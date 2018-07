Brettspiel-Preis "Azul" ist das "Spiel des Jahres 2018"

Mit "Azul" hat Spieleautor Michael Kiesling bereits zum dritten Mal den bedeutendsten Spielepreis der Welt gewonnen. Zuletzt bekam er die Auszeichnung vor 18 Jahren zusammen mit Co-Autor Wolfgang Kramer für "Torres". Das Turmbau-Spiel ist heute allerdings etwas in Vergessenheit geraten und gilt nicht unbedingt als einer der Überflieger unter den seit heute vierzig "Spielen des Jahres".

"Azul" könnte eine bessere Zukunft beschieden sein. Vielleicht wird es ja sogar ein Klassiker wie die früheren Gewinner "Catan", "Carcassonne" und "Zug um Zug". Gut verkauft es sich schon jetzt: Von "Azul" sind seit Herbst vergangenen Jahres bereits mehr als 320.000 Exemplare abgesetzt worden, übersetzt wurde es in 25 Sprachen. Das Spiel ist zudem aktuelles "Spiel des Jahres" ("As d'Or") in Frankreich. (Auch auf SPIEGEL ONLINE wurde "Azul" schon zu Weihnachten als ein "Highlight des Spielejahres" bezeichnet.) "Azul" setzte sich gegen die ebenfalls nominierten "The Mind" und "Luxor" durch.

Die Jury lobt, dem Autor Kiesling sei "die Meisterleistung gelungen, einem einfachen Auswahlmechanismus so viel Tiefgang zu verleihen, dass dieser einen nahezu endlosen Wiederspielreiz auslöst."

Als "Kennerspiel des Jahres" wurde ein Spiel mit beeindruckend sperrigem Namen ausgezeichnet: "Die Quacksalber von Quedlinburg" des österreichischen Spieleautors Wolfgang Warsch.

Warsch ist der Shootingstar unter den Spieleautoren, dem das Kunststück gelang, insgesamt drei Spiele auf den Nominierungslisten zu "Spiel des Jahres" ("The Mind" ist nämlich auch von ihm) und "Kennerspiel des Jahres" zu platzieren. Das gab es noch nie. Das Ganze ist vor allem deshalb beachtlich, weil Warsch bisher kaum mit Spiele-Veröffentlichungen in Erscheinung getreten war. "Die Quacksalber von Quedlinburg" stach Warschs zweites nominiertes Kennerspiel "Ganz schön clever" aus sowie "Heaven & Ale" von Kiesling und Co-Autor Andreas Schmidt.

In der Bildergalerie stellen wir das neue "Spiel des Jahres", das "Kennerspiel" sowie alle mitnominierten Spiele vor. Zudem schauen wir auf ein ausgezeichnetes Kinderspiel, das bereits Vierjährige spielen können:

Das "Spiel des Jahres 2018" Die Nominierten auf einen Blick: Den Hauptpreis gewann das dritte Spiel von oben, "Azul". "Azul" - "Spiel des Jahres 2018"

"Azul" ist eines der schönsten Spiele der letzten Zeit. Spielerisch ist es leicht zu erlernen und abstrakt: Man versucht, hochwertige Kunstharz-Fliesen bzw. Azulejos nach eingängigen Regeln einzusammeln und mit ihnen einen portugiesischen Palast zu verzieren. Das Spiel geht schnell von der Hand und wird mit jeder Partie taktischer. Ständig werden einem neue Kniffe und kleine Tricks bewusst. In dem Sinne erinnert "Azul" an die Bestseller "Carcassonne" und "Zug um Zug": leicht zu erlernen mit blitzschnellen Zügen, aber großer taktischer Tiefe. Das sagt die Jury zu "Azul":

"Die fast schon nüchterne Funktionalität des Spielbretts ist ein gelungener Kontrast zur wunderbaren Ästhetik des entstehenden Mosaiks. Die Haptik der Kachelsteine verstärkt den wertigen Eindruck. Allein das Material ist ein Genuss."



