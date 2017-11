Spielefans ködern, sie anfüttern: So könnte man das nennen, was Electronic Arts (EA) mit seinem Abodienst Access versucht. Für nur vier Euro im Monat bekommen Xbox-One- und PC-Spieler Zugriff auf gleich mehrere Dutzend EA-Spiele, die sonst oft schon einzeln mehr kosten.

Bekannte Titel wie "Fifa 17", "Star Wars Battlefront" und "Battlefield 1" warten in der Vault genannten Online-Bibliothek darauf, gespielt zu werden - drei Spiele, zu denen EA gerade zum Vollpreis angebotene Nachfolger oder neue, kostenpflichtige Erweiterungen im Portfolio hat.

"Wir nutzen die Möglichkeit, dass man per EA Access 'Fifa' spielen kann, vor allem dafür, dass Spieler ins nächste Spiel reinkommen", sagt Jens Kosche, EAs Deutschland-Chef. "Die probieren das alte aus und sind so angefixt, dass sie auch das neue haben wollen. Deshalb packen wir ein 'Fifa' jeweils zwei, drei Monate vor dem neuen Teil in die Vault."

Ein wachsender Markt

EAs Access-Paket, 2014 gestartet, ist eins von mehreren Flatrate-Angeboten, mit denen Spielefirmen um das Interesse und das Geld von PC- oder Konsolenspielern buhlen. Es ist ein Experiment, ob und wie man einerseits Gamer stärker an sich binden und anderseits ältere Spiele attraktiv neu verpacken kann.

Seit 2017 mischen in Deutschland nun auch Sony und Microsoft im Flatrate-Markt mit. Ihre Dienste heißen Playstation Now und Xbox Game Pass. Beide Services ähneln sich von der Idee her, bei Preis und Technik gibt es aber Unterschiede. So werden die Spiele bei Playstation Now gestreamt und beim Game Pass heruntergeladen.

Unser Infokasten stellt die drei großen Flatrates und zwei weitere Angebote vor:

Diese Games-Flatrates gibt es

Xbox Game Pass





Bevor man ein Spiel spielen kann, muss es heruntergeladen werden. Spielen lassen sich die Titel solange, wie man für den Game Pass bezahlt, danach verliert man den Zugang. Wer die Online-Multiplayer-Funktionen von Spielen nutzen will, der braucht, wie bei anderen Xbox-Spielen üblich, auch noch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold.



Game-Pass-Abonnenten bekommen bei Xbox-One-Spielkäufen in Microsofts Online-Shop 20 Prozent Rabatt. Add-ons zu Spielen, die im Game Pass enthalten sind, erhält man 10 Prozent günstiger. Der Xbox Game Pass ist eine Spieleflatrate von Microsoft, die jedoch auch Spiele anderer Firmen beinhaltet. Xbox-One-Besitzer bekommen für zehn Euro pro Monat Zugang zu mehr als Hundert Spielen, darunter Blockbuster wie "Halo 5: Guardians" und "BioShock Infinite", aber auch Indie-Games wie "Brothers: A Tale of Two Sons". Fast alle Spiele im Paket sind schon etwas älter, teils handelt es sich um Xbox-360-Titel.Bevor man ein Spiel spielen kann, muss es heruntergeladen werden. Spielen lassen sich die Titel solange, wie man für den Game Pass bezahlt, danach verliert man den Zugang. Wer die Online-Multiplayer-Funktionen von Spielen nutzen will, der braucht, wie bei anderen Xbox-Spielen üblich, auch noch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold.Game-Pass-Abonnenten bekommen bei Xbox-One-Spielkäufen in Microsofts Online-Shop 20 Prozent Rabatt. Add-ons zu Spielen, die im Game Pass enthalten sind, erhält man 10 Prozent günstiger.

