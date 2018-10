Spieleabende mit "Super Mario Party" "Das ist doch eine Verschwörung"

Der Arm schnellt in die Höhe, immer wieder. Weit ausholen, damit die Spielfigur, der die Bewegung des Arms als Antrieb dient, möglichst schnell den Pfahl hochklettert. "Ich kann nicht mehr", brüllt der erste Spieler alsbald. Wenn er gewinnen will, muss er aber weitermachen. Was für ein Stress - und was für ein herrlicher Spaß.

Für den Test des neuen "Super Mario Party", das diesen Donnerstag für Nintendos Konsole Switch erscheint, habe ich zwei Spieleabende veranstaltet. Einmal traf ich mich mit Nadine, 35, die zwar früher ein Super Nintendo hatte, sonst aber kaum Games spielt. Beim zweiten Abend waren Markus, 29, und Chris, 32, dabei: Der eine ist Fan von Einzelspieler-Games wie "God of War", der andere hat kaum Kontakt zu "Telespielen", wie er sie nennt.

Was werden nichtsahnende Spieler über das neue "Mario Party" sagen?

Das Spiel beginnt mit einer kleinen Vorgeschichte, die freilich niemanden interessiert und nicht schnell genug weggeklickt werden kann. Dann geht es zur Auswahl der Charaktere. Nadine nimmt "Monty Maulwurf", bekannt aus "Mario Kart", wo er aus Löchern geschossen kommt und die Karts verlangsamt. Wieso Monty? "Der ist dick und hat einen tollen Namen." Markus wirft Chris einen verächtlichen Blick zu, als dieser "Super Mario" wählt - "wie langweilig" -, er entscheidet sich für den Geist "Buu Huu".

Als nächstes gilt es, die vom Computer gesteuerten Gegner auszuwählen. Freilich entscheiden sich alle für die einfachste der drei Schwierigkeitsstufen, schließlich möchte man sich nicht blamieren.

Minispiele, Maxi-Spaß

"Super Mario Party" bietet sieben verschiedene Modi. Neben dem klassischen "Mario Party"-Modus, in dem die Spieler auf einem Spielbrett gegeneinander antreten, sich in Minispielen messen und Sterne ergattern, steht etwa noch das "Raft-Abenteuer" zur Verfügung.

In diesem Modus sitzen die Spieler zusammen in einem virtuellen Boot und müssen mit den Joy-Cons, den kleinen Controllern der Switch, paddeln. Dabei müssen sie sich absprechen, denn paddelt eine Seite stärker als die andere, bewegt sich das Boot in die entsprechend andere Richtung. Es gilt, Ballons zu treffen, die Minispiele auslösen, außerdem müssen sich die Spieler zwischen verschiedenen Wegen entscheiden, sobald sich eine Gabelung im Flussverlauf auftut.

Über einen Minispiel-Modus können einzelne der Minispiele auch wieder direkt angewählt werden, für spontane Duelle. Ein Online-Modus ermöglicht es, diese Spiele auch online gegen andere zu bestreiten.

Gute Multiplayer-Spiele für die Switch Mario Tennis Aces - Nintendo



Schon in Zeiten des Nintendo 64 trafen sich die Charaktere aus dem "Mario"-Universum für Tennis-Matches. In "Mario Tennis Aces" für die Switch gibt es nun Abenteuer- und Turnier-Modi, die auf Einzelspieler ausgelegt sind. Doch richtig Spaß kommt erst auf, wenn sich zwei bis vier Spieler vor dem Fernseher versammeln und sich die Bälle um die Ohren hauen. Dabei können sie zwischen klassischer Steuerung mit dem Analogstick und einer Bewegungssteuerung wählen. Auch einige Koop-Herausforderungen lockern das Geschehen auf. Das Spiel ist zwar sehr einsteigerfreundlich, bietet aber genug Tiefe, um auch nach vielen Stunden noch herausfordernd zu sein. Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo



Dieses Spiel ist der Klassiker unter Nintendos Multiplayer-Spielen. Seit den Super-Nintendo-Tagen ist es bekannt dafür, Freundschaften auf die Probe zu stellen: etwa dann, wenn ein Spieler kurz vor der Ziellinie doch noch von einem roten Panzer getroffen wird. Egal, ob man im Koop zusammen die verschiedenen Cups gewinnt oder im Battle-Modus mit allerlei Items versucht, die Ballons der gegnerischen Spieler zum Platzen zu bringen: Die Formel von "Mario Kart" funktioniert auch nach all den Jahren noch hervorragend. 1-2 Switch – Nintendo



"1-2 Switch" erschien direkt zum Start der Nintendo Switch und sollte vor allem die Vorzüge der Joy-Cons unter Beweis stellen. Es handelt sich um eine Minispiel-Sammlung, in der es etwa gilt, durch Schütteln der Controller und den darauf folgenden Vibrationen zu erraten, wie viele Eiswürfel in einem Glas sind. Oder aber die Spieler müssen gegeneinander Kühe melken – Gewinner ist, wer mehr Milch produzieren kann. "1-2 Switch" eignet sich als schöne Sammlung für einen lockeren Spielabend, gerade für Menschen, die die Switch noch nicht kennen. Puyo Puyo Tetris - Sega



Während man in "Tetris" bekanntermaßen verschiedene Formen so kombinieren muss, dass sie in eine Reihe passen, sind es bei "Puyo Puyo" Farben, die kombiniert werden müssen. Beides zusammen ergibt ziemlich viel Chaos – und großen Spaß. Besonders mit mehreren Spielern auf einem Sofa ist der schnelle Wechsel zwischen den Spielmodi eine große Herausforderung, denn das Spielprinzip erfordert sehr schnelle Reflexe und eine gute Kombinationsgabe. Das Spiel ist hervorragend geeignet, um seine Freunde in den Wahnsinn zu treiben. Overcooked – Ghost Town Games



