Neues "South Park"-Spiel Anstinken gegen die Gesellschaft

Kacke. Vielleicht muss man es gleich am Anfang sagen. Genau so, wie man am Anfang von "South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" auf ein Klo geht, um mit einer ausgefeilten Akrobatik am Controller eine längere Sitzung zu simulieren. Pups, Furz: Kackmeister! Die erste Aufgabe des Spieles ist erfüllt.

"South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" ist ein rundenbasiertes Rollenspiel und das zweite Spiel, das die "South Park"-Erfinder Matt Stone und Trey Parker gemeinsam mit Ubisoft entwickelt haben. Es knüpft direkt an den Vorgänger "Der Stab der Wahrheit" an.

Mit seiner "South Park"-typischen Grafik sieht es nicht nur aus wie eine Folge zum Nachspielen. Dank der wirren Geschichte und dem bitterbösem Humor fühlt es sich auch genauso an.

Superheldenträume, soziale Medien und Freundschaften

Protagonist ist erneut der oder die Neue in der Stadt. Ein stummes Kind, das in ein aufwändiges Rollenspiel der "South Park"-Akteure stolpert, um dann von einer abstrusen Handlung in immer absurder werdende Gefilde getrieben zu werden. War es im Vorgänger noch ein Fantasy-Rollenspiel, das aus dem Ruder läuft, geht es diesmal um Superheldenträume, soziale Medien und Freundschaften.

Natürlich geht es bei einem "South Park"-Spiel darum, sich möglichst umfassend mit Körperausscheidungen und Sex zu befassen - immer aus der vermeintlichen Kindersicht, die das alles "Ihhh" finden, aber trotzdem fasziniert davon sind.

Deshalb kämpft man mit brennenden Furzen, schießt Plasmastrahlen aus den Augen, kann aber auch im Kampf in Paralleluniversen wechseln, um dort mit Überschallgeschwindigkeit Gegner umzurennen. Ein schöner Quatsch, der aber überzeugend funktioniert und auch nach vielen Kämpfen noch interessant bleibt.

Dafür sorgt vor allem das darunter liegende Spielprinzip, das den rundenbasierten Kampf auf ein kleines Strategieschachbrett überführt, auf dem man seine Figuren verschiebt, bis man die wirklich beste Aufstellung findet. Dann aber kann man verhasste Sechstklässler so richtig vermöbeln.

Hautfarbe als Schwierigkeitsregler

Brillant ist vor allem der beißende Humor von "South Park", der nicht an Kommentaren zur Welt spart und Spielern immer wieder einen Spiegel vorhält. Witze, bei denen einem das Lachen im Hals stecken bleibt.

Schon die Auswahl eines Geschlechts ist ein großartiger Moment, noch böser die Auswahl des Schwierigkeitsgrades: Je schwerer man den wählt, desto dunkler wird die Hautfarbe des Protagonisten. "Keine Sorge," sagt eine Stimme dazu, "das beeinflusst nicht die Schwierigkeit der Kämpfe. Nur ungefähr jeden anderen Aspekt deines Lebens."

Simpler und treffender kann man Rassismus kaum darstellen. Vor allem, weil die Auswahl tatsächlich einiges beeinflusst: Wieviel Geld man bekommt, wie andere Figuren mit einem reden.

"South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" ist für Menschen, die kichern können, wenn jemand sagt "Moment, hat er gerade einen Drachen angefurzt?" Für alle, die ein tolles, leicht altmodisches Rollenspiel suchen, das kurz genug ist, damit es auch Menschen spielen können, die keine 150 Stunden im Monat übrig haben.

Für Menschen, die mit "Machtquelle: Arsch" keine Probleme haben und sich grinsend darüber amüsieren, dass hier die Rollenspiel-Ränge "Influencer Level" heißen. Die unter den lauten Pupsen eine dringende Botschaft gegen den Wahnsinn der Welt finden - und die gerne Kackmeister sein wollen.

"South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" von Ubisoft, für Playstation 4, Xbox One und PC, ca. 60 Euro; USK: Ab 16 Jahren