Schriftgrößen in Videospielen Ich will zocken, wo ist meine Lupe?

Haben Sie in "The Witcher III" die Hintergrundgeschichten der Charaktere durchschmökert? Oder im "Bestiarium" von "God of War" nachgelesen, was es mit bestimmten Kreaturen auf sich hat?

Ich nicht. Nicht, weil es mich nicht interessiert hätte, mehr über die Spielwelten zu erfahren. Ich hatte nur keine Lust, von der Couch aus die so präsentierten Text zu lesen:

CD Projekt

Sony

Beide Beispiele - das erste von 2015, das zweite von 2018 - stehen für etwas, das mich schon länger an Games nervt: Texte werden mitunter sehr klein auf dem Bildschirm dargestellt. Selten gibt es Mittel, das zu ändern.

Obwohl ich ein Brille trage, fällt es mir bei einigen Konsolenspielen schwer, von der Couch aus Informationen auf dem Fernseher zu entziffern - anders als bei PC-Spielen, bei denen ich nicht in zweieinhalb Metern Entfernung, sondern näher am Bildschirm sitze.

Zuletzt hatte ich das Problem bei "Red Dead Redemption II". Das Spiel bombardiert einen in den ersten Stunden mit Einblendungen, in denen Steuerbefehle erklärt oder Tipps zum Spiel gegeben werden. Sie erscheinen meist ganz oben links oder ganz unten rechts im Spiel, manchmal auch gleichzeitig:

Rockstar Games Szene aus "Red Dead Redemption II"

Lesen soll man das Ganze nicht nur in so ruhigen Situation wie der hier. Öfter erscheinen Einblendungen auch, während man auf einem Pferd unterwegs ist oder von einem Rudel Wölfe attackiert wird. Zu den je nach Situation unterschiedlich vielen Randanzeigen kommen bei mir oft noch Untertitel, die unten im Bild platziert werden.

Rockstar Games Beispiel für Untertitel in "Red Dead Redemption II"

Wie soll ich diese Hinweise oben links bitteschön mitkriegen - in dieser Mini-Schrift? Das fragte ich mich in den ersten Spielstunden häufiger. Immer wieder hatte ich das Verlangen, mich wegen dieser Texteinblendungen näher an meinen immerhin 42 Zoll großen Full-HD-Fernseher zu setzen.

Kleiner geht es kaum

Misslungen finde ich auch die weiß-grauen Anzeigen für die "Vitalitätsattribute", die im Spiel kontextabhängig unten links über der Umgebungskarte auftauchen. Sie informieren über Gesundheit und Ausdauer der Figur. Dabei sind sowohl die Kreise um die Symbole herum wichtig, als auch Einfärbungen innerhalb der Symbole selbst. Ein kompliziertes wie interessantes System, bei dem ich mich aber Frage: Warum muss das so klein sein?

Rockstar Games Anzeigen unter anderem zur Gesundheit (das Icon ganz links) in "Red Dead Redemption II"

Schlimmer hätten es wohl nur die Untertitel-Designer von "Wolfenstein II: The New Colossus" hinbekommen. Oder können Sie den Satz unter dem Bild problemlos aus der Entfernung lesen?

Bethesda "Wolfenstein II"-Untertitel: "Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger!"

Oder den?

Bethesda "Dein Vater kommt heute nicht heim."

Zum Vergleich: So groß sind Untertitel auf Netflix.

Netflix "House of Cards"

Ein weit verbreitetes Problem

Schon eine kurze Websuche zeigt, dass ich mit meinem Problem mit kleinen Symbolen und Texten nicht allein bin. Auch der Games-Journalist Heinrich Lenhardt schimpfte anlässlich von "God of War" über "diese Augen-Zusammenkneiferei". Die Schriftgrößen würden für ihn "wirklich den Gesamteindruck eines ästhetisch wertvollen Spiels" trüben, sagte er in einem Podcast.

