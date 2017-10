Messe SPIEL Das sind die Neuheiten der Brettspiel-Branche

In Essen läuft die weltgrößte Messe zum Thema Gesellschaftsspiele. Auf der SPIEL können die Besucher noch bis Sonntag rund 1200 Spieleneuheiten ausprobieren und auf Gleichgesinnte treffen. Bei dieser Masse an Spielen kann man schon einmal den Überblick verlieren. Deshalb stellen wir in unserer Fotostrecke einige Highlights vor und schauen auf aktuelle Trends:

Die Neuheiten der Brettspielmesse Worum es wirklich geht



Gesellschaftsspiele sind in den vergangenen Jahren stetig besser geworden. Spieleerfinder aus dem In- und Ausland überraschen mit immer neuen Ideen. Der Bremer Friedemann Friese, immer in Grün unterwegs und seit Jahren einer der kreativsten deutschen Autoren, überrascht in diesem Jahr mit drei Kartenspielen. Sie kann man spielen, ohne Regeln zu lesen. Der Spieler lernt die Regeln während des Spielens: "Man kann loslegen, ohne dass man weiß, was passiert." Virtual Reality meets Escape Room im Brettspiel



Escape Rooms, bei denen die Gruppe gemeinsam Rätsel lösen und sich innerhalb von einer Stunde aus einem Szenario befreien muss, sind derzeit allgegenwärtig. Ganz neu ist ein Escape Room, bei dem eine Art Virtual-Reality-Brille zum Einsatz kommt. Hinweise müssen damit auch virtuell gefunden werden. ("Escape Room Virtual Reality" von Noris-Spiele) Brettspiel vom Erfolgsautor



Thriller-Autor Sebastian Fitzek ist mit fast zehn Millionen verkauften Büchern einer der erfolgreichsten deutschen Autoren. Gleichzeitig ist er leidenschaftlicher Spieler: "Spiele sind genau wie Bücher ein Tor in eine andere Welt", sagt er. Zusammen mit dem Spieleautor Marco Teubner hat Fitzek das kooperative Spiel "Safe House" entworfen, in dem die Spieler Zeugen eines Mordes werden und gemeinsam einen sicheren Unterschlupf erreichen müssen. Der Clou an der Sache ist, dass das "Spielbrett" ein Buch ist, durch welches sich die Spieler hindurch blättern. Vier Letten namens Brian Gomez



Innovative Spiele kommen längst nicht mehr nur aus Westeuropa und Amerika. Das "Kinderspiel des Jahres" etwa entstand in Lettland. Das Schnipps-Spiel "Ice Cool" gewann die Auszeichnung im Juni. Kurioserweise wird als Autor ein gewisser Brian Gomez genannt. Egils Grasmanis hilft bei der Aufklärung: "Ich habe das Spiel zusammen mit drei Freunden in Riga erfunden." Allerdings versprachen die vier sich wenig Erfolg "mit diesen verrückten lettischen Namen auf der Schachtel, die niemand aussprechen kann." Also nannte sich das Autorenkollektiv kurzerhand Brian Gomez. Ein schwedischer Lehrer macht den Mars bewohnbar



Den "Deutschen Spiele Preis 2017" gewann "Terraforming Mars". Es handelt sich um ein recht anspruchsvolles Strategiespiel, das genau wie "Ice Cool" in einem nordischen Kleinverlag erdacht wurde. Autor ist Jacob Fryxelius (auf dem Foto links, rechts der deutscher Verleger Carsten Reuter), promovierter Chemiker und Gymnasiallehrer aus Stockholm. Fryxelius habe viel über die Besiedelung unseres Nachbarplaneten nachgedacht und bezeichnet sein Spiel als "realistische Science-Fiction". Unterhaltsames aus Tschechien



Bei einem Blick auf die Liste der Gewinner des "Spiel des Jahres" fällt auf, dass viele Autoren aus dem Ausland stammen. Eines der jüngst ausgezeichneten Spiele ist "Codenames" vom tschechischen Autor Vlaada Chvatil. Seitdem wurden von dem Spiel weltweit mehr als eine Million Exemplare verkauft. Nun legt Chvátil mit "Codenames Duett" eine Zweipersonen-Variante nach. Der Autor hat bereits über 20 Spiele erfunden. Keines ist dabei annähernd so erfolgreich wie "Codenames". "Manchmal finde ich das ein bisschen unfair", sagt Chvatil. "'Codenames' habe ich an einem Nachmittag entwickelt. An der Entwicklung einiger Strategiespiele saß ich jahrelang." Crowdfunding klappt auch bei Spielen