Azul von Michael Kiesling, Plan B Games/ Pegasus, 2-4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 38 Euro. "The Mind" - Nominiert fürs "Spiel des Jahres 2018"

Bei "The Mind" geht es augenscheinlich nur darum, dass alle Spieler gemeinsam Zahlenkarten in aufsteigender Reihenfolge auf einen Stapel legen. Allerdings ohne miteinander zu kommunizieren. Was unmachbar und esoterisch klingt, entpuppt sich als durchaus schaffbar, zumindest bis zu einer bestimmten Anzahl an Karten. Das Spiel präsentiert auch eine Erklärung, warum das alles funktionieren kann. Klingt zwar nach "Mindfreak", scheint aber zu stimmen. Meist funkt man nach einer Weile tatsächlich auf einer Welle. Für kleines Geld kann man das ruhig selbst einmal ausprobieren. Das sagt die Jury zu "The Mind":

"Verblüffend! Faszinierend! Genial! Wolfgang Warsch synchronisiert die Spielewelt. Emotionale Momente bereichern dabei die zunehmende Verschmelzung von Geist und Materie. Eine erstaunliche Erfahrung, die jeder Spieler mal gemacht haben sollte."



The Mind von Wolfgang Warsch, NSV, 2-4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 9 Euro. "Luxor" - Nominiert fürs "Spiel des Jahres 2018"

Seit dem legendären "Hase und Igel" hat kein richtiges Rennspiel mehr den Preis gewonnen. Der Klassiker mit den Karotten wurde übrigens 1979 als allererstes Spiel mit dem Titel ausgezeichnet. "Luxor" wäre ein guter Kandidat gewesen. Als Abenteurer machen sich die Spieler auf, tief in eine Pyramide einzudringen und Mumien zu finden. Nebenbei sammeln sie allerhand Wertvolles ein. Toll an dem Spiel ist ein neuartiger Zugmechanismus, bei dem man immer jeweils nur die auf der Hand ganz rechts oder ganz links gehaltene Karte einsetzen kann. Das macht das Spiel taktisch, allerdings auf einem Niveau, das die ganze Familie mitspielen lässt. Das sagt die Jury zu "Luxor":

"Rüdiger Dorn legt mit 'Luxor' eine moderne Interpretation des Schatzsammelspiels vor, in dessen Zentrum der sowohl schnell verständliche als auch fordernde Kartenmechanismus steht."



Luxor von Rüdiger Dorn, Queen Games, 2-4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 39 Euro. "Die Quacksalber von Quedlinburg" - "Kennerspiel des Jahres 2018"

Die Spieler werden in diesem Spiel zu Quacksalbern, die in ihren Stoffbeuteln Zaubertränke brauen und hoffen, dass ihnen der Kessel nicht um die Ohren fliegt - denn dann verlieren sie viele Punkte. Es geht also darum, immer die richtigen Zutaten aus den Beuteln zu ziehen. Kein Problem, wenn noch 20 Ingredienzien im Beutel sind, von denen nur eine zum großen Knall führt. Aber was, wenn wir bei zehn sind oder sieben oder vier? "Die Quacksalber von Quedlinburg" ist ein Zockspiel, bei dem man ständig ein höheres Risiko eingehen will. Das ist auf jeden Fall aufregend, manchmal zieht sich das Spiel allerdings auch etwas hin. Das sagt die Jury zu "Die Quacksalber von Quedlinburg":

"Schadenfreude, Jubel und Wehklage wechseln sich in schneller Abfolge ständig ab. Ein reines Glücksspiel? Nein, denn Autor Wolfgang Warsch lässt den Spielern dank des exquisiten Grundrezepts viele taktische Freiheiten beim Verfeinern. So wird aus der Tüten-, äh Beutelsuppe ein schmackhaftes Gericht für Spielegourmets."



Die Quacksalber von Quedlinburg von Wolfgang Warsch, Schmidt Spiele, 2-4 Spieler ab 10 Jahren, ca. 30 Euro. "Ganz schön clever" - Nominiert fürs "Kennerspiel des Jahres 2018"

Ein Spiel, das auf den ersten Blick wie eine verkomplizierte "Kniffel"-Variante aussieht, soll ein Kennerspiel sein? Würfeln und ankreuzen, statt taktieren und große Pläne schmieden oder was man sonst in diesem Spiele-Segment so macht? "Ganz schön clever" ist tatsächlich nicht schwierig, das ist in ein paar Minuten erklärt. Einfach ist es aber nicht, da man nach jedem Würfelwurf abwägen muss, welche Würfel man behält, welche weggelegt werden und was man den Mitspielern überlässt. Zudem sind die fünf Bereich auf dem Ankreuzblock so sehr miteinander verwoben, dass einem erst nach ein paar Runden auffällt, wo man richtig punkten kann. Mit "Kniffel" hat das nichts mehr zu tun. Ein wirklich cleveres Spiel, das übrigens auch solo hervorragend funktioniert. Das sagt die Jury zu "Ganz schön clever":

"Wolfgang Warsch hat mehrere Mini-Aufgaben so intelligent miteinander verknüpft, dass die Spieler mit jedem Wurf eine knifflige Entscheidung treffen müssen. Das erzeugt Spannung und weckt Ehrgeiz, in immer wieder neuen Partien den Highscore hochzutreiben."



