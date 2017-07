Brettspiel-Auszeichnung "Kingdomino" ist das "Spiel des Jahres 2017"

Ein sehr einfaches, vom Klassiker "Domino" inspiriertes Legespiel hat den wichtigsten Preis für Gesellschaftsspiele gewonnen. In Berlin wurde am Montag "Kingdomino" als 39. "Spiel des Jahres" ausgezeichnet.

Bei "Kingdomino" puzzeln die Spieler sich ein fünf mal fünf Felder großes Königreich zusammen und versuchen ähnlich wie bei "Domino" die neuen Plättchen passend an bereits ausliegende anzulegen. Dabei ist es entscheidend, möglichst große Flächen mit gleichen Landschaften zu bilden. Nominiert zum "Spiel des Jahres" waren neben dem Gewinner noch "Wettlauf nach El Dorado" und "Magic Maze".

In unserer Bildergalerie stellen wir das "Spiel des Jahres", "Das Kennerspiel des Jahres" sowie alle nominierten Spiele vor:

Mit wem? Mit erfahrenen Spielern, die etwas Zeit mitbringen. Wer sich auf "Terraforming Mars" einlässt, wird mit einem fantastischen Strategiespiel belohnt. Und was sagt die Jury? "Terraforming Mars simuliert in überragender Detailliertheit einen der kühnsten Träume der Menschheit. Dank der fantastischen thematischen Einbettung wird jede Partie zu einem Weltraum-Abenteuer." Terraforming Mars von Jacob Fryxelius, Schwerkraft Verlag, 1-5 Spieler, ca. 60 Euro. Anzeige "Terraforming Mars" Bei Amazon bestellen.

Nominiert als Kennerspiel des Jahres 2017: Terraforming Mars - Besiedelung des roten Planeten "Terraforming Mars" ist das mit Abstand komplexeste und längste der 2017 nominierten Spiele. Es ist ein Aufbauspiel mit ungewöhnlichem, aber sehr überzeugend umgesetztem Thema: der Besiedelung des roten Planeten durch konkurrierende Konzerne. Diese versuchen zwar, sich gegenseitig zu übertrumpfen, müssen aber doch gemeinsam den Planeten erdähnlich und somit bewohnbar machen. Das gibt die meisten Punkte. So spielt man zwar gegeneinander, es fühlt sich aber nie zu kompetitiv an, da jeder mal etwas fürs große Ganze tut, von dem alle profitieren.

Mit wem? Eher in der feuchtfröhlichen Runde am Freitagabend als am Sonntagnachmittag mit Oma, Opa und den Kindern. Und was sagt die Jury? "Die außergewöhnlichen Zugregeln sowie das Agieren unter Zeitdruck [kurbeln] die Adrenalin-Produktion an und bringen die Körper der Spieler in Wallung. Diese mitreißende Hektik lässt einfach niemanden kalt." Magic Maze von Kasper Lapp, Pegasus Spiele, 1-8 Spieler, ca. 25 Euro. Anzeige "Magic Maze" Bei Amazon bestellen.

Nominiert als Spiel des Jahres 2017: Magic Maze - Hektik im Einkaufszentrum "Magic Maze", zu Deutsch "Magisches Labyrinth", ist ein Spiel für bis zu acht Personen, das mit einer Spieldauer von drei bis 15 Minuten ungewöhnlich kurz ist. Die Spieler versuchen gemeinsam und in Echtzeit, vier Helden durch ein verwinkeltes Einkaufszentrum zu lotsen. Alle Spieler sind immer dran und dürfen jede Figur bewegen, allerdings jeweils nur in eine Richtung. Man darf zudem die meiste Zeit über nicht sprechen! Damit ist klar, dass es sich um ein Partyspielchen handelt, bei dem trotz des Sprechverbots natürlich immer großes Bohei herrscht. Innovativ ist "Magic Maze" auf jeden Fall, wie oft die Mitspieler allerdings Lust auf so viel Hektik haben, ist eine andere Frage.

Nominiert als Spiel des Jahres: Wettlauf nach El Dorado - Durch den Dschungel Reiner Knizia, der mit "Keltis" das "Spiel des Jahres 2008" gewonnen und in den letzten dreißig Jahren Hunderte Spiele veröffentlicht hat, ist mit diesem Rennspiel zum südamerikanischen Goldland mal wieder ein großer Wurf gelungen. Ein modularer Spielplan sorgt dafür, dass sich der Dschungel in jeder Partie neu zusammensetzt. Für die Entdecker, die ihn durchqueren müssen und dafür das passende Kartendeck benötigen, bedeutet dies, dass sie ständig neu überlegen müssen, welche Kartenstrategie zum Sieg führen könnte. Das Spielprinzip ist noch immer sehr eingängig, die taktischen Möglichkeiten allerdings sind vielfältig.

