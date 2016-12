Nintendo-App ausprobiert Super Marios schlimmster Feind - das Funkloch

Die erste Überraschung erlebt man ganz zu Beginn. Kaum hat man die obligatorische Online-Registrierung bei Nintendo abgeschlossen, beginnt ein Tutorial, das die Grundlagen von "Super Mario Run" erklärt. Der erste Punkt darin: Mario läuft automatisch, immer, außer wenn man ihn springen und hüpfen lässt.

Mario-Fans, die den knallbunten Klempner schon auf Spielkonsolen durch diverse Level manövriert haben, dürfte das irritieren. Sie sind daran gewöhnt, mit deutlich mehr eigenem Einfluss Gegnern auszuweichen oder auf den Kopf zu springen und Münzen einzusammeln.

So spielt sich "Super Mario Run" Damit geht alles los: Der Startbildschirm von "Super Mario Run". Als Entwickler Miyamoto dieses Bild auf Apples iPhone-Veranstaltung zeigte, jubelte das Publikum. Die Nutzung der App setzt zwingend einen Nintendo-Account voraus. Eltern können hier spezielle Kinder-Accounts für ihren Nachwuchs einrichten. Die Einrichtung eines Accounts kann man sich leicht machen. Nintendo-Kunden geben einfach ihre bisherigen Zugangsdaten ein. Aber auch über die gängigen sozialen Netzwerke kann man sich anmelden. Ebenso lässt sich ein von anderen Diensten unabhängiger Account einrichten. Nachdem der Account eingerichtet wird, zeigt die App endlich ihr wahres Gesicht: Jubel, Trubel, Heiterkeit. Bevor es dann aber richtig losgeht, kommt noch diese bemerkenswerte Aufforderung, doch bitte Push-Mitteilungen zu aktivieren, um Push-Mitteilungen zu erhalten. Damit geht es dann direkt in das Tutorial, in dem erst einmal ein leckere Torte versprochen wird. Wie es sich für ein "Super Mario"-Spiel gehört, sehen auch die Bösewichte wie Bowser nicht so richtig böse aus. Das sind Drohungen, für die man seine Gegner eigentlich knuddeln müsste: "Ich schnapp mir jetzt eure Torte". Angst erzeugt man anders. An diese Eigenheit von "Super Mario Run" muss man sich als langjähriger "Mario"-Spieler erst gewöhnen: Der kleine Klempner läuft selbstständig durch die Level. Nur beim Springen muss man ihm helfen. Egal wie man es dreht und wendet: "Super Mario Run" läuft auf dem iPhone nur hochkant. Zum Springen ist das auch besser so. Hat man einen Level geschafft, knallt die Konfettikanone und man wird gefeiert - jedes Mal. Natürlich gehört auch ein wenig Statistik dazu: Wie viele Gegner welchen Typs hat man erwischt - und wie viele nicht? Der Ladebalken erscheint erfreulich selten. Üblicherweise gehen pro Spiel nur ein paar Hundert Kilobyte durch die Leitung. Sollte die Verbindung aber abbrechen, etwa weil in ein Flugzeug oder einen Nahverkehrszug steigt, ist es mit dem Spielspaß schnell vorbei. Nur die ersten paar Level sind kostenlos spielbar. Wer danach weiter mit Mario spielen will, muss zahlen. Per In-App-Kauf werden 9,99 Euro fällig, um den Rest des Spiels freizuschalten. Für die knapp zehn Euro bekommt man zwar auch noch ein paar Extras: Unterm Strich aber bedeutet der Preis nichts anderes, als dass "Super Mario Run" eben zehn Euro kostet und man es ein wenig probespielen darf.

Jetzt muss man sich umgewöhnen. Seit Mario auf dem iPhone ein Selbstgänger ist, genügt ein Fingertipp, um ihn springen zu lassen. Die andere Hand bleibt frei. Laut Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto etwa, um nebenbei einen Hamburger oder einen Apfel zu verspeisen. Realistisch betrachtet eher, um sich beim Spielen in Bahn und Bus noch festhalten zu können.

Fast das Handy überstrahlt

Darauf, auf dem Handy "Mario" zu spielen, haben Nintendo-Fans seit Monaten gewartet. Genauer gesagt, seit Miyamoto das Mobilspiel Anfang September während Apples Präsentation des iPhone 7 vorgestellt hat. Schon damals war die Aufregung groß. Fast so groß, dass man hätte vergessen können, dass es bei der Show eigentlich um ein neues Apple-Handy ging.

Seither wurde der Veröffentlichung der App medial entgegengefiebert. So war Miyamoto in Jimmy Fallons "Tonight Show" zu Gast, wo er mit Fallons Hausband die Titelmelodie von "Super Mario Bros." auf der Gitarre spielte. Marketing par excellence. Im App Store steht "Super Mario Run" seit September auf der Startseite. Zuerst nur, damit man sich zur Veröffentlichung benachrichtigen lassen kann, voraussichtlich ab dem späten Donnerstagabend auch zum Download.

Im Spiel geht es so los, wie man es von Mario gewöhnt ist: Man versucht, es lebend ans Levelende zu schaffen und sammelt dabei so viel Münzen ein wie nur möglich. Neu und sehr unterhaltsam sind die sogenannten Rallyes, bei denen man gegen reale Gegner aus seinem Freundeskreis antritt. In diesem Mehrspieler-Modus gewinnt, wer die besseren Moves drauf hat, beim Spurt durch das Level mehr Gegner plättet, mehr Gold sammelt.

Versuch es später noch einmal

Dass man für diesen Modus eine Internetverbindung braucht, ist naheliegend, geht ja nicht anders. Dass man aber auch sonst immer und überall online sein muss, um "Super Mario Run" spielen zu können, nervt. Aber tatsächlich quittiert die App den Verlust der Netzanbindung mit einem Spielabbruch.

"Versuche es an einem Ort mit einer besseren Internetverbindung erneut", meldet die Nintendo-App, wenn unterwegs weder WLAN noch Mobilnetz zur Verfügung stehen. Das aktuelle Level kann man noch zu Ende spielen, aber dann ist der Spaß vorbei. Im Flugzeug, im Zug, im Ausland und überall, wo man kein oder nur eingeschränktes Internet hat, muss man also die Finger von dem Spiel lassen.

Und das ist schade, denn eigentlich macht "Super Mario Run" richtig Spaß. Fans sind von der Musik begeistert, Nicht-Fans haben am einfachen Spielprinzip und den knuffigen Charakteren Freude. Es könnte genau das richtige Spiel sein, um sich lange Reisezeiten und endlose Bahnfahrten zu versüßen. So lange es nur online funktioniert, ist es das leider nicht drin.

Mit einem Preis von zehn Euro ist "Super Mario Run" zudem eines der teureren Spiele in Apples App Store. Man kann es kostenlos herunterladen und die ersten paar Level spielen. Aber gerade dann, wenn man Gefallen an Marios Gehüpfe gefunden hat, geht es nur weiter, wenn man die übrigen Level per einmaligem In-App-Kauf freischaltet.

"Super Mario Run" von Nintendo für iPhone und iPad, kostenlos spielbar, In-App-Kauf für 10 Euro möglich