Ganz schön clever von Wolfgang Warsch, Schmidt Spiele, 1-4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 13 Euro. "Heaven & Ale" - Nominiert fürs "Kennerspiel des Jahres 2018"

Gebraut wird auch in "Heaven & Ale", allerdings kein Zaubertrank sondern Bier nach dem Reinheitsgebot mit nur vier Zutaten. Nicht nur optisch und thematisch (Mönche im Mittelalter) ist "Heaven & Ale" das traditionellste der sechs nominierten Spiele. Es ist ein recht klassisches Optimierungs- und Legespiel, bei dem immer folgenreiche Entscheidungen getroffen werden. Es ist auch das einzige in der illustren Reihe der sechs nominierten Spiele, das nicht sonderlich konzentrierte Spieler überfordern könnte. Für erfahrene Spieler ist es eine schöne Herausforderung und rundet diesen Jahrgang sehr gut ab. Das sagt die Jury zu "Heaven & Ale":

"'Heaven & Ale' demonstriert mit seiner klaren Struktur, dass das Reinheitsgebot auch auf Spieldesign anwendbar ist. Die schnörkellose Mechanik stellt die Spieler immer wieder vor eine knifflige Herausforderung. Die richtige Ressourcen-Balance und das passende Timing bei den knappen Wertungsmöglichkeiten zu finden, ist eine anregende Aufgabe."



Heaven & Ale von Michael Kiesling und Andreas Schmidt, eggertspiele, 2-4 Spieler ab 12 Jahren, ca. 38 Euro. Funkelschatz - Das "Kinderspiel des Jahres 2018"

Im Juni wurde übrigens schon das "Kinderspiel des Jahres 2018" gekürt. "Funkelschatz" heißt das ausgezeichnete Spiel, in dem kleine Drachen versuchen, einen Eisturm zum Schmelzen zu bringen und bunte Juwelen herauspurzeln zu lassen. Dazu müssen sie einen Eisring nach dem anderen entfernen und jeweils erraten, welche Farben die Juwelen haben, die herunterfallen. Das Spiel kommt erstaunlich gut an bei kleinen Spielerinnen und Spielern, selbst Vierjährige können schon mitmachen, wenn man sie anleitet. Da alle anderen nominierten Spiele erst ab mindestens acht Jahren empfohlen werden, ist "Funkelschatz" eine tolle Wahl, wenn man kleinere Kinder zu Hause hat. Das sagt die Jury zu "Funkelschatz":

"Hier fiebert die ganze Familie gerne mit. Ein Tochter-Vater-Gespann, die Autoren Lena und Günter Burkhardt, verbindet eine kindgerechte Geschichte, einen klassischen Mechanismus und faszinierendes Material zu einem Spieleabenteuer, das Kinder immer wieder fesselt."



Funkelschatz von Lena & Günter Burkhardt, Haba, 2-4 Spieler ab 5 Jahren, ca. 15 Euro.

Das Spiel "Die Quacksalber von Quedlinburg" hieß ursprünglich "Most Wanted" und fand im Wilden Westen statt, verriet Warsch während der Verleihung. Erst im Laufe der redaktionellen Bearbeitung wurde das Geschehen in den Harz verlegt. Auch das "Spiel des Jahres" "Azul" handelte nicht immer vom Fliesenlegen am portugiesischen Königshofe: Autor Kiesling konzipierte das Spiel als rein abstraktes Legespiel mit ganz normalen Holzplättchen und bot es dem Verlag unter dem Titel "Einstein" an.

Augenscheinlich machte der deutsch-kanadische Verlag Plan B Games aus einem guten ein sehr gutes Produkt, das in diesem starken Spielejahrgang mit sechs tollen und unterschiedlichen Kandidaten auf den Nominierungslisten schon seit Monaten als großer Favorit auf die Auszeichnung galt.

Mit einem "Sonderpreis" wurde das Legacy-Spiel "Pandemic Legacy: Season 2" ausgezeichnet, das von der Komplexität her noch um einiges über dem "Kennerspiel"-Niveau liegt. Die Jury wollte die "außerordentliche Autorenleistung" allerdings würdigen und hat deshalb den einmaligen Sonderpreis ausgelobt. Auch dieses Spiel wurde bereits zu Ostern auf SPIEGEL ONLINE empfohlen, allerdings nur für feste Gruppen und Leute mit sehr viel Zeit.