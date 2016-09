Sony Neue Playstation 4 Pro erscheint schon im November

In nur wenigen Wochen bringt Sony eine leistungsstärkere Playstation-4-Variante auf den Markt. Bei seinem "Playstation Meeting 2016" in New York hat der Konzern ein neues Produkt namens Playstation 4 Pro enthüllt.

Von der bisherigen Playstation 4 soll sich die Konsole, über die zuvor mit dem Stichwort Neo berichtet wurde, vor allem bei der Spielegrafik abheben. Weil die Konsole bessere Hardware bietet, sollen Entwickler ihre Welten mehr aufhübschen können als bislang.

Wie gut das Ergebnis für den Spieler ist, hängt aber entscheidend vom angeschlossenen Fernseher oder Monitor ab. Sony verspricht, dass neue sowie einige aktualisierte, bereits erschienene Spiele auf HDTV-Geräten merklich besser aussehen als in Kombination mit der normalen Playstation 4.

Noch größer soll der Unterschied bei Fernsehern mit 4K- und HDR-Unterstützung sein, also auf Geräten mit einer sehr hohen Auflösung und einem großen Kontrastumfang. HDR-Support soll per Update bald auch die Standard-Variante der Playstation 4 bekommen (was die TV-Fachbegriffe genau bedeuten, steht hier).

Die neue Playstation 4 Pro soll 399 Euro kosten und am 10. November erscheinen. Mit Details zur Hardware hielt sich Sony zurück, aber es wurde zumindest erwähnt, dass die Pro-Variante ein Terabyte Speicherplatz bieten wird. In einer Pressemitteilung nach dem Event erwähnt Sony noch einen Grafikchip mit 4,2 TFLOPS - das alte Gerät wird mit 1,84 TFLOPS beworben.

Die Spieler werden nicht getrennt

Exklusivspiele soll es für die Playstation 4 Pro offenbar nicht geben: Sony betonte, man wolle die Playstation-4-Community zusammenhalten. Unter anderem hieß es, dass im nächsten "Call of Duty" Spieler aller Playstation-4-Varianten mit- beziehungsweise gegeneinander antreten können.

Neben "Call of Duty: Infinite Warfare", das für die Playstation 4 Pro optimiert wird, wurden unter anderem "Watch Dogs 2", "Fifa 17", "For Honor", "Last Days" und "Horizon: Zero Dawn" genannt.

Andrew House, der Chef von Sony Interactive Entertainment, sagte sinngemäß, mit der neuen Konsolenvariante richte sich Sony an Gamer, die das bestmögliche Spielerlebnis haben wollen - und das noch in dieser Konsolengeneration. Die Playstation 4 Pro zielt also vor allem auf Hardcore-Gamer, weniger auf Gelegenheitsspieler.

Kaum ein Wort zu VR

Auf sein bereits im Oktober erscheinendes Virtual-Reality-Headset Playstation VR ging Sony in der Präsentation fast gar nicht ein, was manchen Fan verwunderte. Es wurde lediglich erwähnt, dass die Umgebung des VR-Spiel "Farpoint" beim Spielen mit der Playstation 4 Pro besser aussehen wird.

Präsentiert wurde dafür noch eine dünnere Playstation-4-Variante, die am 15. September für 299 Euro in die Läden kommt. Die Enthüllung dieser Konsolenversion war erwartet worden, die dünnere Playstation 4 ist Sonys Antwort auf Microsofts neue Xbox One S.

In Sachen großes Konsolen-Update kommt Sony Microsoft nun aber überraschend und deutlich zuvor: Microsoft hatte auf der Spielemesse E3 zwar eine Xbox-One-Neuauflage angekündigt und dabei ein "einmaliges Konsolen-Erlebnis mit echten 4K-Gaming und High-Fidelity-VR" versprochen. "Project Scorpio" soll aber erst zum Weihnachtsgeschäft 2017 in den Handel kommen. Anders als beim Sony-Gerät ist auch der Preis von "Project Scorpio" noch nicht bekannt.

Drei Konsolen zur Auswahl

Bemerkenswert ist Sonys Vorstoß, weil Playstation-Kaufinteressenten diesen Winter nun die Wahl zwischen gleich drei Geräten haben: der alten und der leicht überarbeiteten Playstation 4 und dem neuen Topmodell. Das alte Gerät, das sich laut Sony weltweit rund 40 Millionen Mal verkauft hat, war zuletzt recht günstig zu bekommen: Ein Elektromarkt etwa verkauft aktuell jeweils zwei Konsolen zusammen für 398 Euro, das Einzelgerät kostet also gerade mal knapp 200 Euro.

Interessant wird in den nächsten Monaten und Jahren, wie Sony und andere Entwicklerstudios künftig ihre Spiele präsentieren, etwa in Werbeclips fürs Netz: Bei den Trailern, die Spielszenen in Playstation-4-Pro-Qualität zeigen, blendete Sony bei seiner Präsentation stets einen Hinweis ein. Die PS-4-Pro-Funktionen würden von Titel zu Titel variieren, hieß es, die Funktionen seien vom Typ des Bildschirms abhängig.

Man hätte auch schreiben können: Was Sie hier sehen, kriegen Sie nicht unbedingt beim Spielen zu sehen. Dafür brauchen Sie erst einmal die Playstation 4 Pro. Und dann noch einen High-End-Fernseher. Mal sehen, wie viele Spieler sich eine solche Kombination leisten werden.