Mit wem? Mit allen. "Kingdomino" ist so einfach, dass es jeder versteht, der irgendwie Interesse an Spielen hat. Und was sagt die "Spiel des-Jahres"-Jury? "Das Planen der weitläufigen Ländereien rund um die Burg und der kluge Mechanismus bei der Plättchenauswahl sind stimmig miteinander verzahnt und meisterlich auf das Wesentliche reduziert." Kingdomino von Bruno Cathala, Pegasus Spiele, 2-4 Spieler, ca. 19 Euro. Anzeige "Kingdomino" Bei Amazon bestellen.

Spiel des Jahres 2017: Kingdomino - Puzzeln im Königreich "Kingdom" - "Königreich" - plus "Domino" ergibt "Kingdomino". Im Namen dieses unkomplizierten Legespiels, das man locker in 20 Minuten runterspielen kann, steckt fast schon sein gesamtes Programm. Ähnlich wie bei "Domino" dürfen sich die Spieler in jeder Runde ein zweigeteiltes Plättchen nehmen und damit ihr Königreich (ausgehend von nur einer Burg) auf eine Größe von fünf mal fünf Feldern ausbauen. Wenn die Plättchen verteilt werden, kommt es aufs richtige Timing und etwas Glück an. Das ist kinderleicht und von außerordentlicher spielerischer Klarheit. Es darf einem eben nur nicht zu wenig sein.

Neue Ebene mit schlichter Eleganz

Das vom Franzosen Bruno Cathala erdachte "Kingdomino" kommt mit so wenigen Regeln aus, dass es in ein paar Minuten erklärt und in weniger als einer halben Stunde durchgespielt werden kann. Die Jury des "Spiel des Jahres" hielt vor allem die spielerische Klarheit von "Kingdomino" für auszeichnungswürdig. Das Spiel hebe "das altehrwürdige Dominoprinzip auf eine neue Ebene, ohne dabei die schlichte Eleganz des Vorbilds zu verlieren", schreiben die Juroren in ihrer Begründung.

Autor Cathala, ein Veteran der Spieleszene, erklärte während der Veranstaltung, dass er "Domino" bereits mit seinen Großeltern gespielt habe. Er sei von jeher von dessen Spielmaterial fasziniert gewesen, allerdings nicht so sehr von den Regeln. Deshalb habe er versucht, ein modernes Spiel mit dem altbekannten Material zu erschaffen.

Das "Spiel des Jahres" gilt als die wichtigste Auszeichnung für Brettspiele, die den Verkauf der ausgezeichneten Spiele gehörig ankurbelt. Pegasus Spiele, Herausgeber von "Kingdomino", kann jetzt auf jeden Fall die Maschinen anschmeißen und Hunderttausende Exemplare des Spiels drucken. Von "Camel Up" etwa, dem "Spiel des Jahres 2014", ebenfalls erschienen bei Pegasus, wurden laut Verlagsangaben bereits über eine halbe Millionen Exemplare verkauft.

Diese Extrawerbung hat die "Exit"-Spielereihe des Ehepaars Inka und Markus Brand aus Gummersbach, die am Montag mit dem "Kennerspiel des Jahres 2017" ausgezeichnet wurde, vermutlich nicht mehr nötig. Immerhin wurden bereits über 250.000 Exemplare der kleinen "Escape-Räume als Brettspiel" verkauft, demnächst erscheinen "Exit"-Lizenzausgaben in 20 Sprachen. Sechs verschiedene Räume sind bereits erhältlich, weitere - darunter ein Fall für "Die drei Fragezeichen" - kommen im Herbst hinzu.

Mit dem "Kennerspiel des Jahres" werden Spiele ausgezeichnet, die vom Anspruch her leicht über dem "Spiel des Jahres" liegen. Das Kennerspiel soll Spielfreunde dazu motivieren, auch einmal ein komplizierteres Spiel auszuprobieren. Nominiert waren neben "Exit" noch "Räuber der Nordsee" und "Terraforming Mars".