EA Access





EA Access gibt es auch für PC-Spieler, für sie heißt das Angebot Origin Access. Auf beiden Plattformen bekommen Access-Mitglieder 10 Prozent Rabatt, wenn sie weitere EA-Titel oder Zusatzinhalte kaufen. Ebenso stehen Access-Kunden manche neue EA-Spiele bereits zum Ausprobieren zur Verfügung, bevor sie offiziell erscheinen. Xbox-One-Nutzer brauchen zusätzlich Microsofts kostenpflichtigen Dienst Xbox Live Gold, wenn sie Access-Titel übers Internet gegen andere Spieler spielen wollen. EA Access ist ein Flatrate-Angebot der Spielefirma Electronic Arts (EA) für Xbox-One-Besitzer. Es kostet vier Euro im Monat oder 25 Euro im Jahr. Für dieses Geld bekommt der Kunde solange er weiter bezahlt Zugang zu Spielen wie "Battlefield 1", "Star Wars Battlefront" und "Mass Effect Andromeda", die sich herunterladen lassen, teils mit sonst kostenpflichtigen Erweiterungen, teils ohne. Von EAs Sportspielen wie "Fifa" und "NHL" findet sich in der Regel der zweitneueste Serienteil im Paket.EA Access gibt es auch für PC-Spieler, für sie heißt das Angebot Origin Access. Auf beiden Plattformen bekommen Access-Mitglieder 10 Prozent Rabatt, wenn sie weitere EA-Titel oder Zusatzinhalte kaufen. Ebenso stehen Access-Kunden manche neue EA-Spiele bereits zum Ausprobieren zur Verfügung, bevor sie offiziell erscheinen. Xbox-One-Nutzer brauchen zusätzlich Microsofts kostenpflichtigen Dienst Xbox Live Gold, wenn sie Access-Titel übers Internet gegen andere Spieler spielen wollen.

Playstation Now





Der Zwang, ständig online zu sein, mag viele Spieler trotzdem nerven, zumal man durchs Streaming stark von der Technik Dritter abhängig ist. Mit 17 Euro pro Monat ist der Sony-Dienst zudem relativ teuer. Auch ein Jahresabo mit einem günstigeren Monatspreis gibt es in Deutschland bislang nicht.



Zu Playstation Now gehören derzeit vor allem Playstation-3-Titel verschiedener Hersteller. Unter den mehr als 400 Spielen finden sich immerhin auch echte Klassiker wie "Red Dead Redemption" und "The Last of Us", die man normalerweise nicht auf dem PC spielen kann. Playstation Now ist ein Spielestreaming-Dienst von Sony für die Playstation 4 und den PC. Anders als bei EA Access und dem Xbox Game Pass werden Spiele hier nicht vollständig heruntergeladen. Stattdessen werden sie per Stream übertragen, Sony empfiehlt dafür eine Internetverbindung mit mindestens 5 Mbit pro Sekunde. Da die Spiele auf Sony-Servern laufen und Speicherstände in der Cloud gesichert werden, wird kaum Platz auf der Festplatte benötigt.Der Zwang, ständig online zu sein, mag viele Spieler trotzdem nerven, zumal man durchs Streaming stark von der Technik Dritter abhängig ist. Mit 17 Euro pro Monat ist der Sony-Dienst zudem relativ teuer. Auch ein Jahresabo mit einem günstigeren Monatspreis gibt es in Deutschland bislang nicht.Zu Playstation Now gehören derzeit vor allem Playstation-3-Titel verschiedener Hersteller. Unter den mehr als 400 Spielen finden sich immerhin auch echte Klassiker wie "Red Dead Redemption" und "The Last of Us", die man normalerweise nicht auf dem PC spielen kann.

GeForce Now





Schaut man sich auf der Nvidia-Website die Spieleauswahl an, stößt man im Kontext des Dienstes auf Spiele wie "The Witcher 3". Hier gilt es zu beachten, dass aber nur jene Spiele im Monatspaket sind, die auf der Website als "Included" gelistet sind. Das sind größtenteils eher kleinere oder nicht mehr ganz so aktuelle Spiele. An bekannten Titeln sind zum Beispiel "Deus Ex: Human Revolution", "The Witcher 2" und "Just Cause 2" im Abo enthalten. GeForce Now ist ein Flatrate-Service für Besitzer von Nvidias Shield-Streaminggeräten. Für zehn Euro im Monat kann man laut der Dienst-Website mehr als 60 PC-Spiele abrufen. Nvidia lockt damit, dass sich durch das Streaming Titel in hoher Auflösung und mit 60 Bildern pro Minute spielen lassen. Wer diese Qualität erleben will, dem wird allerdings ein Internetzugang mit 50 Mbit pro Sekunde empfohlen. Bei Breitbandverbindungen werden für Geforce Now grundsätzlich mindestens zehn Mbit pro Sekunde gebraucht.Schaut man sich auf der Nvidia-Website die Spieleauswahl an, stößt man im Kontext des Dienstes auf Spiele wie "The Witcher 3". Hier gilt es zu beachten, dass aber nur jene Spiele im Monatspaket sind, die auf der Website als "Included" gelistet sind. Das sind größtenteils eher kleinere oder nicht mehr ganz so aktuelle Spiele. An bekannten Titeln sind zum Beispiel "Deus Ex: Human Revolution", "The Witcher 2" und "Just Cause 2" im Abo enthalten.

Humble Monthly Bundle mit Humble Trove