Nintendo-App "Super Mario Run" läuft jetzt auch auf Android

Da hatte es wohl jemand eilig. Statt wie erwartet am Mittwoch stellte Nintendo die Android-Version seines Smartphone-Spiels "Super Mario Run" schon am späten Dienstagabend in Googles Play Store zum Herunterladen bereit.

Für Nintendo-Fans geht damit eine nervenaufreibende Wartezeit vorüber. "Super Mario Run" war im Herbst 2016 auf einer Apple-Präsentation enthüllt worden. Der Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto hatte das Mobilspiel persönlich vorgestellt, mit seiner Präsentation für reichlich Aufregung gesorgt: Zum ersten Mal gab es eine Version des populären Jump'n'Run-Spiels für Smartphones.

Doch die war zunächst exklusiv nur für Apple-Produkte verfügbar. Im Dezember erschien das Spiel in einer Version für iPhones, iPads und den iPod touch.

Offline geht gar nichts

Mario läuft in "Run" automatisch nach rechts, der Spieler muss ihn im richtigen Moment springen lassen, indem er das Display antippt. Je länger man tippt, desto höher springt Mario. So kann der Spieler mit dem Klempner Gegner ausschalten, ihnen ausweichen und Münzen einsammeln, was die Hauptaufgabe des Spielers ist. In einem Mehrspielermodus kann man gegen reale Gegner aus seinem Freundeskreis antreten.

Auch weil es sich so gut mit nur einer Hand spielen lässt zählt "Super Mario Run" sicher zu den besten Jump'n'Run-Spielen, die es für Smartphones gibt. Unseren Test können Sie hier nachlesen, in unserer Fotostrecke finden Sie Bilder aus dem Spiel:

So spielt sich "Super Mario Run" Damit geht alles los: Der Startbildschirm von "Super Mario Run". Als Entwickler Miyamoto dieses Bild auf Apples iPhone-Veranstaltung zeigte, jubelte das Publikum. Die Nutzung der App setzt zwingend einen Nintendo-Account voraus. Eltern können hier spezielle Kinder-Accounts für ihren Nachwuchs einrichten. Die Einrichtung eines Accounts kann man sich leicht machen. Nintendo-Kunden geben einfach ihre bisherigen Zugangsdaten ein. Aber auch über die gängigen sozialen Netzwerke kann man sich anmelden. Ebenso lässt sich ein von anderen Diensten unabhängiger Account einrichten. Nachdem der Account eingerichtet wird, zeigt die App endlich ihr wahres Gesicht: Jubel, Trubel, Heiterkeit. Bevor es dann aber richtig losgeht, kommt noch diese bemerkenswerte Aufforderung, doch bitte Push-Mitteilungen zu aktivieren, um Push-Mitteilungen zu erhalten. Damit geht es dann direkt in das Tutorial, in dem erst einmal ein leckere Torte versprochen wird. Wie es sich für ein "Super Mario"-Spiel gehört, sehen auch die Bösewichte wie Bowser nicht so richtig böse aus. Das sind Drohungen, für die man seine Gegner eigentlich knuddeln müsste: "Ich schnapp mir jetzt eure Torte". Angst erzeugt man anders. An diese Eigenheit von "Super Mario Run" muss man sich als langjähriger "Mario"-Spieler erst gewöhnen: Der kleine Klempner läuft selbstständig durch die Level. Nur beim Springen muss man ihm helfen. Egal wie man es dreht und wendet: "Super Mario Run" läuft auf dem iPhone nur hochkant. Zum Springen ist das auch besser so. Hat man einen Level geschafft, knallt die Konfettikanone und man wird gefeiert - jedes Mal. Natürlich gehört auch ein wenig Statistik dazu: Wie viele Gegner welchen Typs hat man erwischt - und wie viele nicht? Der Ladebalken erscheint erfreulich selten. Üblicherweise gehen pro Spiel nur ein paar Hundert Kilobyte durch die Leitung. Sollte die Verbindung aber abbrechen, etwa weil man in ein Flugzeug oder einen Nahverkehrszug steigt, ist es mit dem Spielspaß schnell vorbei. Nur die ersten paar Level sind kostenlos spielbar. Wer danach weiter mit Mario spielen will, muss zahlen. Per In-App-Kauf werden 9,99 Euro fällig, um den Rest des Spiels freizuschalten. Für die knapp zehn Euro bekommt man zwar auch noch ein paar Extras: Unterm Strich aber bedeutet der Preis nichts anderes, als dass "Super Mario Run" eben zehn Euro kostet und man es ein wenig probespielen darf.

Zwei Ärgernisse nervten Mario-Fans aber von Anfang an. Zum einen funktioniert das Spiel nur online. Den Verlust der Netzanbindung quittiert die App mit einem Spielabbruch. In Flugzeugen und vielen Zügen ist sie damit nicht nutzbar. Zudem kann man die App zwar kostenlos installieren, doch lassen sich nur die ersten drei Level auch kostenlos spielen. Die Freischaltung der übrigen Levels kostet zehn Euro.

In Apples App Store war das Spiel dennoch zunächst ein großer Erfolg, wurde zig-Millionen Mal heruntergeladen, führte lange die App-Charts an. Mittlerweile aber steht "Super Mario Run" nur noch auf Platz 42 der Apple-Download-Charts. In der Liste der Umsatzstärksten Apps taucht das Spiel gar erst auf Platz 105 auf, zwischen "Rise of the Kings" und "Disney Magic Kingdoms".

Der Absturz dürfte damit zusammenhängen, dass angeblich nur fünf Prozent der Nutzer tatsächlich die Vollversion kaufen. Nintendo dürfte dementsprechend darauf hoffen, mit der Android-Version mehr Umsatz zu machen. Schließlich läuft Googles Betriebssystem auf gut 80 Prozent aller Smartphones. Damit spricht der Konzern Hunderte Millionen potenzieller Neukunden an.

Nintendo ist mittlerweile seit rund 40 Jahren im Konsolen-Geschäft aktiv. Bevor sich Nintendo aufs digitale Spielen konzentrierte, brachte das 1889 gegründete Unternehmen unter anderem einen Liebestester und ein luftgesteuertes Tischfußballspiel auf den Markt.

"Super Mario Run" von Nintendo für iOS und Android. Drei Level kostenlos spielbar, Freischaltung zur Vollversion per In-App-Kauf für 10 Euro möglich.