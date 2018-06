Tech-Podcast Netzteil: Voller Schrott - und voll mächtig: Das ist Steam Abonnieren

Schon mal vom Spiel "Putin vs Isis" gehört? Oder von "Baby's on fire: 99 Virgins"? Oder vom "Puke Simulator", in dem man kotzend durch eine Stadt läuft? Nein? Dann werden Sie sie in dieser Sonderfolge des "Netzteil"-Podcasts kennenlernen.

Teresa Sickert und Netzwelt-Redakteur Markus Böhm sprechen darin über Steam, die größte und wichtigste PC-Spieleplattform der Welt. Es geht darum, wie Spielestudios wie King Art und Daedalic Entertainment schaffen, Preisschlachten überstehen und nicht in der Masse von Neuheiten untergehen, aber auch um Alternativen zu Steam, die zwar kleiner sind, Spielekäufern aber mehr Freiheit bieten.

Aktuell polarisiert Valve übrigens mit einem Blogpost dazu, welche Spiele Steam in seinen Katalog aufnimmt und welche nicht. Warum Markus Böhm Valves Haltung problematisch findet, können Sie hier nachlesen.

Darum geht es im "Netzteil"

Diese Folge ist eine Sonderausgabe des Podcasts "Netzteil". Im "Netzteil" widmet sich die Redaktion des Netzwelt-Ressorts Tech-Themen. Demnächst startet die zweite Staffel, die sich vor allem um App- und Gadget-Tests drehen wird.

