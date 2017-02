"Sniper Elite 4" Töten mit Gefühl

Ich warte. Halte mein Gewehr weiter auf einen Feind gerichtet. Endlich passiert das, worauf ich gewartet habe: Eine Kanone feuert einen Schuss ab. Er ist so laut, dass er mein Gewehr übertönen wird. Ich drücke ab - und kann in Zeitlupe meiner Patrone nachschauen, sehen, wie sie den Körper des Feindes durchschlägt. Und fühle Befriedigung und Unbehagen zugleich. Ich spiele "Sniper Elite 4".

Die "Sniper Elite"-Reihe ist ein Phänomen: Das britische Studio Rebellion - eines der ältesten unabhängigen Studios des Landes - hat in etwas mehr als zehn Jahren mehr als zehn Millionen Exemplare der Serie verkauft. Eine beachtliche Zahl, für den neuen Teil erwartet Rebellion weiter steigende Verkäufe - vor allem im heimischen Großbritannien, wo das Spiel mehr als nur Kultstatus hat.

Ich schaue zu, wie nach meinen Schüssen in Zeitlupe Niere, Leber oder Herz getroffen werden oder auch der Hoden. Mit jedem Treffer durchleuchtet das Spiel den Körper des Feindes, zeigt eine Animation, die wirkt, als sei eine Anatomiepuppe aus dem Hörsaal entlaufen und habe ihre wahre Bestimmung als Zielscheibe gefunden. Das hört sich erst einmal drastisch an, ist aber bei näherem Hinsehen nicht sonderlich aufregend. Es wirkt eher wie ein schlechter Witz, der in der Serie beibehalten werden muss, weil sonst die Fans jammern.

Die Handlung der Spiele unterscheidet sich kaum: Ein einsamer Scharfschütze zieht im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis ins Feld und entscheidet quasi im Alleingang diverse Feldzüge. Nachdem anfangs Berlin und Nordafrika an der Reihe waren, geht es im vierten Teil nach Italien. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch sehr abwechslungsreich.

War der Vorgänger optisch recht eintönig, so hat "Sniper Elite 4" Insellandschaften, Hafenanlagen oder kleine Dörfer, in denen vertrackte, dabei aber sehr offene Spielfelder angelegt werden. Jedes der Level hat eine Spielzeit, die kaum unter einer Stunde, oft aber länger ist. Abhängig ist das von der Spielart, bei der die heimliche Vorgehensweise aber am meisten Spaß macht. Folgende Fotostrecke vermittelt ihnen einen optischen Eindruck zu "Sniper Elite 3":

Und so geht es darum, sich zu verstecken, Lärmquellen zu nutzen, um eigene Schüsse zu übertönen, sich anzuschleichen und heimlich zuzuschlagen. Es geht darum, sich die Umgebung zunutze zu machen. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ein gelungener Schuss sehr befriedigend wirkt. Wie ich die Winkel besser finde, in denen ich schießen muss, wie ich nach und nach alle Feinde ausschalte und großen Ehrgeiz darin entwickele, nicht entdeckt zu werden. Darüber vergesse ich auch die B-Movie-artige Handlung und den brutalen Kontext des Spiels. Es geht nicht mehr darum, aus dem Hinterhalt Menschen zu erschießen, sondern vertrackte Echtzeitpuzzle zu lösen. Wie bei einem Mikado-Spiel müssen einzelne Elemente aus dem Spiel genommen werden, ohne dass sich andere bewegen.

Darin erinnert das Spiel an "Metal Gear Solid 5" oder auch an "Hitman". Und schafft es dennoch, einen ganz eigenen Stil zu entwickeln und schon bald über seinen fragwürdigen Inhalt hinauszuwachsen und mich stundenlang zu fesseln.

