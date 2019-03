Sonys Playstation 4 (PS4) kann ab sofort Games übers WLAN auf iOS-Geräte streamen. Zudem lassen sich iPhones oder iPads als Fernbedienung oder virtuelle Tastatur für die Konsole benutzen. Möglich macht das eine neue Funktion namens Remote Play, die die Sony mit Version 6.50 der PS4-Systemsoftware eingeführt haben - in Verbindung mit einer neuen App namens PS4 Remote Play. Als Entwickler wird in Apples App Store "PlayStation Mobile Inc." angegeben.

Die Funktion ist in erster Linie dafür gedacht, dass Gamer spielen oder auch weiterspielen können, wenn jemand anderes den Fernseher benutzt, an den die Konsole angeschlossen ist. Ebenso lassen sich Sprachchats weiterführen. Bislang war es mit der PS4 nur möglich, Games auf bestimmte Sony-Mobilgeräte mit Android-Betriebssystem sowie Windows- und Mac-Rechner zu streamen.

Sony nennt als Voraussetzung für die Nutzung von PS4 Remote Play neuere iOS-Mobilgeräte mit der iOS-Version 12.1 oder höher. Außerdem braucht man ein Konto beim Playstation Network (PSN).

Die App sei möglicherweise nicht mit allen Spielen kompatibel, heißt es weiter. Zudem, und das ist wohl der größte Haken des Konzepts, unterstützt die App den Standard-Controller der PS4, den Dualshock 4, noch nicht. Als Spieler soll man daher auf ein virtuelles Gamepad ausweichen - was ziemlich nervt, wie die Kollegen von "Golem" hier berichten. Sony betont auch noch, dass sich seine neue App nicht über ein Mobilfunknetz verwenden lässt.