"Star Wars Battlefront 2" im Test Auf der dunklen Seite der Macht

Spoiler-Hinweis: Dieser Artikel fasst grob zusammen, um was es in der Kampagne von "Star Wars Battlefront 2" geht.

Zum Popkultur-Phänomen "Star Wars" gab es schon zahlreiche Videospiele. Keines jedoch war bisher kommerziell so erfolgreich wie der Mitte November 2015 veröffentlichte Multiplayer-Shooter "Star Wars Battlefront". Mit dem Nachfolger wollen die Entwickler von DICE nun an den Action-Hit anknüpfen. Publisher Electronic Arts (EA) hat das Spiel in zahlreichen Punkten überarbeiten lassen und es unter anderem um eine Einzelspieler-Kampagne ergänzt, wie sie sich viele Fans gewünscht hatten.

Das separat von EA Motive Studios produzierte Solo-Erlebnis schlägt auf kreative Weise die inhaltliche Brücke zwischen "Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und dem sieben Teil "Das Erwachen der Macht".

Der Spieler erlebt die Handlung hier nicht aus der Sicht eines Rebellen, sondern verkörpert Iden Versio, eine Elite-Agentin des Galaktischen Imperiums. Versio ist entsprechend betroffen, als der zweite Todesstern kurz nach Spielbeginn vor ihren Augen explodiert, was eine Reihe dramatischer Ereignisse in Gang setzt - die scheinbar nur sie aufhalten kann.

So sieht "Battlefront 2" aus Gelungener Kampagnenauftakt in "Battlefront 2": Zu Spielbeginn erlebt der Spieler einige Schlüsselszene aus der Sicht einer kleinen Droiden-Einheit namens ID-10. ID-10 kann lautlos durch die Gegend schweben, Computerterminals hacken und bei Gefahr Elektroschocks verteilen. In die Schusslinie der Rebellen sollte man ihn trotzdem nicht manövrieren. Vardos, die Heimatwelt der Hauptfigur Iden Versio, steht in Flammen. Warum genau, wird an dieser Stelle nicht verraten. Gleich geht's im Cockpit eines tonnenschweren AT-AT-Kampfläufers weiter. Luke Skywalker ist einer von insgesamt fünf Helden, die im Verlauf der Kampagne einen Gastauftritt als spielbare Figur feiern. Hersteller EA konnte alle bekannten deutschen Synchronsprecher verpflichten, was der Atomsphäre zugutekommt. Schicke grafische Details: Mit jedem Treffer wirkt das Outfit von Han Solo abgenutzter. Hier verteidigt er gerade den Millennium Falken vor nicht sonderlich koordiniert angreifenden Sturmtruppen. Wird eine Spielfigur - hier Prinzessin Leia Organa - getroffen, färben sich die Ränder des Bildschirms rot. Um sich zu regenerieren, genügt es, kurzeitig hinter einer Deckung Schutz zu suchen. Die bewährte Spielmechanik kommt Gelegenheitsspielern entgegen, nimmt der Kampagne aber vielfach die Herausforderung. Schmunzeln vorprogrammiert: Zwei Charaktere rasen in einem Wolkenfahrzeug drei Sternenzerstörern entgegen. Leider nutzt das dann folgende Missionsdesign die Möglichkeiten des verrückten Szenarios kaum aus. Weltraumschlachten innerhalb der Kampagne sind grafisch spektakulär inszeniert, spielerisch aber nicht allzu fordernd. Ein Tipp für erfahrene Shooter-Spieler: am besten gleich auf dem höchsten der drei Schwierigkeitsgrade durchstarten. Im mehrstufigen Multiplayer-Spielmodus "Galaktischer Kampf" schließen sich pro Seite je 20 Spieler in Teams zusammen. Im Praxistest mit der Early-Access-Version lief die Action dabei weitgehend flüssig, es gab keine nennenswerten Verbindungsprobleme. Im Arcade-Modus tritt man entweder allein oder mit einem Koop-Kollegen gegen wellenweise anrückende Gegner an. Wenn man über einen zweiten Controller verfügt, lässt sich diese Spielvariante auch auf dem geteilten Bildschirm erleben. Auf Xbox One X und Playstation 4 Pro macht die Optik noch einmal einen spürbaren Sprung nach vorn, insbesondere wenn man einen 4K-Fernseher mit HDR-Unterstützung hat. Der Modus "Sternenjäger-Angriff" bietet rasante Weltraumschlachten für bis zu 24 Spieler. Heldenschiffe wie der Millennium Falke (oben links im Bild) sind ebenfalls an Bord. Sie können allerdings erst dann angewählt werden, wenn durch Abschüsse ausreichend sogenannte Kampfpunkte angehäuft wurden. Fan-Paradies: Die Multiplayer-Schlachten erstrecken sich über alle drei "Star Wars"-Epochen. Mit von der Partie ist unter anderem das Vorläufermodell des X-Wings, der ARC-170-Sternjäger. Im Tausch gegen Ingame-Credits erhält man Lootboxen. Die Inhalte sind von unterschiedlicher Seltenheit und nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt. Sternenkarten etwa gewähren Einheitenklassen neue Fähigkeiten. Pro Tag gibt es außerdem eine Lootbox frei Haus - ganz wie man es aus dem Mobile-Games-Sektor kennt. Doppelte Sternenkarten münzt das Spiel automatisch in Credits um. Ein Tausch mit anderen Spielern ist nicht vorgesehen. EA hat dem Druck der Community nachgegeben: Seit dem 17. November 2017 ist es vorerst nicht mehr möglich, Lootboxen im Tausch gegen Kristalle zu erwerben. Letztere konnte man für Echtgeld in dem hier abgebildeten Ingame-Menü kaufen.

