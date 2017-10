Softwarepreis Tommi "Portal Knights" ist das beste Computerspiel für Kinder

Hundehotels, Roboter-Raupen und Klötzchen-Krieger: Auf der Buchmesse in Frankfurt sind am Freitag die Gewinner des Deutschen Kindersoftwarepreises Tommi bekannt gegeben worden. Dabei darf sich ein Entwicklerstudio aus Frankfurt freuen: Mit dem Action-Rollenspiel "Portal Knights" räumt Keen Games den ersten Preis in der Kategorie der PC-Spiele ab.

Die Spieler tauchen in "Portal Knights" in eine Fantasiewelt ein, die an den Klötzchenkosmos bei "Minecraft" erinnert. Die Helden können Häuser bauen, Harken herstellen und Waffen schmieden, um gegen böse Monster zu kämpfen. Dabei müssen sie nicht allein in den Kampf ziehen: Die Feinde können auch im Team besiegt werden. "Portal Knights" erhält mit dem Tommi-Award erneut eine Auszeichnung: Im April hatte das Spiel, das es auch für Playstation 4 und Xbox One gibt, bereits den Deutschen Computerspielepreis gewonnen.

Das sind die Gewinner des Kindersoftwarepreises Mario Kart 8 Deluxe



Nintendo gewinnt mit Klempner Mario und seinen Freunden in der Konsolen-Kategorie den ersten Preis. "Mario Kart 8 Deluxe" für die Switch überzeugte die Fachjury mit vielen Strecken, Fahrern und Rennmaschinen. Die Kinder sind vor allem begeistert von dem Spiel, "weil im Schlachtmodus die Fetzen fliegen". Portal Knights



Den ersten Preis bei den PC-Spielen gewinnt "Portal Knights". Das Rollenspiel sieht ein bisschen aus wie "Minecraft" und macht laut Fachjury ähnlich viel Spaß. Insbesondere Fantasy-Fans unter den Spielern kommen demnach auf ihre Kosten. Die Kinder loben vor allem, dass es viel zu entdecken gebe. In ihrem Urteil heißt es: "Wer das große Abenteuer sucht und kreativ sein will, der kann hier in eine tolle Welt eintauchen." Pet Hotel



Bei den Apps gewinnt das Spiel "Pet Hotel" für iOS und Android den ersten Preis. Hamster, Ratten und Hunde müssen in einem virtuellen Haustierhotel gefüttert, gestreichelt und gewaschen werden. In der Begründung der Fachjury heißt es, das Aufbauprinzip motiviere die Spieler und die hübsche Grafik sorge für zusätzlichen Spielspaß. Die Kinderjury lobt sogar den pädagogischen Wert der App: "Am besten hat uns gefallen, dass wir in einem Spiel lernen, Verantwortung zu übernehmen." Cozmo



Mit seinem Charme hat es der Roboter Cozmo vom Hersteller Anki auf den ersten Platz in der Kategorie elektronisches Spielzeug geschafft. Die Möglichkeiten des Roboters seien zwar noch limitiert, doch "der Haustiereffekt stellt sich auch bei Erwachsenen ein", begründet die Fachjury die Nominierung. Die Kinderjury habe in Cozmo einen echten Spielkameraden gefunden, der damit beeindrucke, dass er sich Gesichter und Namen merkt. Auch seine Wutausbrüche fallen auf. Osmo Coding Awbie



Der Sonderpreis für Kindergarten- und Vorschulsoftware geht an das Programmierset "Osmo Coding Awbie" für iOS. Der Hersteller Tangible Play liefert bei dem Paket eine Docking-Station für das iPad und Bausteine, mit denen Kinder lernen können, wie man einfache Laufwege programmiert. Laut Jury wird mit dem Spiel das abstrakte Denken auf spielerische Weise geschult. Der Einstieg sei auch für kleine Kinder sehr leicht, heißt es, und Programmieren werde mit der App zum Abenteuer.

Mario landet immer wieder auf Platz eins

In der Kategorie Konsolen-Spielen scheint Nintendo den ersten Platz für sich gepachtet zu haben. Der Nachwuchs wählte in diesem Jahr das Rennspiel "Mario Kart 8 Deluxe" für die Nintendo Switch zum Gewinner. "8 Deluxe" ist im Wesentlichen eine aufgebohrte Version des Wii-U-Spiels "Mario Kart 8", das bereits 2014 als bestes Konsolenspiel ausgezeichnet wurde.

Die Fachjury lobt die Switch-Variante des Spiels nun dafür, dass die Rennen auf der auf Wunsch auch tragbaren Konsole noch mehr Spaß machen. Die Kinder bezeichnen das Wettrennen mit Mario und seinen Freunden sogar als "das beste Spiel der Welt". Vergangenes Jahr hatte sich beim Kindersoftwarepreis "Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Rio 2016" durchgesetzt, 2015 "Yoshi's Wooly World"".

In der Kategorie Elektro-Spielzeuge hat der Roboter Cozmo die Herzen der Kinder erobert. Der knuffige Raupen-Roboter ist mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet und erweckt den Eindruck, als würde er wirklich Emotionen zeigen. Cozmo erkennt seinen Besitzer, kann Bausteine stapeln und flippt manchmal auch aus, wenn man ihm Befehle gibt.

Für den Preis hatte eine Jury von mehr als 3000 Kindern Dutzende Videospiele und Elektro-Spielzeuge in Bibliotheken getestet. Vor dem Testen bekamen sie allerdings professionelle Unterstützung. Eine Fachjury aus Pädagogen, Wissenschaftlern und Journalisten hatte zuvor jeweils zehn Kandidaten pro Kategorie nominiert, um die Auswahl ein wenig einzugrenzen. Das letzte Wort hatte aber die Kinderjury.

Anmerkung der Redaktion: Der Fachjury des Kindersoftwarepreises gehört auch SPIEGEL-ONLINE-Autor Carsten Görig an.