Playstation Classic Sony kündigt Miniatur-Spielkonsole an

Sony will 20 Spiele aus der Ära der ersten Playstation erneut auf den Markt bringen - in Form einer neuen Miniatur-Konsole. Die sogenannte Playstation Classic soll einer Ankündigung des Konzerns zufolge am 3. Dezember erscheinen. Ihr Preis wird für die USA mit 99 Dollar angegeben. Was das Gerät in Deutschland kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Das Design der Playstation Classic orientiert sich am Konsolen-Klassiker, das Gerät ist allerdings rund 45 Prozent kleiner. Mit dem Fernseher verbunden wird es per beigelegtem HDMI-Kabel. Zum Paket gehören außerdem zwei Controller, die Sony zufolge mit den ursprünglichen Playstation-Gamepads identisch sind.

Sony Playstation Classic mit Zubehör

Mit alten Spiele-CD-Roms wird die Playstation Classic nichts anfangen können: Spielbar sind auf ihr lediglich 20 vorinstallierte Games.

Welche das genau sind, ist im Detail noch unklar. Sony nennt in seiner Ankündigung erst einmal nur "Final Fantasy VII", "Jumping Flash", "Ridge Racer Type 4", "Tekken 3" und "Wild Arms". Auf den ersten Blick wirkt das wie ein solides Line-up, mehr nicht - zumal selbst das wohl am meisten mit Nostalgie beladene Spiel aus dieser Reihe, "Final Fantasy VII", längst als Download für die Playstation 4 erworben werden kann.

Originell ist die Idee, eine Miniatur-Konsole samt vorinstallierten Spieleklassikern zu veröffentlichen, mittlerweile nicht mehr. Vor allem Nintendo trieb sie mit einem Mini-NES und einem Mini-SNES voran, doch auch andere Firmen nahmen sie auf. Die Nintendo-Geräte kosten je nach Händler zwischen 70 und 100 Euro.