zu "Pokémon Go" dauern Kämpfe deutlich länger und erfordern mehr taktische Überlegungen. Nicht zuletzt, weil jeder Trainer bis zu sechs Pokémon mit unterschiedlichen Talenten in die Schlacht führt. Cleverer Marketing-Schachzug: Wer die kostenlose, im Nintendo eShop erhältliche Demoversion beendet, darf das Ninja-Pokémon Quajutsu ins fertige Spiel importieren. Im hitzigen Online-Modus "Battle Royal" treten vier Trainer mit je drei Pokémon gegeneinander an. Geht der Kämpfer eines Teilnehmers K.O., betritt eine auf der Ersatzbank wartende Kreatur die Arena. Im Pokédex-Computer wohnt nun Rotom, eine Mischung aus Geist- und Elektro-Pokémon. Im Spielverlauf dient das Monster als ständiger Begleiter, der unter anderem wichtige Zielkoordinaten auf der Landkarte im unteren 3DS-Bildschirm markiert und Tipps zum Weiterkommen gibt. Eine weitere hilfreiche Neuerung ist PokéMobil, ein Smartphone zum Herbeirufen hilfsbereiter Pokémon. Diese dienen dem Spieler dann unter anderem als Jetski, Reittier oder Fluggefährt. Mithilfe der 3DS-App "Pokémon Bank" können Pokémon aus vielen vorherigen Serienteilen in das aktuelle Abenteuer importiert werden. Gleichzeitig dient der Cloud-Speicher als Sicherung, falls das Spielmodul mal verloren geht. Kostenpunkt: 4,99 Euro pro Jahr.

Wie gut sind die Spiele inszeniert?

Insgesamt kommt das nun siebte "Pokémon"-Abenteuer von Game Freak cineastischer daher als die Vorgänger. Mit rasanten Kameraschwenks gespickte Zwischensequenzen und sehenswerte Panoramaperspektiven gab es früher kaum. Jetzt sind sie ein häufig genutztes Stilmittel und tragen dazu bei, dass sich die Geschichte lebendiger und greifbarer anfühlt. Überhaupt bekommt man dank des neuen Technikgrundgerüsts regelmäßig tolle Bilder aufs 3DS-Display.

Das größte Manko: Der 3D-Effekt funktioniert lediglich in einigen Foto-Minispielen. Ebenso enttäuschend ist, dass im Spiel bisweilen die Übersicht verloren geht, weil die weder dreh- noch zoombare Kamera oft sehr dicht am Geschehen klebt. Der Sound des Spiels ist mit eingedeutschten Dialogen und einem Soundtrack mit Ohrwurmqualitäten dafür hervorragend.

Für wen eignen sich "Pokémon Sonne" und "Pokémon Mond"?

Nintendo bedient mit den Spielen mehrere Zielgruppen. Einsteiger, die das Phänomen "Pokémon" womöglich erst mit "Go" kennengelernt haben, finden sich aufgrund geschickt in den Spielablauf eingebundener Tutorial-Abschnitte und längst überfälliger Gameplay-Optimierungen schnell zurecht.

Zum Beispiel ist es nicht mehr nötig, akribisch Buch darüber zu führen, welche Attacken besonders viel Schaden anrichten. Stattdessen blendet das Spiel diese Information nun direkt bei der Auswahl der Angriffsmanöver ein - sofern man dem entsprechenden Pokémon bereits im Kampf begegnet ist.

Kenner, die schon in den Neunzigerjahren auf dem Game Boy in den Editionen "Rot" oder "Blau" auf Monsterjagd gingen, freuen sich über Dutzende neue Pokémon, Feinheiten im Kampfsystem sowie viele nostalgische Momente. So findet man etwa die obligatorische Nintendo-Spielkonsole im Wohnhaus des Helden oder freut sich über die Kampflaute der Pokémon im 8-Bit-Stil.

Das einzige Problem: Weil der Schwierigkeitsgrad von "Pokémon Sonne" und "Pokémon Mond" vergleichsweise niedrig ausfällt, fühlen sich Fortgeschrittene und Profis über weite Strecken unterfordert - zumindest, bis sie im überarbeiteten Online-Modus auf würdige Gegenspieler treffen.

"Pokémon Sonne und Mond" von Nintendo. Für Nintendo 2DS und 3DS, ab 40 Euro; USK: Ab 0 Jahren