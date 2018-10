4. "Drop it"



"Drop it" sieht aus wie ein bunter Abklatsch von "Vier gewinnt". Doch auch hier stimmt der erste Eindruck nicht, auch wenn bei "Drop it" ebenfalls Spielsteine in einen Schacht geworfen werden. Allerdings haben die Spielsteine verschiedene Formen und Farben. Wenn man sie hineinfallen lässt, dürfen sich weder gleiche Farben noch gleiche Formen berühren. Schnell entsteht ein faszinierendes Gebilde. Man kann das Spiel zwar durchaus so spielen, dass es für Kinder zu kompliziert wird, in der einfachsten Variante ist es für Sechsjährige aber locker schaffbar.