Bei Overcooked handelt es sich um eine Kochsimulation, in der niemand etwas übers Kochen lernen wird – dafür aber über den Geduldsfaden der Mitspieler. Diese müssen innerhalb eines Zeitlimits Zutaten zusammenstellen, zubereiten, servieren und danach den Abwasch machen. Damit das nicht im totalen Chaos endet, müssen die Spieler sich abstimmen. Je weiter man vorankommt, desto komplexer und zahlreicher werden die Rezepte, die in einer Runde zubereitet werden müssen. Bis zu vier Spieler können bei diesem Spaß mitmachen. Übrigens besteht auch die Option, gegeneinander zu spielen. Dann gewinnt, wer die meisten Punkte macht. Super Bomberman R - Konami



Wer einen besonders großen Spieleabend plant, sollte sich "Super Bomberman R" zulegen. Denn das Spiel erlaubt es, bis zu acht Spieler gegeneinander antreten zu lassen. Auf einem Spielfeld mit nur wenigen Deckungsmöglichkeiten gilt es dann, die anderen Spieler mit Bomben-Explosionen zu treffen und dabei gleichzeitigt nicht getroffen zu werden. Das mag simpel klingen, bringt aber sehr viel Spaß - gerade dann, wenn es so richtig chaotisch wird. Kirby Star Allies - Nintendo



Dieses 2D-Jump’n’Run kann mit bis zu vier Spielern zusammen auf der Couch durchgespielt werden. Gemeinsam besiegen die Spieler bunt gestaltete Gegner und müssen am Ende eines Levels stets einen Endgegner überwinden. Das kann sehr schnell ziemlich unübersichtlich werden, wenn vier Spielfiguren über den Bildschirm rotieren. Genau das macht dieses Spiel auch ziemlich amüsant. Besonders gut ist "Kirby" nach einer Runde "Super Mario Party" geeignet, um die verfeindete Partien wieder zusammenzuführen. Snipperclips



Ein kleiner Geheimtipp ist "Snipperclips". Die bis zu vier Spieler müssen hier ihre Spielfiguren so in Form bringen, dass sie in die Vorlage passen, die das Spiel ihnen vorgibt. So schnippeln sie an ihren Spielfiguren rum, steigen aufeinander oder pressen sich auf den Boden, um das Ziel zu erreichen. Besonders in späteren Leveln ist jedoch nicht immer sofort ersichtlich, wie das Ziel erreicht werden kann. Daher ist das Spiel auch ein gutes Training für die grauen Zellen.

Die Regeln werden erklärt

Richtig Spaß macht "Super Mario Party" dann, wenn die Kontrahenten direkt neben einem auf der Couch sitzen. Wir haben uns an beiden Abenden für den "Mario Party"-Modus entschieden. Nadine sprach besonders das Spielbrett "Riesenobst-Paradies" an, während sich Markus und Chris auf die "Wummp-Domino-Ruine" einigten - schon die Namen verbreiteten Heiterkeit.

Nintendo-typisch werden die Regeln brav erklärt, gerade, wenn man das erste Mal einen neuen Modus anfängt. Auch jedes einzelne Minispiel wird vor dem Start erklärt und kann vor Beginn sogar noch ausprobiert werden.

Das Schöne an diesen Spielen aus "Mario Party" ist, dass sie sehr leicht von der Hand gehen. Im Minispiel "Vibrationswahl" etwa muss man Bewegungen von Figuren anhand der Vibrationen des Joy-Cons zu erkennen. In "Ballonhatz" gilt es, den Ballon, der am Hinterteil der Gegner hängt, mit einem Hammer zum Platzen zu bringen. Und bei "Nicht den Faden verlieren" - einem Favoriten an beiden Abenden - müssen die Spieler mit einem Faden ein vorgegebenes Muster nachstellen.

Spaß ohne Schwelle

In den vielen Minispielen werden die Vorteile der Nintendo Switch wunderbar genutzt, von den feinen Vibrationsmotoren der Joy-Cons bis zur Bewegungssteuerung. Beim Spielen hält man meist nur in einer Hand einen Controller, wodurch man die andere Hand nutzen kann, um seine Mitspieler abzulenken. Allerdings kann das Spiel auch nur mit den Joy-Cons gespielt werden. Der Pro-Controller der Switch ist hier nutzlos.

An beiden Abenden wurde bei uns viel gelacht und geflucht, obwohl oder gerade, weil meine Mitspieler anfangs skeptisch waren oder allgemein nicht viel mit Videospielen zu tun haben.

Gelacht wurde wegen der unterhaltsamen Minispiele, aber auch wegen der lustigen Animationen der Spielfiguren, wenn sie gewinnen, verlieren, oder mit einem Hammer verdroschen wurden. Geflucht wurde, wenn Markus, des Sieges sicher, kurz vor der letzten Runde doch noch einen Stern verlor und damit statt auf dem ersten auf dem dritten Platz landete: "Das ist doch eine Verschwörung gegen mich!"

Nintendo hat beim neuen "Super Mario Party" also viel richtig gemacht und sich aufs Wesentliche konzentriert: auf eingängige Minispiele und auf schlichte, aber dafür umso effektivere Spielmodi. Das Spiel bietet so Spielspaß ohne eine große Schwelle, Nadine, Markus und Chris jedenfalls wollen bald nochmal spielen. Aber erst, wenn sie es verkraftet haben, vom Gastgeber auf die hinteren Plätze verwiesen worden zu sein.