Auch in vielen Games-Webforen finden sich Beschwerden über Schrift- und Symbolgrößen, und es klagen keineswegs nur Menschen, die etwa kurzsichtig sind. "Es ist ein schönes, wunderbares Spiel", schreibt jemand über "Red Dead Redemption II": "Aber dass ich fast gar nichts auf dem Bildschirm lesen kann, führt dazu, dass ich mich wie eine 88-jährige Großmutter fühle."

Anderswo jammert ein Nutzer, seine Frau und er hätten eine Steuerungsanzeige des Spiels zunächst als "i" interpretiert, statt als "Linker Stick hoch". Genauso ging es mir bei dieser Einblendung für zwei, drei Sekunden auch:

Rockstar Games Steuerbefehl in "Red Dead Redemption II" (hier zur Abwechslung mal unten in der Mitte)

Meckern hilft

Mitunter sorgt der Fan-Protest für ein Umdenken der Spieleentwickler. Sowohl für "The Witcher III", als auch "God of War" gibt es mittlerweile Updates, die die Schriften gefühlt immerhin von sehr klein auf akzeptabel oder nur noch klein vergrößern, wie diese Fotostrecke zeigt:

Schriften vor und nach einem Patch Das sehr beliebte Rollenspiel "The Witcher III" hatte in seiner Release-Version von 2015 bemerkenswert kleine Einblendungen, wie dieses Bild zeigt. Erst nach Fan-Beschwerden besserte der Hersteller per Update nach. Womöglich wurde man beim Spielehersteller CD Projekt von den Beschwerden überrascht, denn im Menü des Originalspiels gab es bereits eine Option, die "Größe der Spielanzeige" festzulegen. Nur: Auch wenn man die Option "Groß" auswählte, waren einige Elemente auf dem Bildschirm noch immer ziemlich klein, wie dieses Bild zeigt. Durch den Patch wurden einige angeblich schon vorher "große" Elemente etwas größer und besser sichtbar gemacht. Nachvollziehen lässt sich das zum Beispiel am Wort "Reden" in der Bildmitte oder am Text "In der Nähe" oben rechts. Auch bei der "kleinen" Spielanzeige wurde etwas verändert: Bei ihr sind seit dem Patch zum Beispiel die unten rechts eingeblendeten Steuerbefehle nicht mehr ganz so winzig wie zuvor. Nach wie vor sind die meisten Schriften aber deutlich kleiner, als wenn im Menü die Einstellung "groß" ausgewählt wurde. Ähnlich wie bei "The Witcher III" lief es bei Sonys "God of War". Zum Erscheinen des Actionspiels im Frühjahr 2018 kamen vor allem die Menüs mit auffallend kleiner Schrift daher. Auch hier folgte nach Fan-Protesten ein Update. Seitdem lässt sich in den Einstellungen des Spiels eine "Text vergrößern"-Funktion anwählen. Ist die Vergrößerung aufs Maximum gesetzt, sind einige Teile des Menüs einen Tick größer als vorher, zum Beispiel die Beschreibung des Schulterschutzes in der Bildmitte und die Leiste mit den Steuerbefehlen ganz unten. Andere Elemente des Menüs sind aber weiterhin schwer lesbar. Während Tipps und Steuerungshinweise direkt im Spiel nach wie vor recht klein ausfallen, hat das Update zumindest die Untertitel von "God of War" größer und besser lesbar gemacht. Nur auf weißem Hintergrund fällt es manchmal noch schwer, den Text wahrzunehmen.

Warum Games-Entwickler oft kleine Symbol- und Schriftgrößen einsetzen, verstehe ich: Sie haben optisch fantastische Spielwelten erschaffen. Wenn der Blick in diese hinein aber von großen Einblendungen durchzogen ist, schadet das der Immersion, dem Gefühl, selbst Teil dieser Welten zu sein.

Anderseits geht für mich die Immersion auch dann flöten, wenn ich eine Einblendung nur halb lesen kann und fortan nachdenke, was das Spiel mir wohl mitteilen wollte. Gerade in "Red Dead Redemption II" kann es ärgerliche Folgen haben, etwa einen Steuerbefehl nicht korrekt auszuführen: Ein falscher Tastendruck und ich erschieße mein Pferd, statt darauf aufzusteigen.