Das taugt die Kampagne von "Star Wars Battlefront 2"

In der Anfangsphase fesselt die Kampagne von "Battlefront 2" noch: Die Menge an Ortswechseln begeistert, und vor allem audiovisuell kann der Shooter punkten. Im Verlauf der lediglich fünf- bis sechsstündigen Geschichte driftet der Plot dann jedoch viel zu häufig in eine klischeehafte, vorhersehbare Richtung ab.

Zudem gibt es etliche spielerische Durchhänger und das Leveldesign ist zu linear: Zahlreiche Abschnitte wirken wie ein enger Schlauch, der spannenden Gefechten viel Dynamik raubt. Weil die Computergegner obendrein nach durchschaubaren Mustern agieren, stellt sich Nervenkitzel nur selten ein.

In fünf von 13 Kampagnen-Levels steuert man "Star Wars"-Helden wie Luke Skywalker oder Prinzessin Leia. Das ist eigentlich eine prima Idee und gut für die Abwechslung, gleichzeitig aber tritt Iden Versio dadurch häufig in den Hintergrund, was sie als Hauptfigur letztendlich ziemlich blass erscheinen lässt. Insgesamt schöpft die Kampagne ihr Potenzial bei Weitem nicht aus und versumpft im spielerischen Mittelmaß. Was Fans umso mehr schmerzen dürfte, da Versios Odyssee sogar Teil des offiziellen "Star Wars"-Kanons ist.

Packende Online-Gefechte

Der Multiplayer-Teil von "Battlefront 2" dagegen macht viel richtig. Erstmals stehen Teilnehmern der Online-Schlachten Szenarien und Kriegsgeräte aus allen drei "Star Wars"-Epochen zur Verfügung. Wer also schon immer mal als Kampfdroide aufs Schlachtfeld stürmen wollte, erhält nun die Gelegenheit dazu.

Die Gefechte siedelt DICE an elf unterschiedlichen Orten wie der Starkiller-Basis der Ersten Ordnung, Naboo und der Wookiee-Heimwaltwelt Kashyyyk an. Während die Zahl der Szenarien im Vergleich zum Vorgänger zulegt, reduzieren die Macher die Vielfalt der Spielvarianten von einst neun auf jetzt fünf. Allzu sehr stört dies allerdings nicht, da beliebte Modi wie "Galaktischer Angriff" sowie die "Helden vs. Schurken"-Duelle mit sinnvollen Detailverbesserungen aufwarten.

Viel Spaß macht der Modus "Sternenjäger-Angriff", in dem sich Teams aus je zwölf Piloten Weltraumschlachten liefern. Im Gegensatz zum letzten "Battlefront" können Spieler außerdem erstmals verschiedene, vorgegebene Einheitenklassen auswählen, was unterschiedliche Spielstile und schnelle taktische Winkelzüge begünstigt.

EA reagiert auf den Shitstorm

Bereits im Vorfeld erntete EA massive Kritik für "Battlefront 2", weil dem Hersteller sogenannte Pay-2-Win-Praktiken vorgeworfen wurden. Im Fokus steht dabei insbesondere das in der Spielebranche immer öfter angewandte Lootbox-Konzept, das eng mit dem gesamten Fortschrittssystem im Mehrspielermodus verknüpft ist.

Das Ärgernis für viele Fans: Lootboxen konnte man nicht nur freispielen, sondern auch im Tausch gegen sogenannte Kristalle erwerben - die wiederum nur in Form von Echtgeldkäufen erhältlich waren. Die Community wollte solche Mechanismen bei einem Vollpreisspiel nicht hinnehmen und ließ ihrem Frust vor allem im Web-Forum Reddit freien Lauf.

Dazu kam, dass der Fall auch noch belgische Behörden auf den Plan rief und selbst Wall-Street-Aktionäre erste Bedenken anmeldeten. EA entschied sich daraufhin offenbar, die Notbremse zu ziehen. Pünktlich zum weltweiten Veröffentlichungstermin des Spiels verkündete der Publisher via Twitter das vorläufige Entfernen sämtlicher Mikrotransaktionen.

Today, we turned off in-game purchases for #StarWarsBattlefrontII. The game is built on your input, and it will continue to evolve and grow. Read the full update: https://t.co/asGASaYXVp pic.twitter.com/vQSOmsWRgk — EAStarWars (@EAStarWars) 17. November 2017

Es bleibt allerdings abzuwarten, wie EA das Thema Mikrotransaktionen bei "Battlefront 2" in Zukunft handhabt. Offiziell nämlich ist nur davon die Rede, dass man das Nutzer-Feedback auswerten wolle, um dann mit einer Alternative zurückzukehren. "Die Möglichkeit, Kristalle im Spiel zu kaufen, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein, wenn wir Änderungen am Spiel vorgenommen haben", sagte Oskar Gabrielson, General Manager bei DICE. "Wir werden mehr Details nennen, wenn wir das durchdacht haben".

" Star Wars Battlefront 2 " von Electronic Arts, für PC, Playstation 4 und Xbox One; ca. 60 Euro; USK: Ab 16 Jahren; getestet auf Xbox One und Xbox One X