Das große Wachstum der amerikanischen Brettspielszene der vergangenen zehn Jahre kann unter anderem auf sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen zurückgeführt werden. Dass man allerdings auch in Deutschland Spiele über Kickstarter finanzieren und durchaus viel Geld bekommen kann, hat Juma Al-JouJou aus Berlin bewiesen. Sein Spiel "Clans of Caledonia" fand mehr als 6000 Unterstützer, die genau 391.228 Euro für das Projekt vorschossen und sich jetzt ihr Spiel auf der Messe abholen dürfen. Fliegende Inseln zur Premiere



Neben erfolgreichen und bekannten Autoren wie Friese, Teubner oder Chvatil veröffentlichen in jedem Jahr auch Dutzende Jungautoren ihre ersten Spiele. "Noria" heißt das Erstlingswerk der Berlinerin Sophia Wagner. Das anspruchsvolle Spiel wartet mit einem ganz neuen Mechanismus auf, dem sogenannten "Wheel Building", bei dem sich jeder Spieler ein eigenes Aktionsrad aufbaut. "Es ist faszinierend, sich mit dem neuen Mechanismus auseinanderzusetzen und das Rad zu meistern," sagt Wagner. Interessierte können es am Stand der Edition Spielwiese ausprobieren. Jüngster Autor der Messe?



Mit 17 Jahren könnte Lukas Brand der jüngste Spieleautor der Messe sein. Die jüngste Autorin dürfte allerdings seine Schwester Emely sein, die nicht auf die Messe kommen konnte. Zusammen haben die beiden das Kartenspiel "Schummel Hummel" entworfen. Der Spieler darf mogeln und stibitzen, solange er nicht auffliegt. Das Spiel ist übrigens Nachfolger des erfolgreichen "Mogel Motte", das die beiden bereits vor fünf Jahren veröffentlichten. Damit treten Lukas und Emely bereits in sehr jungen Jahren in die Fußstapfen ihrer Eltern Inka und Markus Brand, die auf der diesjährigen SPIEL ihr hundertstes Spiel veröffentlichen. Freunde der analogen Unterhaltung



Die Brettspielebranche boomt also. Mittlerweile gibt es sogar eine Reihe an YouTubern, die sich mit dem Thema befassen. Am erfolgreichsten sind dabei Johannes Jäger (links) und Jan Cronauer, besser bekannt als Hunter und Cron. Auf der Videoplattform haben sie mehr als 20.000 Abonnenten und fast acht Millionen Views. Den Boom der vergangenen Jahre erklärt Jäger: "Brettspielen in Deutschland war vor allem etwas, was in Familien nebenbei betrieben wurde." Das ändere sich jetzt und mehr Menschen nennen das Brettspielen ein "ernstzunehmendes Hobby". War früher nicht doch alles besser?



Wolfgang Friebe könnte es wissen. Er ist seit 1987 Redakteur bei der "Fairplay", einem Brettspiel-Magazin, das eine Gruppe Enthusiasten unentgeltlich und als Hobbyprojekt betreibt. Zur SPIEL kommt er seit 1985. "Heute ist alles größer und bunter, das Material der Spiele ist viel besser und die Regeln auch", sagt er. "Außerdem ist es viel internationaler." Anfang der Nullerjahre sei es so richtig explodiert. "Früher konnte ich einen Jahrgang noch komplett durchspielen," sagt Friebe. Heute schaffe er das nicht mehr, obwohl der Vielspieler noch immer über 70 neue Spiele pro Jahr spielt. War es früher also besser? Eher nicht.

Die Phrase vom "guten, alten Brettspiel", das trotz der digitalen Konkurrenz mal wieder ein Comeback hinlege, sollte man in Essen übrigens tunlichst vermeiden. Der Satz stimmt einfach nicht und alle Anwesenden wissen es.

Gesellschaftsspiele, die neuerdings gerne als analoge Spiele bezeichnet werden, waren nämlich nie out, was man schon daran sehen kann, dass die SPIEL in jedem Jahr ihres Bestehens gewachsen ist. Trafen sich 1983 noch ein paar Hundert Enthusiasten in der Volkshochschule Essen zum gemeinsamen Spielen, werden in diesem Jahr wieder mehr als 170.000 Besucher aus der ganzen Welt im Messezentrum erwartet.

Hendrik Breuer Viele Spiele kann man auf der Messe direkt probespielen