Schriftgröße in Videospielen Das sagen Experten zum Thema Das Zusammenspiel von Videospielen und Augen beschäftigt auch Ärzte und die Wissenschaft. Hier sind vier Fragen und Antworten zum Thema. Sind die Symbole in den Spielen absichtlich so klein? Oberarzt Focke Ziemssen vom Universitätsklinikum Tübingen ist überzeugt, dass die Macher von Spielen wie "Red Dead Redemption II" genau wissen, was sie tun. "Die Details der gerenderten Gegenstände und Abbildungen sind so hoch, dass man eher nicht davon ausgehen kann, dass hier nur mangelnde Sorgfalt zu einer schlechten Ausgestaltung der Objekte geführt hat", sagt er, "zumal Texte und Symbole für die Menüführung, Steuerung und ein erfolgreiches Absolvieren der gestellten Aufgaben von großer Bedeutung sind."



Für ihn liegt die Vermutung nahe, dass die Designer durch die Zurücknahme in Sachen Schriften und Erläuterung die Immersion verstärken wollen. Kleine Symbole oder Einblendungen ergeben in diesem Kontext nicht nur Sinn, weil der Spieler so mehr von der Welt sieht: "Eine intensivere Auseinandersetzung mit den Anzeigen und Parametern wird so vorausgesetzt und trainiert", sagt Ziemssen. "Interessanterweise trägt das wiederum stärker zu Flow und Immersion bei, als wenn ein Spiel keine besonderen Anforderungen hat."



Auch Ludger Wollring vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) meint, dass die Größe der Symbole auch mit dem Medium Videospiel zusammenhängt. In einem Spiel gehe es ja nicht vorrangig um "optimale Erkennbarkeit", sagt er. Vielmehr müsse das Spiel "interessant" sein. Schaden kleine Symbole und Texte den Augen? Aus medizinischer Sicht schade eine "kleinere Abbildung an sich" den Augen erst einmal nicht, sagt Focke Ziemssen. "Der physiologische Prozess des Sehens (das Auftreffen des Lichts im Augeninneren, die Umwandlung der Energie in einen elektrischen Impuls) benötigt dadurch nicht mehr oder weniger Energie." Die Augen würden sich auch nicht abnutzen "wie ein Autoreifen", wenn man von kleinen Details und Textelementen gefordert sei. "Allerdings führt eine größere Anstrengung nicht nur bei Menschen mit funktioneller Einäugigkeit zu schnellerer Ermüdung", sagt Ziemssen. Wären mehr Einstelloptionen beim Schriftgrad sinnvoll? Allein im Sinne der Barrierefreiheit wäre es erfreulich, wenn Entwickler Spielern mehr Optionen geben, Dinge wie Einblendungen und Menüs individuell anzupassen. Focke Ziemssen sagt zu Beispiel-Screenshots, die wir ihm gezeigt haben, dass die Macher der Spiele wohl nicht berücksichtigt hätten, "dass es auch potenzielle Kunden gibt, die selbst mit Training und Gewöhnung die kleinen Schriften nie erkennen können": "Somit werden definitiv Menschen ausgeschlossen, die auf Grund eine Sehbeeinträchtigung die gezeigten Spiele nicht nutzen können."



Wie oft Einstellmöglichkeiten zu Schrift- und Symbolgrößen in Games, in denen es sie bislang nicht gab, genutzt werden würden, findet Ziemssen schwer vorherzusagen. Nutzer seien durch Vorerfahrungen geprägt, sagt er: "Wenn die meisten Spieler aber bisher keine individualisierte Anpassung der Oberfläche gewohnt sind, werden sie auch nicht Zeit in Menüs und Systemeinstellungen auf der Suche danach verbringen." Ziemssen verweist aber auch auf die Größeneinstellungs-Option in Webbrowsern (unter Windows: Strg-Taste in Kombination mit dem Plus-Zeichen): Die sind vergleichsweise bekannt und werden dementsprechend auch von vielen Nutzern verwendet. Was sollte ich als Videospieler noch wissen? Experte Ziemssen merkt an, dass es für die Augen prinzipiell problematisch ist, wenn häufig über Stunden im Inneren eines Raums gespielt wird. "Insbesondere im Herbst und Winter nimmt dadurch die Zeit ab, die Kinder und Jugendliche Tageslicht ausgesetzt sind", sagt er. "Man weiß heute aus interventionellen Studien, dass das unmittelbar die Zunahme der Kurzsichtigkeit fördert. Deshalb steigt dann indirekt die Rate von Gamern, die eine Brillenkorrektur benötigen beziehungsweise Myopie-bedingte Komplikationen der Augen erleiden."



