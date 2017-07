Playstation-Partyspiel "That's You" Mit angezogener Spaßbremse

Die Bedingungen für diesen Feierabend waren grandios: Zwei Kollegen und vier Kolleginnen aus der SPIEGEL-ONLINE-Redaktion, ein Beamer, der ein neues Playstation-Partyspiel namens "That's You" menschenhoch an die Wand wirft, dazu Pizza, Chips, Bier und Wein.

Gut eine Stunde später bedankte sich der "That's You"-Moderator fürs Spielen. "Das sollten wir bald wiederholen", sagt er zum Abschluss einer Spielrunde, die er offenbar für gelungen hielt. Aus unserer Gruppe aber schallte es unisono zurück: "Nein!"

"That's You" ist Teil eines Plans von Sony, Wohnzimmer-Spielrunden wie sie einmal bei "Singstar" oder "Buzz!" üblich waren, zum Comeback zu verhelfen - wohl auch deshalb können es Abonnenten des Onlinedienstes Playstation Plus derzeit kostenlos herunterladen.

Auf einer einzigen Playstation 4 mit mehreren Leuten zu spielen, ist oft schwierig, allein, was die nötige Menge an Gamepads angeht. Und, ein von Hardcore-Gamern schnell unterschätztes Problem: Nicht jedes Familienmitglied, nicht jeder im Freundeskreis kann sofort mit einem Pad umgehen, selbst wenn man manchmal nur wenige Tasten braucht.

Jeder spielt auf seinem Handy

Bei "That's You", das im Kern ein Selbst- und Fremdeinschätzspiel ist, spielt jeder Spieler an einem Gerät, das er garantiert kennt: Als Controller dient jeweils das eigene Smartphone. Mit einer App und per WLAN werden die Geräte von zwei bis sechs Spielern mit der Playstation und dem Spiel verbunden.

Über das Handydisplay werden dann zum Beispiel Fragen über Mitspieler beantwortet: "Wer würde auch dann noch zur Arbeit gehen, wenn morgen die Welt unterginge?" Oder es gilt, fiktive Zitate der Sitznachbarn möglichst originell zu vervollständigen: "X sagt: Wer möchte mein Brettspiel spielen? Es heißt ___".

Dann wieder müssen Fotos mit digitalen Zeichenwerkzeugen aufgepeppt werden: "Zeichne, was auf der Weltuntergangstafel von X steht." Praktisch endet sowas meist in Kritzeln im Kindergartenstil, da richtiges Zeichnen mit dem Tool schwierig ist. Neben dem Display wird auch die Kamera des Smartphones oft genutzt: Die Spieler sollen Grimassen nachahmen, Selfies schießen oder sich gegenseitig fotografieren.

Alle Fragen und Aufgaben - die Spiellänge variiert je nach Mitspielerzahl - drehen sich jeweils einige Minuten lang um ein Überthema wie "Reisen" oder "Hobbys", das sich optisch in Instagram-kompatiblen, aber leblos wirkenden Bildschirmhintergründen niederschlägt. So blicken wir per Beamer mal in ein leeres Zugabteil, mal auf ein Esstisch-Stillleben, mal aus einem Zelt hinaus.

Sony Schönes Zelt, nur ohne Zweck

Vielleicht soll die Umgebungen inspirieren - praktisch jedenfalls haben sie nur den Zweck, dass vor ihnen Texte und Fotos eingeblendet werden. Die Arbeitszeit der Grafiker hätte man vielleicht besser ins Konzipieren origineller Spielabläufe investiert.

Quizspiele wurden schon besser präsentiert

"That's You" will frech und bunt sein, tatsächlich ist es aber überraschend behäbig. Für schnelle, spontane Matches ist das Spiel mit ruhigen Kamerafahrten und dauernder Moderation zu langatmig. Und bei bewusst langen Runden nervt vor allem der starre Ablauf, der schnell erahnen lässt, was für eine Art von Aufgabe als nächstes kommt. Dazu wird man noch mit so vielen Jokern überschüttet, dass diese ihren Reiz verlieren.

Die Fragen sind derweil größtenteils harmlos, per Familienfilter lassen sich pikantere Ausnahmen wie "Welches Tier würde X im Bett beschreiben?" auch ausstellen. Harm- und fast durchgehend witzlos ist auch Moderator "Johnny", der untermalt von besserer Fahrstuhlmusik vor sich hin quasselt. Das konnten die Digital-Showmaster der Reihe "You Don't Know Jack" schon vor gut 20 Jahren besser.

Auch die Punktevergabe ist seltsam: Die meisten Punkte bekommt, wer sich für die Antwort-Variante entscheidet, die noch möglichst viele Mitspieler wählen. Das ist vor allem dann absurd, wenn derjenige, um den sich eine Frage dreht, sich ganz anders einschätzt, als seine das Mitspieler tun.

Das Konzept geht auf - technisch

Technisch lief unser Test dafür, dass so viele Geräte involviert waren, einigermaßen rund: Der Spielstart klappte problemlos und nur zwei, drei Mal hing bei jemandem die Handy-App - der Betroffene musste dann eine Frage oder Aufgabe lang zuschauen. Einmal stockte kurz auch das Hauptbild auf dem Beamer, fing sich dann aber wieder. Und ein Kollege hatte in der App ein viel zu dunkles Kamerabild.

Am Ende zeigt "That's You" vor allem eins: Sonys Idee, Spiele durch die Smartphone-Steuerung zugänglicher zu machen, funktioniert - für kommende Spiele dieser Art lässt das durchaus Gutes erwarten. "That's You" allein hinterlässt aber nicht wirklich viel Eindruck. Dem Spiel fehlen noch ein Sinn für Humor, der auch Erwachsene mitzieht, etwas mehr Abwechslung und ein besseres Spieltempo.

Wir jedenfalls hatten schnell genug von infantilen Grimassen-Selfies und dem ständigen Joker-Poker. Vor allem die Zeichen-Aufgaben nervten mehr, als dass sie unterhielten. Zugute halten kann man "That's You" zumindest noch, dass es mit tausend Fragen halbwegs üppig daherkommt und dass man diesen Fragen per Editor auch noch weitere, womöglich aufregendere hinzufügen kann.

Es gibt Alternativen - leider nur auf Englisch

Ein völliger Reinfall war unser Spieleabend übrigens nicht: Später entschieden wir uns noch, gemeinsam Minispiele aus den ebenfalls Smartphone-gesteuerten "Jackbox Party Packs" auszuprobieren, die es unter anderem für den PC, aber auch für die Playstation 4 gibt. Hier sind die Spiele simpler und optisch reduzierter, dafür kamen sie uns im direkten Vergleich fast durchgehend flotter und lustiger vor.

Und ausgerechnet bei "Tee K.O.", einem recht zeichenintensiven Spiel aus dem "Party Pack 3", haben wir irgendwann sogar Tränen gelacht - eine Situation, die bei "That's You" auch mit steigendem Alkoholkonsum nicht zu erwarten war. Im Unterschied zu "That's You" gibt es die "Jackbox"-Spiele bislang leider nur auf Englisch.

"That's You" von Wish Studios, für Playstation 4, derzeit kostenlos für Playstation-Plus-Mitglieder, sonst circa 20 Euro