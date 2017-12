Download-Tipps für Konsole und PC Diese zehn Spiele-Perlen lohnen sich wirklich

In "Everything" geht es um alles. Man kann darin Stein sein, der Paarungstänze vorführt, ein deprimierter Ventilator oder eine Giraffe. "Everything" ist ein Spielkasten, in dem immer wieder lustige Sachen geschehen und man in kürzester Zeit vom Mikrokosmos in Galaxien wechseln kann. Es ist ein intelligenter Spaß über das Leben und viel mehr Spiel als das meiste, was unter dieser Bezeichnung erscheint. Wer sich auf "Everything" einlässt, entdeckt ein kleines Meisterwerk. Mehr zum Spiel in unserer Rezension.



"Everything" von David O’Reilly für Playstation 4 und PC, 14,99 Euro; Download unter everything-game.com