Sinnvoll ist es seiner Einschätzung nach auch, beim Spielen nicht direkt vor dem TV-Bildschirm Platz zu nehmen. Es gebe Argumente, zumindest ungefähr 1,5 Meter entfernt zu sitzen, sagt Ziemssen.



Zur Augenhöhe beim Spielen empfiehlt Ludger Wollring, dass sich die Augen etwas oberhalb der Bildmitte befinden sollten. Ebenso regt der Augenarzt aus Essen dazu an, regelmäßig, am besten nach jeweils spätestens 50 Minuten eine kurze Spielpause einzulegen: "Generell wissen wir, dass sich bei konzentrierten Tätigkeiten wie beim Videospielen durch den erhöhten Sympathikotonus die Frequenz des Lidschlages vermindert", erklärt Wollring. "Hierdurch kommt unter Umständen zu einem kurzfristen Aufriss des Tränenfilms, der als Schmerz und/oder Trockenheit empfunden wird."

Lasst die Spieler selbst entscheiden

Im Grunde gibt es für das ganze Problem nur eine sinnvolle Lösung, gerade in Zeiten, in denen das Durchschnittsalter der Gamer steigt: Entwickler sollten Spielern die Option bieten, die Größe wichtiger Elemente und Schriften ihren Wünschen und Bedürfnissen anzupassen. Solange das nur eine Option ist, würden das auch nur diejenigen Spieler machen, die die Standardeinstellung wirklich stört. Die große Mehrheit wird das Spiel und seine Welt exakt wie vorgesehen erleben.

SPIEGEL ONLINE Ähnliches Problem, andere Plattform: Teamauswahl-Screen in "Rocket League" für die Switch

Die Größe der Untertitel lässt sich zum Beispiel schon in "Detroit: Become Human", in drei Schritten festlegen. So sieht die "kleine" Schrift aus:

Sony Untertitel in "Detroit: Become Human"

Und so groß ist die "große" Schrift:

Sony Vergrößerte Untertitel in "Detroit: Become Human"

Bei "Red Dead Redemption II" hätte es sogar noch einen eleganten Weg gegeben, einen Teil der Einblendungen größer darzustellen, vor allem die Anzeigen zur Figur unten links. Zum Spiel gibt es eine Companion-App, mit der man viele Informationen parallel zum Spiel auf einem Smartphone-Bildschirm angezeigt bekommt. So lässt sich etwa die Karte der Spielwelt aus nächster Nähe anschauen.

So richtig löst die App das Problem trotzdem nicht, sie dupliziert es eher: Auch in ihr sind die Schrift und alle Anzeigen sehr klein. Chance vertan.

Rockstar Games Karte und Anzeigen in der Companion-App zu "Red Dead Redemption II"

Im Notfall hilft die Lupe

Am Ende bleibt Gamern, denen es manchmal schwer fällt, Dinge zu erkennen, die sich aber auch nicht zu nahe vor den Fernseher setzen wollen, nur eine Lösung: die Bildschirm-Lupe. Sowohl auf der Playstation 4, als auch auf der Xbox One lässt sich die Option aktivieren, in einen Teil des Bildschirms hineinzoomen zu können.

SPIEGEL ONLINE Zoom-Funktion der Playstation 4

Man kann froh sein, dass zumindest die Konsolenhersteller an so eine Funktion gedacht haben. Glücklich macht das Benutzen des Zooms auf Dauer aber auch nicht: Der Gedanke, manche Games nur mit einer solchen Digitallupe unangestrengt spielen zu können, macht nicht gerade Lust aufs Weiterzocken.